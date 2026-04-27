4 seriale i 4 filmy. To one w miniony weekend zawojowały Netfliksa

Weekend to czas, gdy Polacy najchętniej nadrabiają serialowe zaległości i odkrywają nowe filmowe hity — a Netflix jak zwykle dostarcza tematów do rozmów. Sprawdziliśmy, co w ostatnich dniach przyciągnęło największą uwagę widzów w Polsce. Oto 4 seriale i 4 filmy, które w ten weekend naprawdę zrobiły wynik i podbiły rankingi popularności.

Trendy po weekendzie. To Polacy oglądali na Netflix

„Sanita”



Najpierw był wypadek samochodowy, który skończył się niepełnosprawnością. Potem María José Cano, pieszczotliwie nazywana „Santitą”, choć do świętej jej daleko, zostawiła miłość swojego życia przed ołtarzem. Dwadzieścia lat później nieoczekiwany powrót mężczyzny, za którego nie wyszła, zmusza ją do zmierzenia się z konsekwencjami swoich działań i podjęcia decyzji, która przewartościuje jej pojęcie miłości. Ten serial to niekonwencjonalna historia miłosna o szalenie zuchwałych kobietach i ich jeszcze bardziej szalonych pomysłach.



„Niewybrani”



Rosie wraz z mężem Adamem i córką mieszka w zamkniętej społeczności chrześcijańskiej. Gdy nieoczekiwanie w jej życiu pojawia się zbiegły więzień Sam, kobieta zaczyna dostrzegać pewne aspekty i ograniczenia swojego świata, których wcześniej nie zauważała. Może ta tajna wspólnota religijna wcale nie ma na celu jej dobra? A gdy w małżeństwie Rosie zaczyna zgrzytać, Sam zaczyna jawić się jej jako wybawca. Jednak czy jego mroczna kryminalna przeszłość nie oznacza, że to on jest dla niej największym zagrożeniem? Czy może jest nim sekta?



„Schody”



Michael Peterson, pisarz kryminałów, zostaje oskarżony o zabójstwo swojej żony Kathleen, po tym gdy zostaje ona znaleziona martwa u podnóża schodów w ich willi. W miarę rozwoju śledztwa rodzina zostaje wciągnięta w burzliwą batalię prawną i medialną. Tymczasem francuska ekipa dokumentalna zaczyna interesować się tą sprawą.



„Poprawka”



Aby uniknąć odsiadki, Eddy (Alexandre Kominek), geniusz matematyczny i młodociany przestępca, zgadza się zinfiltrować liceum. Misja? Rozpoznać dziecko przestępcy. Nowa tożsamość? Nauczyciel.



„Tłumaczka”



Oscarowa obsada (Nicole Kidman, Sean Penn) oraz mistrzowska ręka reżysera Sydneya Pollacka („Firma”) sprawiają, że thriller „Tłumaczka” pozostawia na widzu niezatarte wrażenie, a wciągająca fabuła i zaskakujące zwroty akcji trzymają w napięciu do końcowych napisów.



„Morderczy żywioł”



Kiedy wielki huragan uderza w nadmorskie miasteczko, fala sztormowa przynosi spustoszenie, chaos i coś o wiele straszniejszego — głodne rekiny.



„Współlokatorki”



Rozpoczynająca studia, ufna i naiwna Devon prosi pewną siebie Celeste, aby została jej współlokatorką. Przyjaźń szybko jednak ustępuje miejsca konfliktowi pełnemu pasywnej agresji.



„Alfa”



Pogrążona w żalu kobieta, która sprawdza swoje granice w australijskiej dziczy, zostaje niespodziewanie wciągnięta w śmiertelnie niebezpieczną grę z bezwzględnym przeciwnikiem.

