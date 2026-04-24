60 nowych tytułów w maju na Netflix. Tu pełna rozpiska premier

Maj w Netfliksie dostarczy mnóstwo emocji i światowych hitów, zaczynając od wyczekiwanej, pierwszej polskiej edycji programu „Love is Blind: Polska”. W roli prowadzących będziemy mogli zobaczyć Zofię Zborowską-Wronę oraz Andrzeja Wronę, którzy przybliżą nam ten kultowy eksperyment miłosny, pokazując czy dla Polaków miłość naprawdę jest ślepa. Do gry powróci również uwielbiany Pedro Alonso w nowym serialu „Berlin i Dama z gronostajem”. Tym razem odwiedzi słoneczną Sewillę. Widzów przed ekrany przyciągnie także dokument Rafa o Rafaelu Nadalu, a wielbiciele wzruszających historii mogą sięgnąć po ekranizację książkowego bestsellera „Niezwykle szlachetne stworzenia”. Dla fanów science fiction pojawi się serial twórców Stranger Things – „The Boroughs”. W maju na ekran powróci kilka uwielbianych seriali, w tym np. masowo oglądane „Cztery pory roku”. Pojawi się też sporo filmów na licencji. Sprawdźcie pełną rozpiskę premier i nie zapomnijcie o obiecujących debiutach.

Netflix odsłonił nowości na maj 2026. Sporo thrillerów, komedii i kontynuacji hitów

„Zięć”



José Sánchez miewał w życiu ciężko, ale został budzącym strach politykiem. Teraz jednak mierzy się z wyzwaniami, w których nie pomogą ani efektowne wąsy, ani ostry język.

Premiera: 01/05/2026



„Moja kochana panienka”



Adela, samotna jedynaczka z konserwatywnej rodziny, dzieli dni między rodzinny sklep z antykami a lekcje religii, które prowadzi. Dziewczyna mocno odczuwa nadopiekuńczość matki i zmowę milczenia wokół swojej interseksualności, której nie jest świadoma, ale która kształtuje jej życie. Nieoczekiwana i piękna przyjaźń z nowo przybyłym księdzem, powrót bliskiej przyjaciółki z dzieciństwa oraz pojawienie się kobiety o imieniu Isabel wywołują reakcję łańcuchową, która sprawia, że Adela zaczyna poznawać siebie i przenosi się z Pampeluny do Madrytu, gdzie wreszcie, dzięki miłości i wsparciu innych, będzie mogła ujawnić, kim naprawdę jest.

Premiera: 01/05/2026



„W cudzej skórze”



Komedia o przyjaźni małego leśnego stworzenia (któremu głosu użycza zdobywca Oscara Michael B. Jordan) i majestatycznego ptaka (mówiącego głosem Juno Temple) — naturalnych zaprzysiężonych wrogów z Doliny — którzy niespodziewanie zamieniają się ciałami i muszą połączyć siły (w pożyczonych piórach i futrze), aby przetrwać najbardziej zwariowaną przygodę swojego życia.

Premiera: 01/05/2026



„Gloria”



Historyczny thriller szpiegowski o radiostacji RARET retransmitującej audycje Radia Wolna Europa. Akcja serialu toczy się w Portugalii w latach 60. XX wieku i opowiada historię Glórii, małej wioski w prowincji Ribatejo, która nieoczekiwanie znalazła się w samym centrum Zimnej Wojny oraz sabotażowych manewrów Amerykanów i Sowietów walczących o dominację w Europie. Głównym bohaterem tej opowieści jest João Vidal, młody mężczyzna z rodziny powiązanej z portugalskim reżimem faszystowskim, który zaczyna interesować się polityką w czasie wojny kolonialnej i zostaje zwerbowany do KGB. João angażuje się w poplątaną siatkę szpiegowską, a w końcu dostrzega, że niezależnie od tego, po której stronie się opowie, świat — zwłaszcza świat szpiegów — nigdy nie będzie czarno-biały.

Premiera: 01/05/2026



„Dr Seuss: Przygody Hortona”, 2. sezon



Horton opowiada o pełnych emocji i fantazji przygodach młodego Hortona i jego najlepszego przyjaciela Samsona, którzy wyruszają w podróże, by pomagać mieszkańcom Dżungli Nool.

