Netflix dorzuca nowości – seriale i filmy. 14 giga premier w tym tygodniu – tu rozpiska

Majówka coraz bliżej, a to idealny moment, żeby nadrobić filmowe i serialowe zaległości albo odkryć coś zupełnie nowego. Jeśli planujesz trochę odpoczynku – czy to na wyjeździe, czy w domowym zaciszu – dobrze wiedzieć, co świeżego właśnie trafiło na platformy streamingowe. A jest w czym wybierać, bo Netflix dorzuca naprawdę solidną paczkę premier. W tym tygodniu (od 27 kwietnia do 3 maja) pojawiło się aż 14 świetnych nowości – od głośnych seriali po wyczekiwane filmy. Sprawdź rozpiskę i zaplanuj swój majówkowy seans.

Lawina nowości na Netflix w tygodniu 27 kwietnia – 3 maja. Pełna rozpiska

„Supernova: Genesis”



Wydarzenie na żywo, podczas którego influencerzy, celebryci, gwiazdy YouTube’a i komicy stają naprzeciw siebie w walkach bokserskich przeplatanych występami największych krajowych artystów takich jak Carín León. Impreza odbędzie się w hali widowiskowej Arena Ciudad de México przed 22-tysięczną publicznością i po raz pierwszy będzie transmitowana na żywo w Netflixie.

Premiera: 27/4/2026



„Pójdziesz do piekła”



Nazywano ją największą wróżką Japonii. Kazuko Hosoki potrafiła zahipnotyzować cały naród. Dla jednych anioł, dla innych demon. Miała pieniądze, rozgłos i miłość. Tylko jedno pozostawało tajemnicą: jej prawdziwa przeszłość.

Premiera: 27/4/2026



„Czy powinnam wyjść za mordercę?”



Trzy lata po brutalnym przestępstwie, które zostało starannie ukryte, młoda patolożka sądowa Caroline Muirhead poznaje na Tinderze mężczyznę i szybko się w nim zakochuje. Burzliwy romans prowadzi do zaręczyn i poczucia, że przyszłość pary jest pewna. Jednak narzeczony skrywa coś przerażającego. Gdy w końcu wyznaje jej prawdę o brutalnym zabójstwie i ciele, którego nigdy nie odnaleziono, Caroline staje przed niewyobrażalnym wyborem: pozostać lojalną wobec ukochanego, czy zaryzykować wszystko, mówiąc prawdę?

Premiera: 29/4/2026



„Je m’appelle Agneta”



Agneta jest barwną i zabawną kobietą, ale na pierwszy rzut oka nie jest to oczywiste. Właśnie skończyła 49 lat, jej dzieci opuściły gniazdo, praca w biurze transportu stoi w miejscu, a Agneta czuje się niewidzialna. Jej mąż odnalazł sens życia w lodowatych kąpielach i jeździe na rowerze w drogich ciuchach. Próbując uciec od nudy codzienności, Agneta porzuca bezpieczne życie w Szwecji i zatrudnia się jako au pair szwedzkiego chłopca we Francji. Jednak gdy chłopiec — Einar — okazuje się starszym, ekscentrycznym mężczyzną, staje się jasne, że doszło do kosmicznego nieporozumienia. Ta pomyłka daje początek chaotycznej, afirmującej życie przyjaźni, która wywraca do góry nogami wszystko, co Agneta myślała o życiu i o sobie. Jak naprawdę powinno się przeżyć swoje jedyne cenne życie?

Premiera: 29/4/2026



„Zięć”



José Sánchez miewał w życiu ciężko, ale został budzącym strach politykiem. Teraz jednak mierzy się z wyzwaniami, w których nie pomogą ani efektowne wąsy, ani ostry język.

Premiera: 01/05/2026



„Moja kochana panienka”



Adela, samotna jedynaczka z konserwatywnej rodziny, dzieli dni między rodzinny sklep z antykami a lekcje religii, które prowadzi. Dziewczyna mocno odczuwa nadopiekuńczość matki i zmowę milczenia wokół swojej interseksualności, której nie jest świadoma, ale która kształtuje jej życie. Nieoczekiwana i piękna przyjaźń z nowo przybyłym księdzem, powrót bliskiej przyjaciółki z dzieciństwa oraz pojawienie się kobiety o imieniu Isabel wywołują reakcję łańcuchową, która sprawia, że Adela zaczyna poznawać siebie i przenosi się z Pampeluny do Madrytu, gdzie wreszcie, dzięki miłości i wsparciu innych, będzie mogła ujawnić, kim naprawdę jest.

Premiera: 01/05/2026



„W cudzej skórze”



Komedia o przyjaźni małego leśnego stworzenia (któremu głosu użycza zdobywca Oscara Michael B. Jordan) i majestatycznego ptaka (mówiącego głosem Juno Temple) — naturalnych zaprzysiężonych wrogów z Doliny — którzy niespodziewanie zamieniają się ciałami i muszą połączyć siły (w pożyczonych piórach i futrze), aby przetrwać najbardziej zwariowaną przygodę swojego życia.

Premiera: 01/05/2026



„Gloria”



Historyczny thriller szpiegowski o radiostacji RARET retransmitującej audycje Radia Wolna Europa. Akcja serialu toczy się w Portugalii w latach 60. XX wieku i opowiada historię Glórii, małej wioski w prowincji Ribatejo, która nieoczekiwanie znalazła się w samym centrum Zimnej Wojny oraz sabotażowych manewrów Amerykanów i Sowietów walczących o dominację w Europie. Głównym bohaterem tej opowieści jest João Vidal, młody mężczyzna z rodziny powiązanej z portugalskim reżimem faszystowskim, który zaczyna interesować się polityką w czasie wojny kolonialnej i zostaje zwerbowany do KGB. João angażuje się w poplątaną siatkę szpiegowską, a w końcu dostrzega, że niezależnie od tego, po której stronie się opowie, świat — zwłaszcza świat szpiegów — nigdy nie będzie czarno-biały.

Premiera: 01/05/2026



„Dziewczyna moich koszmarów”



Podczas miesiąca miodowego Eddie odkrywa, że Lila nie jest jego drugą połówką.

Premiera: 01/05/2026



„Moje najlepsze wesele”



Kiedy Tessa staje się zauroczona drużbą pana młodego podczas planowania ślubu jej najlepszej przyjaciółki, uświadamia sobie, że jej długoletni chłopak może nie być dla niej odpowiednim facetem.

Premiera: 01/05/2026



„Kolory miłości”



Po przeprowadzce do rodzinnego miasteczka w Montanie bibliotekarka walczy o uratowanie uroczego hotelu swojego brata, a w końcu zakochuje się w deweloperze.

Premiera: 01/05/2026



„Córka mojego szefa”



Tom ma za zadanie zająć się domem szefa w czasie jego nieobecności.

Premiera: 01/05/2026



„Nawiedzona znaleziona”



Życie rozwiedzionej matki zmienia się w chaos, gdy po przeprowadzce jej córka zostaje opętana przez lalkę poprzednich właścicieli.

Premiera: 01/05/2026



„Rockefeller Plaza 30”, sezony 1-7



Liz Lemon to scenarzystka programu komediowego. Jej życie staje na głowie, gdy nowy szef zatrudnia szalonego gwiazdora, Tracy'ego Jordana.

Premiera: 01/05/2026

