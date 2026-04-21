Brytyjczycy śladem Polaków. Nowy miniserial o sekcie już na Netflix!

„Niewybrani” to nowy 6-odcinkowy thriller psychologiczny z Wielkiej Brytanii. Wszystkie epizody serialu oglądać można od wtorku 21 kwietnia w serwisie Netflix.

Brytyjska nowość na Netflix. 6-odcinkowy miniserial spodoba się Polakom, szczególnie fanom „Niebo. Rok w piekle”

Rosie wraz z mężem Adamem i córką mieszka w zamkniętej społeczności chrześcijańskiej. Gdy nieoczekiwanie w jej życiu pojawia się zbiegły więzień Sam, kobieta zaczyna dostrzegać pewne aspekty i ograniczenia swojego świata, których wcześniej nie zauważała. Może ta tajna wspólnota religijna wcale nie ma na celu jej dobra? A gdy w małżeństwie Rosie zaczyna zgrzytać, Sam zaczyna jawić się jej jako wybawca. Jednak czy jego mroczna kryminalna przeszłość nie oznacza, że to on jest dla niej największym zagrożeniem? Czy może jest nim sekta?

Twórcy „Niewybranych” postawili na obsadę, która łączy rozpoznawalne twarze z mocnym aktorskim zapleczem. W głównej roli zobaczymy Molly Windsor, której na ekranie partneruje Asa Butterfield – kojarzony nie tylko z „Sex Education”, ale też z bardziej dramatycznymi rolami z wcześniejszych lat. Ważną rolę odgrywa również Fra Fee, znany z produkcji takich jak „Hawkeye” czy „Les Misérables: Nędznicy”. Na drugim planie wyróżniają się Siobhan Finneran i Christopher Eccleston, którzy jako liderzy sekty wnoszą do historii niepokojącą charyzmę.

Na „Niewybranych” warto zwrócić uwagę nie tylko ze względu na obsadę, ale przede wszystkim na duszną atmosferę i narastające napięcie. To historia o manipulacji, wierze i granicach wolności, która zostawia widza z pytaniami jeszcze długo po seansie. Jeśli lubicie thrillery, które bardziej niepokoją niż straszą wprost – ten serial zdecydowanie powinien trafić na waszą listę.