Premiera: 04/05/2026



„Funny AF with Kevin Hart”



Netflix i światowa gwiazda Kevin Hart ruszają na poszukiwania kolejnego giganta stand-upu w nowym serialu w formie konkursu dla komików. Z Kevinem Hartem i komediową elitą u steru ten nieocenzurowany pojedynek ujawni prawdziwe kulisy ciężkiej, śmiesznej i pełnej niespodzianek przygody ze stand-upem.

Premiera: 05/05/2026



„Odliczanie: Rousey vs. Carano”



Wybierz się na obóz treningowy z legendami MMA, Rondą Rousey i Giną Carano, zanim 16 maja wrócą do klatki na walkę, na którą czekali latami.

Premiera: 06/05/2026



„Koszmarni eks”, 2. sezon



Serial twórców cieszącego się ogromną popularnością na całym świecie „Koszmarnego lokatora”. Nowa produkcja — opierająca się na uniwersalnej niepewności dotyczącej własnych partnerów i partnerek — to kolejne historie o zdradzie, przemocy i kłamstwie. Złożony z fascynujących relacji, nagrań z kamer nasobnych i animowanych rekonstrukcji zdarzeń serial dokumentalny „Koszmarni eks” ujawnia niepokojące opowieści o przerażających, zakończonych już związkach.

Premiera: 06/05/2026



„Love is Blind: Polska”



Światowy fenomen oparty na eksperymencie miłosnym, który kwestionuje współczesne standardy randkowania. Jego uczestnicy i uczestniczki mają szansę znaleźć pokrewną duszę, która pokocha ich za to, kim są, nie wiedząc, jak wyglądają.

Premiera: 06/05/2026



„Mundial 1994: Powrót Brazylii do chwały”



Dokument o drodze reprezentacji Brazylii na Mistrzostwa Świata w 1994 r., zawierający wywiady i niepublikowane wcześniej nagrania zarejestrowane przez samych piłkarzy.

Premiera: 07/05/2026



„Łączy nas krew”



Lhan, Wietnamka o rzadkiej grupie krwi, jest ścigana przez Prueka, bezlitosnego łowcę nagród, który bezlitośnie zamordował jej rodziców. Ratuje ją Poh, przywódca organizacji zabójców znanej jako Dom 89, i zapewnia jej schronienie w Tajlandii. Wychowana jak jedna z nich, Lhan dorasta u boku Prana, biologicznego syna Poha, oraz M, sieroty, którą Poh przyjął pod swój dach. Pran ma za zadanie chronić Lhan za wszelką cenę, a z czasem ich więź przeradza się w intymny związek. Jednak ich świat zawala się, gdy Pruek ponownie namierza Lhan, zdeterminowany, by zdobyć jej krew. Tymczasem Lhan odkrywa nieoczekiwaną prawdę o tym, dlaczego została przyjęta do Domu 89. Ponieważ ze względu na krew znów znajduje się na celowniku, kieruje pielęgnowaną latami zemstę przeciwko zabójcy swoich rodziców: postanawia walczyć u boku osoby, którą kocha, aby odzyskać wolność i już nigdy więcej nie uciekać.

Premiera: 07/05/2026



„Legendy”



We wczesnych latach 90. XX wieku brytyjski urząd celno-skarbowy przegrywał walkę z przemytem narkotyków przez granice kraju. Problem postanowiono rozwiązać w nieszablonowy sposób. Niewielki zespół pracowników celnych otrzymał misję zinfiltrowania najgroźniejszych gangów narkotykowych w Wielkiej Brytanii.Premiera: 07/05/2026



„Kasztanowy ludzik: Zabawa w chowanego”, 2. sezon



41-letnia kobieta zostaje uznana za zaginioną, a gdy policja analizuje jej cyfrowe ślady, wychodzi na jaw, że od miesięcy była prześladowana. Niezidentyfikowany sprawca prowadził z nią makabryczną grę w kotka i myszkę — obserwował, wysyłał zdjęcia i nagrania, a także pozornie niewinną wyliczankę w stylu dziecięcej rymowanki. Kiedy kobieta zostaje odnaleziona martwa, okazuje się, że sprawa może mieć związek z podobnym niewyjaśnionym zabójstwem 17-letniej licealistki sprzed dwóch lat. Co łączy obie ofiary? I kiedy sprawca znów rozpocznie swoją „zabawę” w chowanego?

