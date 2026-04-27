Dorota Szelągowska w ogniu krytyki po akcji u Łatwoganga. W sieci zawrzało

W trakcie głośnego charytatywnego streamu Łatwoganga jedna propozycja wywołała lawinę komentarzy, a Dorota Szelągowska znalazła się w ogniu krytyki.

Niewinna propozycja czy PR-owa wpadka?

Podczas transmisji, która przez kilka dni angażowała tysiące widzów i przyniosła rekordowe wpłaty na rzecz dzieci walczących z chorobami nowotworowymi, w mieszkaniu streamera pojawiła się znana projektantka wnętrz.

W pewnym momencie padła propozycja, która momentalnie przyciągnęła uwagę. „A ja bym chciała ci wyremontować chatę. Ty zrobiłeś tyle dobra. Zastanów się, proszę nad tym, bo jesteś po prostu niewiarygodny” – powiedziała Szelągowska.

Łatwogang nie skorzystał z tej oferty. Odpowiedział spokojnie i bez wahania: „Ja bardzo doceniam. Ja tu sam ogarnę tę chatę. Ja tu odmaluję. Wszystko ogarniemy. Najlepsze, co może być, to, żeby oddać tę opcję na licytację i to by było dla mnie najlepsze”.

Internet nie miał litości dla Doroty Szelągowskiej

Choć sytuacja na streamie wydawała się zamknięta, prawdziwa burza rozpętała się dopiero później. W sieci pojawiły się setki komentarzy, a część internautów nie kryła oburzenia.

„WTF? Ludzie serio uważacie, że ta propozycja była na miejscu? Na streamie było widać jedynie jedno pomieszczenie. Trochę to wyglądało jak telefon dla lansu. Nie było nic do zaoferowania, to wcisnę cokolwiek. Niestety, ale wstyd” – pisali użytkownicy.

Jeszcze ostrzej zabrzmiał jeden z dłuższych wpisów. „Pani Doroto... Twierdzi Pani, że spadł na Panią hejt. Czy ktoś Pani groził? Czy ktoś podżegał do zrobienia Pani krzywdy? Nie. Cały stream i cała akcja dotyczyły zbiórki na chore dzieciaki, a w tym momencie wyskakuje Pani na żywo z propozycją dla organizatora, że wyremontuje mu Pani chatę. Naprawdę? […] Proszę też nie psuć PR tej akcji, dzięki której zebrano ponad 250 milionów. Dziękuję”.

Szelągowska odpowiada: Dlaczego szukacie syfu?

Projektantka nie zostawiła sprawy bez komentarza i odniosła się do krytyki w mediach społecznościowych. Jak podkreśliła, fala negatywnych reakcji skupiła się m.in. na użytym przez nią słowie „niewiarygodny”.

„Słuchajcie, to jest niewiarygodne. No więc mierzę się teraz z hejtem, że zaproponowałam remont, bo użyłam tam słowa, że Piotrek jest niewiarygodny. Chciałam tylko powiedzieć, że w języku polskim słowo „niewiarygodny” nie oznacza tylko „nie wartego wiary”, tylko również oznacza, że coś jest wspaniałe, fantastyczne” – tłumaczyła.

I dodała już wyraźnie zirytowana: „Warto się uczyć języka polskiego. Błagam was, dlaczego szukacie wszędzie syfu? To jest coś niesamowitego, że ludzie potrafią tacy być, ale tutaj akurat w pejoratywny sposób”.

