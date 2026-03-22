Prime Video ma najlepsze kryminały! To błyskotki serwisu

W świecie streamingów konkurencja jest ogromna, ale Prime Video coraz wyraźniej zaznacza swoją pozycję w kategorii kryminałów. Wybór filmów z tej kategorii jest naprawdę imponujący, a my wyłoniliśmy największe kryminalne „błyskotki” serwisu, które pokazują, że na tym polu Prime Video naprawdę ma się czym pochwalić.

Najlepsze kryminały na Prime Video. Te filmy robią robotę

„Trzy sekundy”



Były żołnierz i przestępca pracuje pod przykrywką, infiltrując polską mafię, dla której jest przemytnikiem. Po nieudanej akcji trafia do więzienia, gdzie kontroluje dostawy narkotyków.



„Milczenie”



Rayburn jest byłym myśliwym, który strzeże rezerwatu nazwanego imieniem zaginionej przed laty córki. Gdy na ukrytych w lesie kamerach dostrzega uciekającą dziewczynę i zamaskowanego osobnika, rusza za nimi.



„Julia”



Julia jest alkoholiczką sypiającą z przypadkowymi facetami. Na spotkaniach AA poznaje Elenę, która oferuje 50 tysięcy dolarów za pomoc w porwaniu jej syna.



„Krew na betonie”



Dwaj policjanci zostają zawieszeni w obowiązkach, gdy film z ich ostatniej akcji wycieka do mediów, ukazując brutalność i rasizm. Sfrustrowani postanawiają wykorzystać kontakty kryminalne, by zarobić trochę pieniędzy.



„Spisek”



Początkujący adwokat, Frederick Aiken, otrzymuje karkołomne zadanie obrony Mary Surratt, oskarżonej o udział w spisku, który doprowadził do śmierci prezydenta Lincolna.



„Motocykliści”



Po przypadkowym spotkaniu upartą Kathy przyciąga Benny, członek grupy motocyklowej Vandals, która wkrótce przekształca się w niebezpieczny gang. Mężczyzna staje wobec wyboru pomiędzy kobietą, a lojalnością wobec klubu.



„Wdowy”



Przedsięwzięcie grupki gangsterów bierze w łeb, gdy na miejscu przestępstwa niespodziewanie pojawiają się policjanci. Złodzieje giną, zostawiając rodziny pozbawione środków do życia. Co gorsza, żony po przestępcach mają na karku wierzycieli mężów, którzy żądają spłaty olbrzymiej gotówki. Panie nie chowają jednak głowy w piasek i postanawiają uporać się z olbrzymim długiem. Mimo że nie mają żadnego doświadczenia w złodziejskim fachu, tworzą drużynę i rozpoczynają przygotowania do zuchwałego włamania.



„Zawodowcy”



Turk (Robert DeNiro) i Rooster (Al Pacino) to dwaj doświadczeni gliniarze z Nowego Jorku. Starzy wyjadacze, którzy niejedno już w swojej karierze widzieli i niewiele jest ich w stanie zdziwić, pracują nad zawikłaną sprawą seryjnego mordercy, którego ofiarami są wyjątkowi łajdacy: pedofile, handlarze narkotyków, alfonsi i gwałciciele. Wstępne wyniki śledztwa okazują się szokujące: zabija ktoś z najbliższego otoczenia Turka i Roostera, ktoś, kogo aż za dobrze znają.



„Jeździec sprawiedliwości”



Markus wraca z misji wojskowej, by zająć się córką Mathilde, po tym, jak jego żona ginie w katastrofie kolejowej. Wszystko wskazuje na zwykły wypadek, do czasu... kiedy do jego drzwi puka Otto – ocalały z wypadku matematyk.



„Sicario 2: Soldado”



W wojnie narkotykowej nie obowiązują zasady. Kiedy wychodzi na jaw, że kartel zajmuje się szmuglowaniem terrorystów przez granicę amerykańską, agent federalny Matt Graver (Josh Brolin) wzywa tajemniczego Alejandro (Benicio del Toro). Wspólnie mają zaingerować w sytuację tak, aby eskalować konflikt. Alejandro porywa córkę narkotykowego bossa. Kiedy jednak dziewczynka zaczyna być traktowana jako strata wpisana w koszty akcji, jej los podzieli dwóch mężczyzn i zweryfikuje wszystko w co wierzyli i o co walczyli.