Premiera: 07/05/2026



„Niezwykle szlachetne stworzenia”



Po śmierci męża Tova Sullivan zaczyna pracować na nocną zmianę jako sprzątaczka w oceanarium. Praca zawsze pomagała jej w radzeniu sobie z problemami – zrozumiała to, od kiedy jej osiemnastoletni syn Erik w tajemniczy sposób zniknął na łodzi ponad trzydzieści lat temu. Właśnie tu Tova poznaje Marcellusa – olbrzymią ośmiornicę żyjącą w akwarium. Marcellus wie o wiele więcej, niż ktokolwiek może sobie wyobrazić, ale do tej pory nie miał ochoty tego pokazywać swoim ludzkim porywaczom – dopóki nie nawiązał niezwykłej przyjaźni z Tovą. Niczym detektyw, Marcellus podejrzewa, co wydarzyło się tej nocy, kiedy zniknął Erik. I teraz musi użyć każdej sztuczki, na jaką stać jego wiekowe ciało bezkręgowca, aby ujawnić prawdę, zanim będzie za późno.

Premiera: 08/05/2026



„Dziękuję, następny”, 3. sezon



Po związku, który wywrócił jej życie do góry nogami, Leyla mierzy się z przeszłością i doświadcza niespodziewanej bliskości — tym razem będzie żyć i kochać na własnych zasadach.

Premiera: 08/05/2026



„Mój królewski wróg”



Serial skupia się na bohaterce, która musi znaleźć w sobie odwagę, aby rozwikłać skomplikowane emocje i zdecydować, kim naprawdę chce być w życiu i miłości.

Premiera: 08/05/2026



„Pop Culture Jeopardy!”



Trzyosobowe drużyny będą rywalizować na wiedzę w kategoriach od rocka po Avengersów, walcząc o 300 000 dolarów i tytuł mistrza popkultury.

Premiera: 11/05/2026



„Sportowe opowieści z Wielkiej Brytanii: Jamie Vardy”



Zdobywca rekordów, wybitny napastnik, szalony żartowniś. Droga Jamiego Vardy’ego od nikomu nieznanego grajka do legendy Premier League to nie jest historia nieprawdopodobna — to historia, która wykopuje prawdopodobieństwo daleko poza stadion. Chłopak, który pracował w fabryce i był półamatorem, niedługo później doprowadził drużynę Leicester City do mistrzostwa Premier League, choć zdaniem bukmacherów szanse na to wynosiły… 5000:1. Historia Vardy’ego bardziej niż piłkarską karierę przypomina piłkarski cud.

Premiera: 12/05/2026



„Krótka historia Martina Shorta”



Przekrojowy dokument w reżyserii Lawrence’a Kasdana poświęcony uwielbianemu komikowi, Martinowi Shortowi. Piękne, kameralne i wcześniej niepublikowane archiwalne nagrania oraz wywiady udzielone na potrzeby tej produkcji przez gwiazdy ekranu splatają się w fascynujący film o jednym z najbardziej wpływowych komików swojego pokolenia.

Premiera: 12/05/2026



„Devil May Cry”, 2.sezon



Kiedy tajemniczy złoczyńca grozi otwarciem wrót piekieł, diabelsko przystojny łowca potworów staje się największą nadzieją ludzkości.

Premiera: 12/05/2026



„Autobus: Strajk piłkarzy reprezentacji Francji”



Dokument przedstawiający kontrowersyjny strajk francuskiej drużyny podczas Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2010, który trafił na pierwsze strony gazet na całym świecie.

Premiera: 13/05/2026



„Doskonale dopasowani”, 4. sezon



Program, w którym znani single z różnych reality show Netflixa i innych popularnych produkcji szukają miłości w tropikalnym raju. Rywalizując o idealny związek, najbardziej dopasowane pary będą odgrywać rolę swatek, rozbijając inne pary i wysyłając je na randki z nowymi singlami, których zaproszą do programu. Czy uda im się stworzyć lepsze związki, czy też wywołają chaos? W tej szalonej mieszance strategii i randek prowadzonej przez Nicka Lacheya tylko jedna para zostanie ukoronowana tytułem doskonale dopasowanej.

