Po „Rozdzieleniu” i „Jedynej”, to największy hit sieci. Wraca serial, który kochają widzowie

Apple TV prezentuje pierwsze materiały z trzeciego sezonu „Silos” – hitowego dramatu stworzonego przez zdobywcę nagrody Emmy Grahama Yosta, który pełni również funkcję showrunnera, oraz z Rebeccą Ferguson w roli głównej, która jest również producentką wykonawczą serialu.

Dystopijny serial powraca. Co w trzecim sezonie jednego z największych hitów ostatnich lat?

Trzeci sezon „Silos” kontynuuje opowieść o dystopijnej społeczności 10 000 osób żyjących pod ziemią, jednocześnie odsłaniając historię sprzed setek lat. W teraźniejszości Juliette Nichols (Ferguson) przeżywa przymusowe "oczyszczenie”, lecz wraca z utratą pamięci, podczas gdy silos podnosi się po rebelii i mierzy z nowym zagrożeniem. Tymczasem w “Before Times” dziennikarka Helen Drew (Jessica Henwick) oraz kongresmen Daniel Keene (Ashley Zukerman) odkrywają spisek, który wciąga ich w łańcuch wydarzeń o katastrofalnych i nieodwracalnych skutkach. Serial powstał na podstawie bestsellerowej trylogii Hugh Howeya z listy "New York Timesa”.

W obsadzie powracającej wraz z Ferguson znaleźli się m.in. Common, Harriet Walter, Chinaza Uche, Avi Nash, Alexandria Riley, Shane McRae, Remmie Milner, Rick Gomez, Billy Postlethwaite i Clare Perkins. Do obsady dołączają Zukerman i Henwick, którzy pojawili się już w finale drugiego sezonu, a także Laura Innes, Jessica Brown Findlay, Morven Christie, Reed Birney i Matt Craven. Do swoich ról powrócą także Colin Hanks oraz Steve Zahn.

Serial, już zamówiony na czwarty i finałowy sezon, nadal przyciąga widzów na całym świecie, zbierając opinie jako „naprawdę znakomity”, „niezwykle satysfakcjonujący” i „jeden z najlepszych seriali sci-fi”. Pierwsze dwa sezony są dostępne na Apple TV.

10-odcinkowy trzeci sezon serialu „Silos” zadebiutuje na Apple TV jednym odcinkiem 3 lipca, a kolejne będą publikowane co piątek aż do 4 września 2026 roku.

Czytaj też:

