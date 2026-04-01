Lawina mega premier teraz na Prime Video! Tu rozpiska dzień po dniu

Na pierwszy plan wysuwa się 5., finałowy sezon serialu, który zamknie jedną z najbardziej bezlitosnych i przewrotnych historii o superbohaterach, gdzie granica między dobrem a złem już dawno przestała istnieć. W zupełnie innym tonie utrzymana jest całkowicie nowa komedia z Markiem Wahlbergiem – nieprzyzwoita, pełna absurdalnego humoru opowieść o marketingowcach. Wśród serialowych nowości pojawi się także adaptacja jednej z najsłynniejszej powieści na świecie – produkcja osadzona w Ameryce Łacińskiej, śledząca losy jednego rodu i przenosząca widzów w świat rodzinnych tajemnic, emocji oraz wielopokoleniowych historii.

Nie zabraknie również filmowych nowości prosto z kin. Obejrzymy genialny nowiutki thriller z Markiem Ruffalo, Halle Berry i Chrisem Hemsworthem w głównych rolach o napadzie wartym miliony. Zadebiutują też polskie filmy, o których było w ostatnich miesiącach bardzo głośno. Z kolei zagraniczne premiery (także filmów nominowanych do Oscara) pokażą różne oblicza współczesnego kina – od historii inspirowanych prawdziwymi wydarzeniami po opowieści pełne wyrazistych bohaterów i nieoczywistych wyborów. Pełną rozpiskę nowości na Prime Video w kwietniu znajdziecie w poniższej liście.

Prime Video w kwietniu szaleje z nowościami! Lista wszystkich premier tutaj!

„Crime 101”



Osadzony w wypalonym słońce, surowym krajobrazie przedmieść Los Angeles Crime 101 snuje opowieść o nieuchwytnym złodzieju klejnotów, którego seria napadów wzdłuż autostrady 101 wprawia policję w konsternację. Gdy planuje skok życia, spotyka na swojej drodze sfrustrowaną agentkę ubezpieczeniową, stojącą na życiowym rozdrożu. Zdeterminowany detektyw, przekonany, że rozpracował schemat działania sprawcy, jest coraz bliżej jego schwytania, a stawka rośnie. Im bliżej napadu, tym granica między łowcą a ofiarą zaczyna się zacierać, a cała trójka staje przed wyborami, które odmienią ich życie na zawsze – bez drogi powrotnej.

Premiera: 1 kwietnia



„Diabolic”



Zrozpaczona kobieta szuka ratunku tam, gdzie nauka zawodzi. Nadzieja na uzdrowienie prowadzi ją ku zakazanym rytuałom i legendzie przeklętej wiedźmy. Gdy duch powraca, nikt nie jest już bezpieczny, a ona sama staje się idealnym naczyniem dla pradawnego zła, które pragnie nowego ciała i powrotu do świata żywych.

Premiera: 1 kwietnia



„Smashing Machine”



Mark Kerr jest sensacją mieszanych sztuk walki. W ringu jest uosobieniem siły i determinacji, ale poza nim zmaga się ze słabościami i wewnętrznymi demonami, wspomagając się końskimi dawkami środków przeciwbólowych. Gdy po przedawkowaniu trafia do szpitala, zdaje sobie sprawę, że uzależnienie może zniszczyć jego karierę. Mark musi wziąć się w garść, by rozpocząć mordercze treningi przed zbliżającym się turniejem w Japonii, który może dać mu wymarzone trofeum. Czy uda mu się zerwać z nałogiem i uratować rozpadające się małżeństwo, a jednocześnie wypracować życiową formę? Czasu jest niewiele, a wyniszczony organizm stawia opór.