Premiera: 13/05/2026



„Koguciki”, 2. sezon



Serial opowiada o Mike’u, Ivo, Daanie i Gregu, czwórce Holendrów po czterdziestce, którzy czują się zagubieni w nowym świecie niezależnych kobiet. Wszyscy czterej przeżywają kryzys męskości, rozpaczliwie próbując ocalić to, co zostało z ich związków i karier zawodowych — w najzabawniejszy z możliwych sposobów.

Premiera: 13/05/2026



„Między ojcem a synem”



Jest to thriller/dramat, w którym wzięta prawniczka odwiedza dom rodzinny swojego narzeczonego, odkrywając złowrogie sekrety.

Premiera: 13/05/2026



„Bratnia dusza”



Gdy pogrążony w rozpaczy Ryu zostaje uratowany przez koreańskiego boksera Johana, ich poranione dusze zbliżają się do siebie, a losy splatają się w okrutny sposób.

Premiera: 14/05/2026



„Nemezis”



Serial opowiada historię dwóch mężczyzn po przeciwnych stronach prawa. To opowieść o tym, co się stanie, gdy niepowstrzymana siła (zawodowy przestępca) napotka nieruchomy obiekt (błyskotliwego detektywa policyjnego). Serial na każdym kroku podważa typowe tropy kryminału o napadach, podsycając je emocjonującą grą na śmierć i życie, rodzinnymi relacjami i wybuchową akcją, aby finalnie oddać się dociekaniu, co nas motywuje, daje nam cel i ostatecznie nas niszczy.

Premiera: 14/05/2026



„Wypadek: Sprawa Mackenzie Shirilli”



Samochód, którym jedzie troje młodych ludzi, uderza z prędkością 160 kilometrów na godzinę w ceglany budynek w Strongsville w stanie Ohio. Dwie osoby giną na miejscu. W dniu, w którym wydarzyła się ta tragedia, za kierownicą siedziała 17-letnia Mackenzie Shirilla, która po imprezie odwoziła swojego chłopaka, Doma, oraz jego przyjaciela, Daviona. Jednak gdy śledczy przeszukują wrak auta, to, co początkowo wydaje się nieszczęśliwym wypadkiem, zaczyna przypominać miejsce zaplanowanej zbrodni. Dokument „Wypadek: Sprawa Mackenzie Shirilli” dogłębnie analizuje burzliwy związek, który stał w centrum tych wydarzeń. Sprawdzane są różne wersje tragicznej nocy, aby zbadać, gdzie przebiega granica między fatalnym błędem a morderstwem z zimną krwią.

Premiera: 15/05/2026



„The WONDERfools”



Osadzony na przełomie wieków komediowy serial przygodowy o grupie zwariowanych mieszczuchów, którzy nieoczekiwanie zyskują supermoce i muszą połączyć siły, aby pokonać złoczyńców zagrażających pokojowi na świecie.

Premiera: 15/05/2026



„Berlin i Dama z gronostajem”



Berlin i Damián znów zbierają ekipę — tym razem w Sewilli — by przeprowadzić mistrzowski skok: upozorować kradzież Damy z gronostajem. Upozorować? Dlaczego? Bo ich prawdziwym celem jest książę Malagi i jego żona — para, która próbuje szantażować Berlina. Nie przewidują jednak, że to wyzwanie obudzi w nim jego najmroczniejszą stronę… oraz pragnienie zemsty.

Premiera: 15/05/2026



„Wanda Sykes: Legacy”



Wanda Sykes wraca do korzeni w trzecim stand-upie dla Netflixa „Wanda Sykes: Legacy” zarejestrowanym na żywo na jej uczelni, Hampton University, i wyreżyserowanym przez Julie Dash. Z charakterystycznym dla siebie dowcipem i bezkompromisowymi opiniami, które przyniosły jej liczne nagrody i nominacje do Emmy, Sykes przez pełną godzinę rozśmiesza publiczność do łez, umacniając swoją pozycję komediowej legendy.

