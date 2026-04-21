6 seriali podobnych do „Miłość i śmierć”. Niepowtarzalny klimat

Serial "Miłość i śmierć", czyli produkcja oryginalna HBO Max, jeszcze w marcu zawitała niespodziewanie na Netflix, gdzie wzbudziła ogromną furorę, także wśród widzów z Polski. Jeżeli po tym intensywnym 7-odcinkowym seansie szukacie czegoś w podobnym klimacie, mamy dla was kilka podpowiedzi.

Oto lista sześciu produkcji, które powinny zadowolić wszystkich, którym podobał się serial "Miłość i śmierć". Znajdziecie je na Netflix, ale też na HBO Max czy Disney+. Część z nich opartych jest na faktach, podobnie jak hit z Elizabeth Olsen, a inne są adaptacjami bestsellerowych powieści. Jeden z tych tytułów miał swój debiut na Netflix dziś – we wtorek 21 kwietnia. Sprawdźcie listę i poszukajcie czegoś dla siebie na wolny wieczór!

Jeśli wciągnęła cię „Miłość i śmierć”, te 6 seriali dostarczy podobnych emocji i mrocznego napięcia

„Schody” (Netflix i HBO Max)



Żona znanego pisarza umiera po nieszczęśliwym upadku ze schodów. Policja zaczyna jednak podejrzewać, że nie był to wypadek.



„Ostre przedmioty” (HBO Max)



Miniserial HBO na podstawie bestsellerowej powieści Gillian Flynn. W postać głównej bohaterki wciela się pięciokrotnie nominowana do Oscara Amy Adams. Dziennikarka Camille Preaker (Amy Adams) zostaje wysłana do rodzinnego miasteczka, aby przygotować materiał o dwóch zaginionych dziewczynkach. Starając się rozwiązać zagadkę, wraca wspomnieniami do przeszłości.



„Niewiarygodne” (Netflix)



Nastoletnia Marie Adler (Kaitlyn Dever) zgłasza policji napaść na tle seksualnym, której w jej domu dokonał włamywacz. Od prowadzących sprawę detektywów oraz bliskich słyszy jednak, że jej wersja wydarzeń nie brzmi wiarygodnie. Tymczasem w oddalonym o setki kilometrów mieście śledcze Grace Rasmussen i Karen Duvall (nagrodzone Emmy Toni Collette i Merritt Wever) wspólnie prowadzą śledztwo w sprawie zaskakująco podobnych gwałtów. Prawdopodobnie stoi za nimi seryjny gwałciciel.



„Od nowa” (HBO Max)



Grace Sachs (Nicole Kidman) żyje tak, jak zawsze chciała. Jest odnoszącą sukcesy terapeutką, ma oddanego męża (Hugh Grant), a jej syn uczęszcza do elitarnej prywatnej szkoły w Nowym Jorku. Nieoczekiwanie jej świat wywraca się do góry nogami, a ona sama musi uporać się z gwałtowną śmiercią w swoim otoczeniu i zaginięciem męża, który nie był tym, za kogo go uważała. Sytuacji nie pomaga fakt, że sprawa ma charakter publiczny. Przerażona i pozostawiona samej sobie Grace zdaje sobie sprawę z tego, że sprzeniewierzyła się radom, które sama dawała innym. Teraz z myślą o sobie i dziecku musi zbudować cały swój świat na nowo.



„Potwory: Historia Lyle’a i Erika Menendezów” (Netflix)



To kronika sprawy braci, którzy w 1996 roku zostali skazani za zabójstwo swoich rodziców – José i Mary Louise "Kitty" Menendezów. Choć strona oskarżająca twierdziła, że kierowała nimi chęć odziedziczenia rodzinnej fortuny, rodzeństwo utrzymywało – jak zresztą twierdzi po dziś dzień, odsiadując karę dożywocia bez możliwości wcześniejszego zwolnienia – że ten czyn był motywowany strachem oraz wynikał z wieloletnich fizycznych, emocjonalnych i seksualnych nadużyć ze strony rodziców.



„Most zbrodni” (Disney+)



Serial oparty jest na książce uznanej autorki Rebekki Godfrey i opowiada prawdziwą historię czternastoletniej Reeny Virk (Vritika Gupta), która w 1997 roku wyszła z domu, by dołączyć do przyjaciół na imprezie, ale nigdy nie wróciła. Ośmioodcinkowy serial przedstawia historię odkrywania prawdy o jej brutalnym zabójstwie.

