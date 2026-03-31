Prime Video przedstawia adaptację słynnej powieści! Wszyscy będą oglądać?

Serial powstał na podstawie debiutanckiej powieści Isabel Allende, która przyniósła jej tytuł jednej z najważniejszych i najbardziej utalentowanych pisarek iberoamerykańskich XX wieku. „Dom duchów” to ośmioodcinkowa saga rodzinna obejmująca pół wieku historii, opowiadająca o trzech pokoleniach kobiet – Clarze, Blance i Albie – żyjących w konserwatywnym kraju Ameryki Południowej, ukształtowanym przez konflikty klasowe, polityczne zawirowania i elementy magii.

Serial produkuje FilmNation Entertainment – wielokrotnie nagradzana Oscarami firma stojąca za filmami „Anora” i „Konklawe” – przy wsparciu chilijskiej firmy produkcyjnej Fabula, nagrodzonej Oscarem („Pamięć jest wieczna”, „Fantastyczna kobieta”).

Oto pierwszy zwiastun nadchodzącego serialu „Dom duchów”:

W serialu „Dom duchów” Alfonso Herrera („Rebel Moon”) wciela się w rolę Estebana Truebę, a Nicole Wallace („Nasza wina”) i Dolores Fonzi („Belén”) portretują Clarę del Valle na różnych etapach jej życia.

W obsadzie znaleźli się także Fernanda Castillo (The Lord of the Skies) jako Férula, Aline Kuppenheim (Fantastyczna kobieta) jako Nivea del Valle, Eduard Fernández (Skóra, w której żyje) jako Severo del Valle, Sara Becker (Opowiadaczka filmów) i Fernanda Urrejola (Cry Macho) jako Blanca, Rochi Hernández jako Alba (30 nocy z moją eks), Juan Pablo Raba (News of a Kidnapping) jako Tío Marcos, Pablo Macaya (Na jej miejscu) i Nicolás Contreras (Baby Bandito) jako Pedro Tercero oraz inni.

Serial „Dom duchów” nadchodzi. Kiedy premiera?

Premiera produkcji odbędzie się 29 kwietnia – pierwszego dnia udostępnione zostaną trzy odcinki, a kolejne będą pojawiać się na platformie co tydzień, aż do finału 13 maja. Serial będzie dostępny wyłącznie na Prime Video w ponad 240 krajach i terytoriach na świecie.