Premiera: 19/05/2026



„Sportowe opowieści z Wielkiej Brytanii: Cud Liverpoolu w Stambule”



Ceniona antologia dokumentalna „Sportowe opowieści” ląduje w Wielkiej Brytanii, żeby przybliżyć nam słynne wydarzenia i piłkarskie legendy. Bohaterami „Sportowych opowieści z Wielkiej Brytanii” są Jamie Vardy, Vinnie Jones i drużyna Liverpoolu, która w 2005 roku wygrała Ligę Mistrzów. Zaglądamy za kulisy głośnych historii i pokazujemy, że często wyglądały one inaczej, niż się wszystkim wydaje. Cotygodniowe odcinki zawierają szczere i niefiltrowane relacje bohaterów tych wydarzeń. Szykujcie się na mocne, ekscytujące i wzruszające opowieści ukazujące szaloną prawdę także z perspektywy piłkarskiej szatni.

Premiera: 19/05/2026



„James Rodriguez: Kolumbijski mistrz”



Produkcja przedstawia historię legendarnego kolumbijskiego pomocnika, ukazując jego drogę do sławy, sportowe nadzieje oraz kulisy kariery.

Premiera: 21/05/2026



„The Boroughs”



Na skąpanej w słońcu pustyni Nowego Meksyku leży The Boroughs, czyli malownicza społeczność emerytów, obiecująca mieszkańcom, że spędzą tu swoje najlepsze lata. Jednak dla nowo przybyłego Sama Coopera raj bardziej przypomina więzienie. Wszystko zmienia się po przerażającym nocnym spotkaniu, które ujawnia, że po zadbanych uliczkach krąży coś potwornego. Sam, zlekceważony przez władze jako kolejny zdezorientowany staruszek, znajduje nieoczekiwanych sprzymierzeńców w grupie sąsiedzkich outsiderów: bystrej byłej dziennikarki, poszukiwaczki duchowej drogi, cynicznego menedżera muzycznego oraz genialnego lekarza, któremu kończą się możliwości. Niedostrzegani i niedoceniani, ci nieprawdopodobni bohaterowie muszą połączyć siły, aby odkryć mroczną prawdę kryjącą się w sercu The Boroughs, zanim ich czas dobiegnie końca.

Premiera: 21/05/2026



„Panie przodem”



Damien Sachs (Sacha Baron Cohen) zdaje się mieć wszystko: pieniądze, władzę i niekończący się ciąg przelotnych romansów. Gdy szykuje się do objęcia stanowiska CEO w czołowej agencji reklamowej, jego życie nagle wywraca się do góry nogami — budzi się bowiem w świecie ze swojego najgorszego koszmaru: równoległej rzeczywistości rządzonej przez kobiety. Niegdyś dominował w sali zarządu, a teraz musi przełknąć dumę i stanąć do rywalizacji z bezkompromisową i pewną siebie Alex Fox (Rosamund Pike). Gdy zasady gry się zmieniają, a Alex jest u szczytu formy, między tą dwójką rozpoczyna się błyskotliwa potyczka w przewrotnej, satyrycznej komedii opowiadającej o skutkach odwrócenia założonych ról.

Premiera: 22/05/2026



„Okres godowy”



Twórcy „Big Mouth” przedstawiają „Mating Season”, animowaną komedię romantyczną dla dorosłych rozgrywającą się w świecie zwierząt o miłości, seksie, związkach i uniwersalnej potrzebie znalezienia partnera i przedłużenia gatunku. W rolach głównych: niedźwiedzie, szopy, jelenie, lisy i mnóstwo innych napalonych, uroczych leśnych stworzeń.

Premiera: 22/05/2026



„Sportowe opowieści z Wielkiej Brytanii: Vinnie Jones”



Od budzącego postrach piłkarza do etatowego twardziela Hollywood — historia Vinniego Jonesa jest daleka od przeciętnej. Kiedy kontrowersyjny dokument z roku 1992 ujawnił brutalną taktykę, jaką Jones stosował w czasach „Szalonego gangu”, rozpętała się medialna burza, a jego kariera zawisła na włosku w momencie, gdy Premier League wchodziła właśnie w nową erę.

Premiera: 26/05/2026



„Przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki”, 2. sezon



Po rozwiązaniu sprawy Andie Bell Pip (Emma Myers) jest zdeterminowana, aby zażegnać jej konsekwencje — i trzymać się z dala od kolejnych śledztw. Jednak gdy zbliża się proces Maxa Hastingsa (Henry Ashton), brat Connora (Jude Morgan-Collie), Jamie (Eden H Davies), nagle znika, a Pip rozpoczyna wyścig z czasem, aby go odnaleźć.

