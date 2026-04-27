6 mocnych odcinków. To jeden z najlepszych miniseriali na HBO Max

Serial „Miasto jest nasze”, który jest adaptacją książki reportera Baltimore Sun Justina Fentona, przedstawia kulisy powstania i upadku elitarnej jednostki policji w Baltimore – miasta, w którym wojna z narkotykami i masowe aresztowania tuszowały bezczynność i bezkarność służb. Serial jest jakby zapisem kolejnego etapu wojny narkotykowej, prowadzonej na przełomie lat 90. i na początku lat dwutysięcznych, o czym opowiadało kultowe „Prawo ulicy”, za który odpowiadają ci sami twórcy.

Widzowie rozpoznają na pewno wielu dawnych członków obsady, w tym Jamiego Hectora, Darrella Britta-Gibsona, Domenicka Lombardozziego, Treya Chaneya, Delaneya Williamsa, Jermaine’a Crawforda, Anwana Glovera, Chrisa Clantona, Nathana Corbetta, Marię Broom, Susan Rome i Michaela Salconi.

To 6-odcinkowa kontynuacja ogólnoświatowego hitu. Serial jest na HBO Max

Na początku nowego tysiąclecia policja z Baltimore nie była w stanie powstrzymać rosnącej fali przestępczości, ale zamiast skupić się na prewencji, przeprowadzała masowe aresztowania i wypowiedziała wojnę narkotykom. Twórcy serialu przedstawiają kulisy pracy wydziału policji, dla którego ważniejsze są statystyki niż faktyczna walka z przestępczością, co sprawia, że dowództwo nie jest w stanie nadzorować pracy zespołu zadaniowego oraz pociągać do odpowiedzialności łamiących zasady funkcjonariuszy. Kiedy w 2017 roku wybuchł skandal i wyszły na jaw przestępstwa popełniane przez policjantów z Baltimore, okazało się, że doniesienia o korupcji szerzącej się wśród pracujących pod przykrywką policjantów pojawiały się od niemal dziesięciu lat, ale komendanci wydziału z Baltimore wierzyli, że należy za wszelką cenę chronić każdą jednostkę, której funkcjonariusze rekwirują na ulicach miasta broń i narkotyki. Serial Miasto jest nasze przedstawia skorumpowanie i deprawację członków oddziału, który mógł działać ponad zasadami.

W rolach głównych w serialu „Miasto jest nasze” występują Jon Bernthal, Wunmi Mosaku, Jamie Hector, McKinley Belcher III, Darrell Britt-Gibson, Josh Charles, Dagmara Domińczyk, Rob Brown, Don Harvey, David Corenswet, Larry Mitchell, Ian Duff, Delaney Williams oraz Lucas Van Engen.

Wszystkie sześć odcinków serialu znajdziecie teraz na HBO Max.

Brytyjskie serialowe sztosy na Netflix – nasze TOP 5!Czytaj też:

Bedoes lizał ciasto od Sanah na streamie Łatwoganga. Wideo jest hitem internetu