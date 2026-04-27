Bedoes lizał ciasto od Sanah na streamie Łatwoganga. Wideo jest hitem internetu

Zebrali ponad 251 milionów złotych dla dzieci chorych na raka. Tymczasem hitem internetu został ten wyjątkowy moment z całych 9 dni.

Rekord Łatwoganga. Dziewięć dni, które wstrząsnęły Polską

Przez dziewięć dni bez przerwy trwała transmisja, która przeszła do historii polskiego internetu. Łatwogang uruchomił charytatywny stream na rzecz Fundacji Cancer Fighters — w tle przez cały czas wybrzmiewał utwór nagrany przez Bedoesa 2115 wspólnie z jedenastoletnią Mają, dziewczynką walczącą po raz trzeci z ostrą białaczką szpikową. To właśnie jej historia uruchomiła całą lawinę.

Do kawalerki streamera przyjeżdżały kolejne znane twarze z muzyki, telewizji i sieci. Każda z jednym celem: nakłonić widzów do wpłat. Na finiszu Łatwogang i Bedoes zaapelowali o dalsze wsparcie i zaproponowali, by 26 kwietnia został ustanowiony ogólnopolskim dniem walki z rakiem u dzieci.

Wynik akcji Łatwoganga: Ponad 251 mln złotych. Kosmiczny rekord.

Ciasto Sanah, które skradło show. „Zuzia robi najlepsze”

Wśród gości pojawiła się Sanah — jedna z najpopularniejszych polskich artystek młodego pokolenia. Przyszła z własnoręcznie upieczonym ciastem bananowym. Zanim ktokolwiek zdążył je spróbować, artystka żartobliwie uprzedziła: — Chyba wyszedł zakalec.

To, co wydarzyło się chwilę później, natychmiast podchwyciły kamery i pół polskiego internetu. Bedoes nie sięgnął po talerz ani widelec. Tak się odpalił, że to ciasto od Sanah, że dosłownie wylizał je bezpośrednio z opakowania. „Wow, to jest pyszne! Zusia robi najlepsze” — pełne niekłamanego zachwytu okrzyki Bedoesa chyba każdego przekonały, że jednak nie był to zakalec.

Nagranie tego nieoczekiwanego momentu w ciągu godzin stało się jednym z najchętniej udostępnianych klipów z całej akcji. Wsparcie dla Fundacji Cancer Fighters wciąż jest możliwe mimo zakończenia transmisji. Ciasto Sanah już chyba w całości zostało skonsumowane.

