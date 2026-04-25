4 perełki na HBO Max, 5 hitów od Netflix. Najlepsze nowości tego tygodnia

Weekend to idealny moment, żeby nadrobić serialowe zaległości albo odkryć coś nowego — bez długiego scrollowania i dyskusji. Dlatego wybraliśmy dla was konkret: 4 perełki z HBO Max i 5 hitów od Netflix, które naprawdę warto odpalić w najbliższe dni. Są tu świeże premiery z minionego tygodnia, a wśród nich tytuły, o których już jest głośno, które szybko wciągają i są doskonałe na weekendowy seans — niezależnie od tego, czy masz ochotę na coś lekkiego, czy bardziej intensywnego. Przejrzyj naszą listę rekomendacji!

Weekendowy binge: 4 perełki z HBO Max i 5 hitów Netfliksa

„Półbrat” (HBO Max)



Niall i Ruben są braćmi. Nie łączą ich jednak więzy krwi. Jeden zawzięty i lojalny. Drugi cichy i poukładany. W młodości nierozłączni. Są dla siebie tym co najlepsze i najgorsze jednocześnie. Kiedy trzy dekady później, Ruben pojawia się nieproszony na ślubie Nialla, wszystko wydaje się jakieś inne. Ruben zachowuje się jak nie on, podejrzanie, jakby znajdował się na krawędzi. Wkrótce przemoc eksploduje z niesamowitą siłą, a twórcy zabiorą widzów we wspólną, trwającą czterdzieści lat podróż obu braci, od lat 80 – tych aż do dnia dzisiejszego.



„Eileen” (HBO Max)



Thriller, w którym przyjaźń dwóch kobiet pracujących w więzieniu zaczyna zmierzać w mroczną stronę.



„Millerowie” (HBO Max)



Przezabawna komedia o pechowym dilerze, który musi przemycić z Meksyku do USA pokaźną ilość narkotyków. Aby wszystko obyło się bez komplikacji, wprowadza w życie szalony plan.



„Anakonda” (HBO Max)



Doug (Jack Black) i Griff (Paul Rudd) są najlepszymi przyjaciółmi od dzieciństwa i zawsze marzyli o nakręceniu remake'u swojego ulubionego filmu wszech czasów: kinowego klasyka – „Anakonda”. Kiedy kryzys wieku średniego popycha ich do podjęcia tego wyzwania, wyruszają w głąb Amazonii, aby rozpocząć zdjęcia. Jednak sytuacja staje się poważna, gdy pojawia się prawdziwa gigantyczna anakonda, zamieniając ich komicznie chaotyczny plan filmowy w śmiertelnie niebezpieczne miejsce.



„Sportowe opowieści: Strzały w stadninie Hawthorne Hill” (Netflix)



Emerytowany olimpijczyk gości na swojej idyllicznej farmie w New Jersey nową adeptkę dresażu. W miarę upływu czasu między tym dwojgiem zaczyna rosnąć napięcie, które znajduje ujście w telefonach na policję, enigmatycznych postach w mediach społecznościowych i oskarżeniach o szpiegowanie. Kulminacją zatargu jest szokujący akt przemocy i proces sądowy, który wstrząsnął prestiżowym i ekskluzywnym światem dresażu.



„Niewybrani” (Netflix)



Rosie wraz z mężem Adamem i córką mieszka w zamkniętej społeczności chrześcijańskiej. Gdy nieoczekiwanie w jej życiu pojawia się zbiegły więzień Sam, kobieta zaczyna dostrzegać pewne aspekty i ograniczenia swojego świata, których wcześniej nie zauważała. Może ta tajna wspólnota religijna wcale nie ma na celu jej dobra? A gdy w małżeństwie Rosie zaczyna zgrzytać, Sam zaczyna jawić się jej jako wybawca. Jednak czy jego mroczna kryminalna przeszłość nie oznacza, że to on jest dla niej największym zagrożeniem? Czy może jest nim sekta?



„Santita” (Netflix)



María José „Santita” Cano, która w wyniku wypadku została przykuta do wózka inwalidzkiego, zostawiła swoją miłość przed ołtarzem. Jego powrót 20 lat później zmusza ją do zmierzenia się z wyborami z przeszłości i sprawdzenia granic swojej miłości.



„Poprawka” (Netflix)



Aby uniknąć odsiadki, Eddy (Alexandre Kominek), geniusz matematyczny i młodociany przestępca, zgadza się zinfiltrować liceum. Misja? Rozpoznać dziecko przestępcy. Nowa tożsamość? Nauczyciel.



„Rozgrywająca”, 2. sezon (Netflix)



Isla Gordon (Kate Hudson) na stanowisku szefowej Los Angeles Waves nikogo już nie dziwi, natomiast wciąż przyciąga spojrzenia. Po zeszłorocznym skandalu firma wreszcie odbija się od dna, więc Isla chce za wszelką cenę udowodnić, że robi coś więcej, niż tylko trzyma posadę dla swojego brata, Cama (Justin Theroux). Nie jest jednak świadoma, że Cam po cichu dąży do tego, żeby odzyskać stanowisko, i zamierza wykorzystać każdy jej błąd. Pomimo nawału pracy Isla wciąż próbuje też nie zaniedbywać życia osobistego, w którym – tak jak na boisku – każda decyzja ma znaczenie. Aby przetrwać rodzinną wojnę o władzę i zadowolić zarząd, musi porzucić plany z zeszłego sezonu i opracować zupełnie nową strategię, która przyniesie drużynie sportowy sukces. Producenci wykonawczy, Mindy Kaling, Ike Barinholtz i David Stassen, zapraszają na drugi sezon „Rozgrywającej", w którym gra toczy się o jeszcze wyższą stawkę, rodzinne konflikty stają się jeszcze bardziej zażarte, a zarządzanie współczesnym sportowym imperium okazuje się jeszcze zabawniejsze.