Premiera: 4 kwietnia



„The Boys” – finałowy sezon

W 5. sezonie świat należy do Homelandera i jest całkowicie podporządkowany jego kapryśnym, egocentrycznym zachciankom. Hughie, Mother’s Milk i Frenchie zostają uwięzieni w „Obozie Wolności”, a Annie próbuje zorganizować ruch oporu przeciw przytłaczającej sile Supków. Kimiko zniknęła bez śladu. Jednak gdy Butcher powraca, gotowy użyć wirusa mogącego zmieść wszystkich Supków z powierzchni ziemi, uruchamia łańcuch wydarzeń, które na zawsze zmienią świat i każdego kto w nim żyje. To punkt kulminacyjny. Wydarzy się coś naprawdę potężnego.

Premiera: 8 kwietnia



„Balls Up”



W tej nieprzyzwoitej, szalonej komedii dyrektorzy marketingu Brad (Mark Wahlberg) i Elijah (Paul Walter Hauser) idą na całość i proponują odważny sponsoring prezerwatyw zapewniających pełną ochronę podczas Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Gdy ich pijacka celebracja w Brazylii wywołuje globalny skandal, muszą uciekać przed wściekłymi kibicami, przestępcami i żądnymi władzy urzędnikami, by uratować swoje kariery i wrócić do domu cali i zdrowi.

Premiera: 15 kwietnia



„Dom duchów”



Oparty na uznanej na skalę międzynarodową powieści Isabel Allende, „Dom duchów” to ośmioodcinkowa saga rodzinna obejmująca pół wieku, skupiająca się na trzech pokoleniach kobiet – Clarze, Blance i Albie – w konserwatywnym kraju Ameryki Południowej, ukształtowanym przez walkę klas, polityczne zawirowania i magię.

Premiera: 29 kwietnia



„Wielka Warszawska”

„Wielka Warszawska” to opowieść o młodym dżokeju marzącym o sportowej karierze. Zwieńczeniem tych marzeń jest udział w najważniejszej gonitwie w Polsce – Wielkiej Warszawskiej. Główny bohater – Krzysiek wkracza w środowisko wyścigów konnych z naiwnością nowicjusza i entuzjasty. Dopiero po pewnym czasie orientuje się, że gonitwy to siatka zależności i potężnych interesów oraz manipulowanie wynikami.

Premiera: 10 kwietnia



„Dalej jazda”



Józiek i Ela, czyli stare dobre małżeństwo, powracają w drugiej części „Dalej jazda” aby… wziąć ślub! Przygotowania do uroczystości przeradzają się w serię zabawnych i zaskakujących wydarzeń – od zaginionej panny młodej, wzruszającej podróży w rodzinne strony, aż po spotkanie, dzięki któremu Antoni Kryska ma szansę na miłość życia. W tle Andrzej próbuje ratować swoje małżeństwo z Basią, a Sebuś stara się oświadczyć Justynce. Cała historia prowadzi do wzruszającego finału, w którym miłość, rodzina i przyjaźń okazują się ważniejsze, niż wszystkie przeciwności.

Premiera: 24 kwietnia



„Urodzony Rabuś”



Jeffrey jest przestępcą – celebrytą. Choć nikt nie zna jego tożsamości, dzięki nietypowej metodzie działania – wchodzi przez dach do restauracji McDonald’s – i szarmanckiemu zachowaniu wobec swych ofiar, staje się jednym z najsłynniejszych złodziei w Ameryce. Ścigany przez policję i FBI od tygodni ukrywa się w wielkim sklepie z zabawkami i wiedzie podwójne życie jako nowy członek lokalnej społeczności. Jednak, gdy zakocha się w samotnej matce, straci swą legendarną czujność i zacznie popełniać błędy, bezwzględni stróże prawa wreszcie trafią na jego trop. Czy uda mu się zadbać o bezpieczeństwo tych, których kocha i po raz kolejny ośmieszyć organa ścigania? Trzymajcie kciuki, bo Jeffrey to swój chłop …chociaż bandyta.

Premiera: W kwietniu

Czytaj też:

Prime Video ma najlepsze kryminały! To błyskotki serwisuCzytaj też:

Ten film ma być „obowiązkiem” każdego. „Wstrząsający”, „Jeden z najlepszych ostatnich lat”