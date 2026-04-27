Szokujące warunki życia pod Warszawą. Program odmienił ich los

Historia czterech kobiet z Otwocka Wielkiego pokazuje, jak niewiele potrzeba, by życie zamieniło się w walkę o podstawowe warunki.

Samotne bohaterki. „Alkohol odebrał im wszystkich mężczyzn w rodzinie”

Pani Paulina, jej córka Aneta oraz wnuczki Natalia i Kinga zostały zupełnie same, bo „alkohol odebrał im wszystkich mężczyzn w rodzinie”. „Alkohol zabrał mi w życiu wszystko, można powiedzieć. Ja nic nie użyłam, nawet nie była nigdzie. Pustkę taką w sobie czuje, taką można powiedzieć nienawiść do tego wszystkiego. Że mnie to wszystko spotkało w życiu” – wyznaje pani Paulina.

Pani Aneta również nie mogła liczyć na wsparcie partnera. Jej mąż nadużywał alkoholu, dlatego od lat radzi sobie sama, wychowując córki. W końcu zdecydowała się wrócić do domu rodzinnego. To miał być nowy początek. Los miał jednak inne plany. Kobieta zmagała się z nowotworem, jej mama przeszła udar, a młodsza z dziewczynek urodziła się z niepełnosprawnością intelektualną.

„Boję się ocenienia” – wyznaje po cichu. Ekipa programu „Nasz Nowy Dom” rusza na ratunek

Dom, w którym mieszkają, bardziej przypomina schronienie niż miejsce do życia. Stary, drewniany, nieocieplony budynek ogrzewany jest niewydajnym piecem. Największy problem? Brak kanalizacji, a więc i łazienki. Każde pranie oznacza wynoszenie misek z wodą na zewnątrz. Każda kąpiel to improwizacja. Zimą – prawdziwa próba przetrwania.

Najstarsza wnuczka, Natalia, ukrywa prawdę o swoim życiu przed rówieśnikami. „Moi znajomi nie wiedzą. Nikomu nie powiedziałam. Boję się ocenienia”. Te słowa mówią więcej niż jakiekolwiek statystyki. Największe marzenie pani Pauliny? Zwykła łazienka.

W tę historię wkroczyła ekipa programu „Nasz Nowy Dom”. Decyzja była natychmiastowa – remont ruszył pełną parą. Za projekt odpowiadał architekt Kuba, który stworzył przestrzeń inspirowaną nadmorskim klimatem. Drewno, jasne kolory, błękitne akcenty i detale nawiązujące do morza całkowicie odmieniły wnętrze domu.

To jednak nie koniec niespodzianek. Dzięki wsparciu Telewizji Polsat bohaterki po raz pierwszy w życiu zobaczyły morze. Efekty tej przemiany widzowie zobaczą w najbliższym odcinku programu „Nasz Nowy Dom”, który zostanie wyemitowany 30 kwietnia o godz. 21:30, oczywiście na antenie Polsatu.

