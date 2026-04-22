6 seriali, które Polacy pochłaniają teraz na Netflix. Jest nowy faworyt

Netflix w tym roku niemal codziennie serwuje swoim subskrybentom nowe tytuły. W ostatnim czasie na platformę wpadło tak dużo nowości, że czasami już nie wiadomo, co wybrać na wieczorny seans. Są adaptacje serialowe znanych powieści, są kontynuacje hitów sprzed kilku lat i świeżynki, które przyciągają dobrą obsadą i ciekawymi fabułami. Lista trendów na Netflix szybko się zatem zmienia – czasami nawet dany tytuł potrafi w niecałe 24h od premiery stać się najpopularniejszym na platformie. Sprawdźcie, co teraz oglądają masowo Polacy na Netflix, przeglądając naszą listę.

6 faworytów Polaków na Netflix. Jest nowa perełka serwisu

„Awantura”



Młoda para z pokolenia Z jest świadkiem niepokojącej kłótni między swoim szefem, milenialsem, i jego żoną. Świeżo zaręczeni Ashley Miller (Cailee Spaeny) i Austin Davis (Charles Melton), pracujący na niskich stanowiskach w prestiżowym prywatnym klubie, wplątują się w trudne sprawy małżeńskie między ich szefem, Joshuą Martínem (Oscar Isaac), i jego żoną, Lindsay Crane-Martín (Carey Mulligan). Poprzez przysługi i przymusy obie pary usiłują przypodobać się zamożnej właścicielce elitarnego klubu, przewodniczącej Park (Youn Yuh-jung), która zaprzątnięta jest własnym skandalem z udziałem swojego drugiego męża, doktora Kima (Song Kang-ho).



„Harry Hole”



Serial o poszukiwaniu mordercy stworzony przez jednego ze współczesnych mistrzów kryminałów, Jo Nesbø. Głównym bohaterem jest kontrowersyjny detektyw, tytułowy Harry Hole, który wprawdzie na tropieniu zwyrodnialców zna się jak mało kto, ale poza tym życie mu się nie układa i wciąż nękają go demony przeszłości. Serial ukazuje też konflikt dwóch policjantów — i teoretycznie współpracowników — którzy tak naprawdę działają po dwóch stronach prawa. W pierwszym sezonie Harry ściera się ze swoim odwiecznym wrogiem, skorumpowanym detektywem Tomem Waalerem. Balansując na cienkiej granicy między etyką a pragmatyzmem, musi rozwiązać sprawę seryjnego mordercy i doprowadzić Waalera przed oblicze sprawiedliwości, zanim będzie za późno.



„Fałszywy profil”



Camilla przeżywa gorący romans jak z najdzikszej fantazji, ale gdy jej życie nieodwracalnie staje na głowie, dowiaduje się, że cena za miłość bywa niespodziewanie wysoka.



„Ktoś musi wiedzieć”



Fabuła serialu rozpoczyna się w chwili, w której młody mężczyzna zostaje wezwany przez rodziców do powrotu z Meksyku do ojczyzny, gdzie ma poznać narzeczoną. Niespodziewanie dla wszystkich mieszkańców swojej rodzinnej miejscowości zjawia się jednak w towarzystwie Lazara — tajemniczego tancerza baletu. Cała historia rozgrywa się w latach 50 XX. wieku w Hiszpanii, która w tym czasie jest niezwykle konserwatywnym krajem, gdzie liczą się przede wszystkim pozory i więzi rodzinne. W swoim nowym dziele Caro uderza w zupełnie nieznane tony, odmalowując rzeczywistość i trawiące ją problemy społeczne z bardzo nietypowego punktu widzenia.



„Niewybrani”



Rosie wraz z mężem Adamem i córką mieszka w zamkniętej społeczności chrześcijańskiej. Gdy nieoczekiwanie w jej życiu pojawia się zbiegły więzień Sam, kobieta zaczyna dostrzegać pewne aspekty i ograniczenia swojego świata, których wcześniej nie zauważała. Może ta tajna wspólnota religijna wcale nie ma na celu jej dobra? A gdy w małżeństwie Rosie zaczyna zgrzytać, Sam zaczyna jawić się jej jako wybawca. Jednak czy jego mroczna kryminalna przeszłość nie oznacza, że to on jest dla niej największym zagrożeniem? Czy może jest nim sekta?



„Schody”



Michael Peterson, pisarz kryminałów, zostaje oskarżony o zabójstwo swojej żony Kathleen, po tym gdy zostaje ona znaleziona martwa u podnóża schodów w ich willi. W miarę rozwoju śledztwa rodzina zostaje wciągnięta w burzliwą batalię prawną i medialną. Tymczasem francuska ekipa dokumentalna zaczyna interesować się tą sprawą.

