Jeśli pokochaliście „Biały Lotos”, te 6 tytułów też was wciągnie

Trzeci sezon „Białego Lotosu” właśnie dobiegł końca, pozostawiając widzów z mieszanką zachwytu, niedowierzania i – jak zwykle – wielu pytań bez jednoznacznych odpowiedzi. Dobra wiadomość jest taka, że produkcja została już oficjalnie przedłużona na czwarty sezon. Jedno jest pewne: na powrót do świata stworzonego przez Mike'a White'a przyjdzie nam jeszcze chwilę poczekać. Zanim więc ponownie zanurzymy się w atmosferze egzotycznych wakacji, społecznych napięć i błyskotliwej satyry na bogactwo, warto sięgnąć po inne seriale, które oferują podobną mieszankę luksusu, mrocznych tajemnic i niepokojących relacji międzyludzkich. Oto sześć tytułów, które skutecznie wypełnią serialową lukę po „Białym Lotosie”.

6 seriali jak „Biały Lotos”, które wypełnią ci czas do nowego sezonu

„Para idealna” (Netflix)

Amelia Sacks ma wkrótce dołączyć do jednej z najbogatszych rodzin w Nantucket. Jej nieprzychylna przyszła teściowa, słynna powieściopisarka Greer Garrison Winbury, nie szczędzi wydatków na planowaniu ślubu, który zapowiada się na najbardziej spektakularny w całym sezonie — gdy na plaży pojawiają się zwłoki. Na światło dzienne wychodzą kolejne tajemnice oraz rozpoczyna się dochodzenie, które sprawia wrażenie wyrwanego ze stron jednej z książek Greer. Nagle wszyscy są podejrzani.

„Dziewięcioro nieznajomych” (Prime Video)

Historia dziewiątki różniących się od siebie osób, które przyjeżdżają do Tranquillum – tajemniczego ośrodka odnowy biologicznej obiecującego „pełną transformację”. Na miejscu goście dają się oczarować enigmatycznej Maszy, która zrobi wszystko, by ich uleczyć. Z każdym kolejnym dniem wybuchowa grupa zbliża się coraz bardziej do skraju wytrzymałości.

„Saint X” (Disney+)

Serial oparty na powieści Alexisa Schaitkina pod tym samym tytułem. Opowiada historię dwóch sióstr – Alison i Claire. Alison zostaje zamordowana w tajemniczy sposób. Dowody zabroni są niejasne, a podejrzani zostają zwolnieni z aresztu. Wiele lat później Claire na własną rękę próbuję poznać prawdę.

„The Resort” (SkyShowtime)

Małżeństwo spędza rocznicę ślubu w ośrodku wypoczynkowym, gdzie zostaje wciągnięte w niewyjaśnioną zagadkę zaginięcia dwóch osób sprzed 15 lat.

„Wielkie kłamstewka” (HBO Max)

W spokojnym, nadmorskim miasteczku Monterey w stanie Kalifornia nic nie jest takie, jakim się wydaje. Kochające matki, osiągający sukcesy mężowie, urocze dzieci, piękne domy. Za ich pozornie perfekcyjnym życiem kryje się jednak sieć kłamstw. Pewnego dnia w miasteczku pojawia się samotna matka Jane (Shailene Woodley) i jej syn Ziggy. Wieloletnie przyjaciółki Madeline (Reese Witherspoon) i Celeste (Nicole Kidman) biorą ją pod swoje skrzydła, co nie pozostaje bez znaczenia dla relacji z Renatą (Laura Dern). Przykry incydent w szkole wyznacza nowe linie podziału. A gdy w miasteczku dochodzi do zbrodni, która zaburza idealne życie mieszkańców, pojawia się podejrzenie, że mogło mieć to coś wspólnego z napięciami, które pojawiły się pomiędzy matkami dzieci z lokalnej szkoły.

„Małpi biznes” (Apple TV+)

Były detektyw, a obecnie kontroler w branży gastronomicznej na południowej Florydzie zostaje wciągnięty w świat pełen chciwości i korupcji, gdy turysta znajduje odcięte ramię podczas wędkowania. Pojawia się też małpa.

