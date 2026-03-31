Udostępnijdodaj Skomentuj
Seriale

Prime Video przedstawia adaptację słynnej powieści! Wszyscy będą oglądać?

Dodano: 
„Dom duchów” Źródło: Prime Video
Prime Video ma dla swoich widzów nową propozycję. Serial „Dom duchów” jest pierwszą hiszpańskojęzyczną adaptacją kultowej powieści Isabel Allende.

Serial powstał na podstawie debiutanckiej powieści Isabel Allende, która przyniósła jej tytuł jednej z najważniejszych i najbardziej utalentowanych pisarek iberoamerykańskich XX wieku. „Dom duchów” to ośmioodcinkowa saga rodzinna obejmująca pół wieku historii, opowiadająca o trzech pokoleniach kobiet – Clarze, Blance i Albie – żyjących w konserwatywnym kraju Ameryki Południowej, ukształtowanym przez konflikty klasowe, polityczne zawirowania i elementy magii.

Serial produkuje FilmNation Entertainment – wielokrotnie nagradzana Oscarami firma stojąca za filmami „Anora” i „Konklawe” – przy wsparciu chilijskiej firmy produkcyjnej Fabula, nagrodzonej Oscarem („Pamięć jest wieczna”, „Fantastyczna kobieta”).

Oto pierwszy zwiastun nadchodzącego serialu „Dom duchów”:

W serialu „Dom duchów” Alfonso Herrera („Rebel Moon”) wciela się w rolę Estebana Truebę, a Nicole Wallace („Nasza wina”) i Dolores Fonzi („Belén”) portretują Clarę del Valle na różnych etapach jej życia.

W obsadzie znaleźli się także Fernanda Castillo (The Lord of the Skies) jako Férula, Aline Kuppenheim (Fantastyczna kobieta) jako Nivea del Valle, Eduard Fernández (Skóra, w której żyje) jako Severo del Valle, Sara Becker (Opowiadaczka filmów) i Fernanda Urrejola (Cry Macho) jako Blanca, Rochi Hernández jako Alba (30 nocy z moją eks), Juan Pablo Raba (News of a Kidnapping) jako Tío Marcos, Pablo Macaya (Na jej miejscu) i Nicolás Contreras (Baby Bandito) jako Pedro Tercero oraz inni.

Serial „Dom duchów” nadchodzi. Kiedy premiera?

Premiera produkcji odbędzie się 29 kwietnia – pierwszego dnia udostępnione zostaną trzy odcinki, a kolejne będą pojawiać się na platformie co tydzień, aż do finału 13 maja. Serial będzie dostępny wyłącznie na Prime Video w ponad 240 krajach i terytoriach na świecie.

Źródło: WPROST.pl