HBO Max i Netflix z nowościami na piątek. 5 perełek wpadło do serwisów

Codziennie na Netflix i HBO Max pojawia się cała masa nowości. Dzisiaj, w piątek 24 kwietnia, to pięć premierowych tytułów. Wśród nich są dwa filmy, które jeszcze niedawno oglądać mogliście w kinach, ale też zupełne świeżynki serialowe oraz klasyki kina. Poszukajcie na liście czegoś idealnego na piątkowy wieczorny seans.

„Eileen” (HBO Max)



Thriller, w którym przyjaźń dwóch kobiet pracujących w więzieniu zaczyna zmierzać w mroczną stronę.



„Anakonda” (HBO Max)



Dwóch kumpli kręcących wymarzony remake wpada w chaos, gdy na planie pojawia się prawdziwa anakonda.



„Alfa” (Netflix)



Pogrążona w żalu kobieta, która sprawdza swoje granice w australijskiej dziczy, zostaje niespodziewanie wciągnięta w śmiertelnie niebezpieczną grę z bezwzględnym przeciwnikiem.



„Niespotykane męstwo” (Netflix)



Przez ponad dziesięć lat Rhodes poszukuje śladów syna zaginionego podczas akcji w Wietnamie. Po bezskutecznych próbach zdobycia jakichkolwiek informacji od rządu Rhodes bierze sprawy w swoje ręce. Z finansową pomocą teksańskiego króla ropy oraz pięcioma przyjaciółmi syna z wojennej fotografii Rhodes opracowuje śmiałą misję ratunkową. Po kilku tygodniach wyczerpujących treningów grupa weteranów wyrusza do Laosu. Wkrótce rozpocznie się ostatnia bitwa wietnamskiej wojny.



„Truman Show” (Netflix)



Truman Burbank (Jim Carrey) mieszka w uroczym nadmorskim miasteczku i wiedzie przeciętne, raczej szczęśliwe życie u boku kochającej żony. To, co dla wielu byłoby nieziszczalnym marzeniem, Truman otrzymał bez specjalnego wysiłku. Właśnie - otrzymał, a nie zdobył, bowiem Truman jest gwiazdą telewizyjnego serialu emitowanego przez 24 godziny na dobę. O każdym jego kroku decyduje wszechwładny reżyser Christof (Ed Harris), od niego zależy nie tylko to, kogo Truman spotka na swej drodze, ale i to, czy danego dnia będzie świecić słońce. Ale nawet on nie przewidział, że wykreowany przez niego bohater zacznie domyślać się istnienia innego świata - spoza telewizyjnego studia.