„Kochając Pabla, nienawidząc Escobara”



Historia związku najpotężniejszego barona narkotykowego, Pablo Escobara i kolumbijskiej prezenterki, Virginii Valejo.



„Blitz”



Bezkompromisowy i bezwzględny sierżant Brant (Jason Statham) wspólnie ze swoim partnerem, detektywem Porterem Nashem (Paddy Considine) tropią bezwzględnego mordercę policjantów o pseudonimie "Blitz" (Aidan Gillen). Czas biegnie nieubłaganie a kolejna ofiara psychopaty jest już wybrana. Podczas gdy Brant przeczesuje ulice Londynu, łaknący rozgłosu zabójca kontaktuje się z dziennikarzem "The Post" (David Morrissey) i opowiada mu o szczegółach popełnionych zbrodni.



„Wszystkie pieniądze świata”



Szesnastoletni wnuk najbogatszego człowieka świata zostaje uprowadzony. Jego oddana matka stara się przekonać nieustępliwego miliardera do zapłacenia okupu porywaczom.



„Obiecująca. Młoda. Kobieta”



Wszyscy zawsze mówili o Cassie (Carey Mulligan), że to obiecująca młoda kobieta... ale zdarzyło się coś, co brutalnie zmieniło jej przyszłość. W jej życiu nic nie jest tym, na co wygląda. Jest niezwykle bystra, kusząco przebiegła, a nocami prowadzi sekretne podwójne życie. A teraz, dzięki niespodziewanemu spotkaniu, Cassie otrzymuje szansę, by rozliczyć się z przeszłością. I na pewno tę szansę wykorzysta.



„Prawnik z Lincolna”



Mick Haller (Matthew McConaughey) jest sprytnym, pewnym siebie adwokatem z Los Angeles. To mistrz manipulacji, który marzy o dużych pieniądzach i ekskluzywnej kancelarii, ale na razie jego biuro mieści się… na tylnym siedzeniu Lincolna, gdzie spotyka się ze swoimi szemranymi klientami. Najczęściej są nimi dilerzy narkotykowi lub przyłapani na jeździe po pijanemu kierowcy. Nieoczekiwanie jednak los zsyła mu zlecenie, które wygląda na punkt zwrotny w karierze. Bogaty playboy z Beverly Hills (Ryan Phillippe) zostaje oskarżony o gwałt i usiłowanie morderstwa. Sprawa wygląda na prostą i bardzo dochodową. Jednak im Mick poznaje więcej faktów z życia swojego klienta, tym bardziej miejsce entuzjazmu zajmuje zdziwienie, niepewność, obawa… a potem strach. Strach o życie swoje i swoich najbliższych.



„Dżentelmeni”



Londyński półświatek obiega plotka, że Mickey Pearson (Matthew McConaughey), Amerykanin, który zbudował tu narkotykowe imperium, chce się wycofać z rynku. Może nie służy mu klimat albo obawia się brexitu. Grunt, że rodowici brytyjscy bandyci węszą okazję do przejęcia jego biznesu. Sypią się oferty, groźby, pochlebstwa. Niektórzy próbują szantażu albo przekupstwa. Pearson jednak najwyraźniej nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji. By mu w tym pomóc, niektórzy bardziej niecierpliwi sięgają po broń. A pewien cwany i dowcipny dziennikarz (Hugh Grant) szykuje przekręt, który może zmienić reguły gry. Pearson okazuje się jednak mistrzem gangsterskiej wolnej amerykanki. Zaczyna się bardzo kosztowna wojna. Ale dżentelmeni przecież nie rozmawiają o pieniądzach.



„Drugie oblicze”



Tajemniczy motocyklista Luke (Ryan Gosling) zostawia za sobą przeszłość igrającego ze śmiercią cyrkowego showmana i wraca do Schenectady w stanie Nowy Jork, gdzie dowiaduje się, że jego była dziewczyna, Romina (Eva Mendes), urodziła mu syna. Chcąc zapewnić swojej nowej rodzinie utrzymanie, Luke porzuca dawne życie i, korzystając ze swoich niezwykłych umiejętności jazdy na motocyklu, zaczyna okradać banki. Stawka wzrasta, kiedy chłopak napotyka na swojej drodze ambitnego funkcjonariusza policji, Avery'ego Crossa (Bradley Cooper). Ich brutalna konfrontacja zamienia się w pełną napięcia, wielopokoleniową relację. Dla obu będzie to zarówno koniec, jak i początek.

