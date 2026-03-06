Od lat wszyscy mówią tylko o tym serialu. Tak będzie wyglądał jego koniec

„The Boys” to amerykański serial, który zadebiutował w 2019 roku, oparty na komiksie „Chłopaki” autorstwa Gartha Ennisa i Daricka Robertsona. Fabuła osadzona jest w świecie, w którym superbohaterowie są celebrytami pracującymi dla potężnej korporacji Vought International. Ta sprzedaje ich umiejętności i zarabia na nich. Większość z superbohaterów to osoby aroganckie i skorumpowane. Wszystkie dotychczasowe odsłony serialu spotkały się z pozytywnym przyjęciem krytyków. Na polskim Filmwebie „The Boys” ma ocenę 8,1/10.

Prime Video zaprezentowało teraz epicki oficjalny zwiastun długo wyczekiwanego 5. sezonu globalnego hitu „The Boys”, który zbliża się do swojego wybuchowego finału. Zapowiedź przedstawia ikoniczne postacie z serialu w ich ostatnim starciu, zapowiadając ostateczną konfrontację.

Powraca i znika. To koniec globalnego hitu. Co w ostatnim sezonie serialu „The Boys”?

W 5. i finałowym sezonie świat należy do Homelandera i jest całkowicie podporządkowany jego kapryśnym, egocentrycznym zachciankom. Hughie, Mother’s Milk i Frenchie zostają uwięzieni w „Obozie Wolności”, a Annie próbuje zorganizować ruch oporu przeciw przytłaczającej sile Supków. Kimiko zniknęła bez śladu. Jednak gdy Butcher powraca, gotowy użyć wirusa, który zmiecie wszystkich Supków z powierzchni ziemi, uruchamia łańcuch wydarzeń, które na zawsze zmienią świat i każdego kto w nim żyje. To punkt kulminacyjny. Wydarzy się coś naprawdę potężnego.

Nowy, piąty sezon wielokrotnie nagradzanego statuetką Emmy serialu „The Boys” zadebiutuje 8 kwietnia 2026 roku dwoma odcinkami. Kolejne będą pojawiać się co tydzień, aż do niezapomnianego finału 20 maja 2026 roku. Sezon będzie dostępny wyłącznie na Prime Video w ponad 240 krajach i terytoriach na całym świecie.