Premiera: 27/05/2026



„Moje 3 grosze”



Produkcja koncentruje się na losach Zero i Cinghiale (Dzika), którzy prowadzą mały bar, zmagając się z problemami finansowymi oraz nieporozumieniami.

Premiera: 27/05/2026



„Zabijaj uważnie”, 2. sezon



Świetny prawnik Björn Diemel (Tom Schilling) nieoczekiwanie zostaje mordercą. Szukając równowagi pomiędzy pracą i życiem osobistym, by spędzać więcej czasu z córką i uratować swoje małżeństwo, bierze udział w treningu uważności. Trening przynosi obiecane — choć bardzo zaskakujące — rezultaty. Björn stosuje nowo poznane techniki w relacji ze swoim nowym klientem, Draganem Sergowiczem (Sascha Geršak) – brutalnym i bezkompromisowym szefem mafii – przez co zarówno policja, jak i cały mafijny klan zaczynają deptać mu po piętach. Pomimo napiętej sytuacji Björnowi udaje się zachować spokój i całkowicie przeorganizować życie. A jeśli kilka morderstw jest tym, czego potrzeba, aby rozwiązać problemy, to jest to przecież naturalną konsekwencją świadomej i przemyślanej życiowej przemiany.

Premiera: 28/05/2026



„Cztery pory roku”, 2. sezon



Szóstka starych znajomych wyjeżdża na w zamyśle relaksujący weekend, po czym grupą wstrząsa wiadomość, że jedna z trzech par chce się rozejść. Psuje to nastrój całej ekipie, którą tworzą Kate (Tina Fey) i Jack (Will Forte), Nick (Steve Carell) i Anne (Kerri Kenney-Silver) oraz Danny (Colman Domingo) i Claude (Marco Calvani). Przez jeden rok towarzyszymy przyjaciołom podczas czterech wakacyjnych wyjazdów i oglądamy, jak smutne plany jednej z par zmieniają dynamikę grupy, wybudzają dawne problemy i generują nowe. Serial „Cztery pory roku”, którego twórcami są Tina Fey, Lang Fisher i Tracey Wigfield, to zabawny i wzruszający list miłosny do wieloletnich małżeństw i starych przyjaźni. Produkcja oparta jest na filmie z 1981 r. pod tym samym tytułem.

Premiera: 28/05/2026



„Rafa”



Rafa z filmowym rozmachem odtwarza niezwykłą drogę Nadala, łącząc wypowiedzi osób, które znają go najlepiej — na korcie i poza nim — z niepublikowanymi materiałami odsłaniającymi kulisy legendy. Od pierwszych kroków w wieku trzech lat po powrót do rywalizacji w 2024 roku dokument ukazuje nie tylko ewolucję mistrza, lecz także fizyczne i emocjonalne koszty jego kariery, gdy raz po raz mierzy się ze swoim najtrudniejszym rywalem: własnym ciałem. Rafa pokazuje szczerą, wrażliwą twarz supergwiazdy, a każdy odcinek wykracza poza tenis, zgłębiając życie, historię i dziedzictwo bezprecedensowej ikony.

Premiera: 29/05/2026



„Ekipa z Calabasas”



Grupa przyjaciół z dzieciństwa, byłych par i dawnych rywali wraca po studiach do Calabasas na wakacje, których nigdy nie zapomną. W domach i posiadłościach rodziców na zboczach kalifornijskich wzgórz muszą zmierzyć się z przytłaczającą rzeczywistością, nierozwiązanymi dramatami i niepewną przyszłością — zarówno w życiu, jak i w związkach. Cztery lata zdążyły ich od siebie oddalić, lecz nowe miłości, dawne konflikty i sekrety skrywane za bramami najbardziej pożądanego kodu pocztowego w Los Angeles w końcu wyjdą na jaw.

Premiera: 29/05/2026



„Pensjonat Jae-seoka rządzi!”



Program przedstawia gospodarza otwierającego swój pierwszy pensjonat. Koncepcja opiera się na zasadzie „nasz klient, nasz pan”, jednak z przewrotnym podejściem, gdzie to gospodarz „rządzi”.

