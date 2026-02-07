5 hitów z Netflix i aż 10 perełek od HBO Max. Co nowego włączyć w weekend?

Weekend to idealny moment, by nadrobić serialowe i filmowe zaległości — zwłaszcza gdy platformy streamingowe dorzucają kolejne gorące premiery i ciche perełki, które łatwo przegapić. Netflix kusi głośnymi hitami, o których mówi dziś każdy, a HBO Max konsekwentnie buduje ofertę jakościowych tytułów dla wymagających widzów. Jeśli zastanawiasz się, co nowego włączyć w najbliższe wolne wieczory, przygotowaliśmy zestawienie, które ułatwi wybór. Zapnij pasy — będzie co oglądać!

Weekend na Netflix i HBO Max. Co nowego warto włączyć?

„Zdemaskowani” (Netflix)



Dawni szpiedzy, Simon i Meret, prowadzą kryjówkę w sercu Berlina. Gdy ponownie zaczyna nad nimi wisieć niebezpieczeństwo, o którym myśleli, że już dawno zniknęło, muszą się ukrywać przed zabójcami, rosyjskimi agentami, BND, byłymi kochankami i całą masą ludzi, których skrzywdzili, próbując jednocześnie nie dopuścić do rozpadu swojego małżeństwa.



„Lwice” (Netflix)



Pięć kobiet, które znalazły się w trudnej sytuacji, napada na bank w męskich przebraniach. Jeden zastrzyk adrenaliny i 36 280 euro później złodziejki amatorki muszą zacząć życie od nowa. Tylko że teraz po piętach depczą im politycy, policjanci i gangsterzy — nikt z nich nie podejrzewa jednak, że bandą najemników była grupa kobiet, które mówią na siebie „Lwice”.



„Prawnik z lincolna”, 4. sezon (Netflix)



Serial na podstawie bestsellerowych powieściach Michaela Connelly’ego. Czwarty sezon jest adaptacją szóstej książki z serii „Prawnik z Lincolna” zatytułowanej „Prawo niewinności”. Mickey Haller (Manuel Garcia Rulfo) musi zmierzyć się z najtrudniejszą sprawą w karierze. Czy uda mu się udowodnić swoją niewinność w sprawie morderstwa byłego klienta, Sama Scalesa? Aby oczyścić imię szefa, jego zespół musi rozwikłać ostatnią intrygę Sama, co zmusza ich do konfrontacji z prokuraturą okręgową, FBI i duchami z przeszłości Mickeya.



„Królowa szachów” (Netflix)



Dwunastoletnia Węgierka marzy o podboju zdominowanego przez mężczyzn świata międzynarodowych szachów. Judit Polgár prze na szczyt, a jej celem jest pokonanie mistrza świata – Garriego Kasparowa. Podczas swojej 15-letniej podróży odkrywa, że ani upór, ani genialny umysł nie wystarczą, by zostać jedną z najlepszych szachistek wszech czasów.



„Salvador” (Netflix)



Historia ojca, który odkrywa, że jego córka należy do grupy o profilu neonazistowskim. Aby ją z niej wyciągnąć, musi najpierw zrozumieć, co ją do niej zaprowadziło. Podczas brutalnej ustawki między kibolami dwóch klubów piłkarskich kierowca karetki Salvador Aguirre ratuje swoją ranną córkę Milenę należącą do grupy ultrasów propagującej rasizm, przemoc i homofobię — wartości całkowicie sprzeczne z tymi, które jej wpajał.



„Dwóch mężczyzn w mieście” (HBO Max)



Po trudnej młodości i 18 latach w więzieniu William odzyskuje wolność i chce zacząć uczciwe życie, lecz przeszłość szybko go dogania.



„Miasto kłamstw” (HBO Max)



Johnny Depp oraz Forest Whitaker jako policjant i dziennikarz, którzy łączą siły, by rozwiązać sprawę zagadkowych morderstw raperów Tupaca Shakura i Notoriousa B.I.G.



„Priscilla” (HBO Max)



Porywający film Sofii Coppoli o burzliwym romansie Priscilli Beaulieu i Elvisa Presleya.



„Gorąca rywalizacja” (HBO Max)



Shane Hollander i Ilya Rozanov, hokejowe gwiazdy połączone rywalizacją i pożądaniem, zaczynają od tajnego romansu, który przeradza się w wieloletnią historię miłości.



„W stronę słońca” (HBO Max)



Rok 2057. Ostatnia nadzieja Ziemi to statek kosmiczny z misją dostarczenia ładunku nuklearnego, by rozpalić gasnące słońce.



„Władcy umysłów” (HBO Max)



Wciągający thriller z Mattem Damonem oraz Emily Blunt w rolach kochanków, którzy próbują walczyć z przeznaczeniem.



„Bez gwałtownych ruchów” (HBO Max)



Kryminał w konwencji lat 50. Jego bohaterami jest grupa przestępców, która podejrzewa, że podczas ich ostatniego skoku coś poszło nie tak.



„Test na przyjaźń” (HBO Max)



Ambitna siedemnastolatka musi zmierzyć się z trudną decyzją, kiedy niespodziewanie odkrywa, że jest w ciąży.



„Niech gadają” (HBO Max)



Historia znanej autorki, która wyrusza w podróż z przyjaciółmi, aby się zabawić i wyleczyć stare rany.



„Ex Machina” (HBO Max)



Młody programista zostaje wybrany do wzięcia udziału w dziwnym i zarazem fascynującym eksperymencie. Będzie musiał wejść w interakcję z pierwszą na świecie prawdziwą sztuczną inteligencją, umieszczoną w ciele pięknej dziewczyny-robota.

