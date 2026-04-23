Netflix i HBO Max z nowościami. Dziś sześć premier do obejrzenia

Dwie najpopularniejsze w Polsce platformy streamingowe dodają nowości. W czwartek 23 kwietnia na Netflix debiutują aż cztery tytuły, z kolei HBO Max ma dla nas dwie perełki. Wśród nowości są znane i ukochane tytuły, kontynuacje popularnych serii, ale też zupełne świeżynki. Sprawdźcie, co warto odpalić.

Nowości na Netflix i HBO Max. Co dziś warto odpalić?

„Poprawka” (Netflix)



Aby uniknąć odsiadki, Eddy (Alexandre Kominek), geniusz matematyczny i młodociany przestępca, zgadza się zinfiltrować liceum. Misja? Rozpoznać dziecko przestępcy. Nowa tożsamość? Nauczyciel.



„Rozgrywająca”, 2. sezon (Netflix)



Isla Gordon (Kate Hudson) na stanowisku szefowej Los Angeles Waves nikogo już nie dziwi, natomiast wciąż przyciąga spojrzenia. Po zeszłorocznym skandalu firma wreszcie odbija się od dna, więc Isla chce za wszelką cenę udowodnić, że robi coś więcej, niż tylko trzyma posadę dla swojego brata, Cama (Justin Theroux). Nie jest jednak świadoma, że Cam po cichu dąży do tego, żeby odzyskać stanowisko, i zamierza wykorzystać każdy jej błąd. Pomimo nawału pracy Isla wciąż próbuje też nie zaniedbywać życia osobistego, w którym – tak jak na boisku – każda decyzja ma znaczenie. Aby przetrwać rodzinną wojnę o władzę i zadowolić zarząd, musi porzucić plany z zeszłego sezonu i opracować zupełnie nową strategię, która przyniesie drużynie sportowy sukces. Producenci wykonawczy, Mindy Kaling, Ike Barinholtz i David Stassen, zapraszają na drugi sezon „Rozgrywającej”, w którym gra toczy się o jeszcze wyższą stawkę, rodzinne konflikty stają się jeszcze bardziej zażarte, a zarządzanie współczesnym sportowym imperium okazuje się jeszcze zabawniejsze.



„Stranger Things: Opowieści z '85” (Netflix)



Witajcie z powrotem w Hawkins! Jest surowa zima 1985 roku, a w fantastycznym nowym serialu animowanym dobrze znani bohaterowie muszą stawić czoła nowym potworom i rozwikłać paranormalną zagadkę, przez którą mieszkańcy ich miasteczka nie mogą normalnie żyć.



„Miłość w promocji” (Netflix)



Pracująca o wiele za dużo gospodyni programów zakupowych wyjeżdża na prowincję w poszukiwaniu nowego hitu, ale pewien rolnik mocno miesza jej tam w planach — i w sercu.



„The Holiday” (HBO Max)



Dwie zawiedzione w uczuciach kobiety wpadają na niecodzienny pomysł, by wymienić się domami. Zmiana otoczenia staje się dla nich szansą na poznanie siebie i odnalezienie prawdziwej miłości.



„Piksele” (HBO Max)



Grupa miłośników klasycznych gier wideo musi stawić czoła najeźdźcom z kosmosu.