Premiera: W maju



„Brazylia 1970: Trzecie mistrzostwo”



Ten wciągający miniserial odtwarza klasyczne zagrania i zakulisowe wydarzenia, które pozwoliły zbudować legendę jednej z najlepszych drużyn piłkarskich w historii. Zagłębiamy się w nim w emocje, obawy i wyzwania, które towarzyszyły reprezentacji Brazylii podczas jej przygotowań do mistrzostw świata w roku 1970 i w trakcie samej imprezy. Tłem opowieści jest jeden z najbardziej niezwykłych okresów w historii Brazylii — reżim wojskowy dociskał wtedy obywateli z siłą równie mocną jak presja, jaką ci wywierali na swoich piłkarzy, którzy za wszelką cenę chcieli godnie reprezentować kraj na boisku.

Premiera: 29/05/2026



„Dziewczyna moich koszmarów”



Podczas miesiąca miodowego Eddie odkrywa, że Lila nie jest jego drugą połówką.

Premiera: 01/05/2026



„Moje najlepsze wesele”



Kiedy Tessa staje się zauroczona drużbą pana młodego podczas planowania ślubu jej najlepszej przyjaciółki, uświadamia sobie, że jej długoletni chłopak może nie być dla niej odpowiednim facetem.

Premiera: 01/05/2026



„Kolory miłości”



Po przeprowadzce do rodzinnego miasteczka w Montanie bibliotekarka walczy o uratowanie uroczego hotelu swojego brata, a w końcu zakochuje się w deweloperze.

Premiera: 01/05/2026



„Córka mojego szefa”



Tom ma za zadanie zająć się domem szefa w czasie jego nieobecności.

Premiera: 01/05/2026



„Nawiedzona znaleziona”



Życie rozwiedzionej matki zmienia się w chaos, gdy po przeprowadzce jej córka zostaje opętana przez lalkę poprzednich właścicieli.

Premiera: 01/05/2026



„Rockefeller Plaza 30”, sezony 1-7



Liz Lemon to scenarzystka programu komediowego. Jej życie staje na głowie, gdy nowy szef zatrudnia szalonego gwiazdora, Tracy'ego Jordana.

Premiera: 01/05/2026



„Zabójcze ciało”



Pewna siebie licealistka zostaje opętana przez żądnego krwi demona.

Premiera: 08/05/2026



„Oczy anioła”



Tajemniczy mężczyzna ratuje życie policjantce. Wkrótce rodzi się między nimi uczucie.

Premiera: 08/05/2026



„Wszyscy mają się dobrze”, sezony 1-2



Po śmierci żony Frank postanawia odwiedzić swoje dorosłe dzieci i sprawdzić, jak radzą sobie w życiu.

Premiera: 11/05/2026



„Gladiator II”



Żona Hanno zostaje zabita podczas najazdu Rzymian, a on sam trafia do niewoli. Aby pomścić śmierć ukochanej, mężczyzna postanawia walczyć na arenie jako gladiator.

Premiera: 12/05/2026



„Sex Story”



Emma i Adam są przyjaciółmi. Po tym jak spędzają ze sobą noc, zawierają umowę o seksie bez zobowiązań.

Premiera: 12/05/2026



„Kraven Łowca”



Kraven Łowca to myśliwy, który pochodzi z Rosji, jego celem jest schwytanie człowiek-pająka. Kraven jest przekonany o swojej wielkości - uważa, że jest najlepszym łowcą na świecie.

Premiera: 13/05/2026



„Zgadnij kto”



Ciemnoskóra Theresa przedstawia najbliższym swojego narzeczonego. Rodzinie jednak nie podoba się, że Simon ma biały kolor skóry.

Premiera: 15/05/2026



„Siostry”



Rose i Maggie są siostrami, ale nie mają ze sobą zbyt wiele wspólnego. Ich relacja ulega zmianie, gdy odkrywają, że babcia, o której śmierci były przekonane, wciąż żyje.

Premiera: 15/05/2026



„Ministranci”



Grupa ministrantów, rozczarowanych obojętnością Kościoła, postanawia działać na własną rękę. Zakładają podsłuch w konfesjonale, by poznać sekrety sąsiadów i wymierzać sprawiedliwość według własnych zasad. Ich misja szybko wymyka się spod kontroli.

Premiera: 21/05/2026



„Zakładnik”



Nocny taksówkarz zostaje zmuszony przez płatnego zabójcę do pomocy w wykonaniu pięciu zleceń.

Premiera: 21/05/2026

