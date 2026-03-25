Ten film ma być „obowiązkiem” każdego. „Wstrząsający”, „Jeden z najlepszych ostatnich lat”

Krytycy i widzowie są w tym wypadku zgodni – to doskonały film. „Gustowne kino o drodze na szczyt. Surowe przetworzenie american dream ze znakomitym tempem i dwiema co najmniej wybitnymi kreacjami aktorskimi”; „Wstrząsający. Pierwszorzędna warsztatowo robota filmowa z wybitnymi głównymi rolami. Seans obowiązkowy”; „Jeden z lepszych biopicków ostatnich lat. Wciągający, z ciekawą kliszą. Paleta barwnych oraz wyrazistych bohaterów i kreacji. Zalepia pustkę po »Sukcesji«”; „Uczeń diabła, czyli o tym, że upada się nie tylko w dół” – piszą.

„Wybraniec" to najnowszy film w reżyserii Aliego Abbasiego, znanego z głośnego serialu „The Last of Us” czy filmu „Holy Spider”. W głównych rolach w tym biograficznym dramacie, mającym klimat thrillera, zagrali Sebastian Stan i Jeremy Strong. Produkcja, której światowa premiera odbyła się na Festiwalu Filmowym w Cannes, zgłębia początki kariery Donalda Trumpa i analizuje jego relację z mentorem, Royem Cohnem.

To doskonały film o Donaldzie Trumpie. Tak wyglądały jego początki

Lata 70. XX wieku. Nowy Jork. Zdeterminowany, by wyjść z cienia potężnego ojca i samodzielnie zbudować swoją pozycję w świecie nieruchomości na Manhattanie aspirujący magnat Donald J. Trump jest na początku kariery. To właśnie wtedy poznaje Roya Cohna. Wpływowy prawnik szybko staje się jedną z najważniejszych osób w jego życiu. Dostrzegając potencjał w młodym Donaldzie, uczy go, jak zdobywać bogactwo i władzę poprzez oszustwa, zastraszanie i manipulację mediami. Reszta to już historia.

W roli Donalda Trumpa występuje nominowany do nagrody Emmy Sebastian Stan („Pam i Tommy”), jako Roy Cohn – laureat Emmy Jeremy Strong („Sukcesja”), a pierwszą żonę Trumpa, Ivanę, gra nominowana do Oscara Maria Bakalova („Kolejny film o Boracie”). Scenariusz napisał Gabriel Sherman, autor bestsellerowej biografii założyciela Fox News, Rogera Ailesa: „The Loudest Voice in the Room”, wyróżnionej na liście bestsellerów The New York Timesa.

„Wybraniec” online. Gdzie łatwo obejrzeć film o początkach kariery Donalda Trumpa?

Film „Wybraniec” najłatwiej w Polsce obejrzą subskrybenci HBO Max. Jest on jednak też odpłatnie dostępny na platformach: Prime Video, Polsat Box Go, Player czy Canal VOD.

