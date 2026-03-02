Wszyscy włączą w tym tygodniu ten serial! Lawina premier na start marca w HBO Max

Początek marca na HBO Max zapowiada się jak prawdziwy maraton – od wielkich hollywoodzkich widowisk, przez nagradzane dramaty, po reality show i długo wyczekiwaną polską premierę, o której już teraz mówi się najwięcej. To właśnie ten rodzimy serial, którego akcja osadzona jest w latach 30. ma szansę stać się najgłośniejszym tytułem tygodnia – intryga, tajemnicza śmierć i dziennikarskie śledztwo w realiach międzywojnia brzmią jak przepis na hit.

Obok nowości dostajemy mocne klasyki: epicką opowieść o rzymskim generale walczącym o honor i zemstę, kultowy film o hollywoodzkim zmierzchu z gwiazdorskim duetem na pierwszym planie oraz bezkompromisowy western twórcy znanego z zamiłowania do krwistej historii i błyskotliwych dialogów. Jest też oscarowy europejski dramat o eksperymencie, który wymyka się spod kontroli, oraz nastrojowa historia o braterskiej więzi w cieniu górskich krajobrazów. Nie zabraknie lżejszych propozycji: gwiazdy internetu staną do pojedynków w efektownym teleturnieju, influencerki ruszą w dżunglę, a dwie rodziny spróbują przetrwać ślubny chaos w komedii z amerykańskimi gwiazdami. Przejrzyjcie pełną listę premier w tym tygodniu na HBO Max.

Mocny tydzień premier na HBO Max. Polski hit kontra hollywoodzkie klasyki

„The Floor. VIP Challenge”



Na podłogę wkroczyły gwiazdy internetu i srebrnego ekranu. Zawodnicy zmierzyli się w serii emocjonujących pojedynków, w takich kategoriach jak m.in. „Polscy raperzy”, „Hiszpańskie smaki” czy „Przed wielką galą”.

Premiera: Już dostępny



„Pewnego razu... w Hollywood”



Pełna anegdot i elektryzujących dygresji historia aktora grającego w westernach, który próbuje wrócić na szczyt (Leonardo DiCaprio), oraz jego wiernego dublera (Brad Pitt nigdy nie był lepszy). W tle czasy kontestacji, ruch hipisów, zmierzch epoki klasycznego Hollywoodu i złotej ery telewizji. Poza tym Steve McQueen, Bruce Lee, spaghetti westerny, a także piękna Sharon Tate i Roman Polański po wielkim sukcesie „Dziecka Rosemary”.

Premiera: Już dostępny



„Gladiator”



Generał Maximus (Russell Crowe) zakończył kolejną udaną wyprawę wojenną. Zmuszony do ucieczki przez zazdrosnego o jego wpływy u Cesarza dziedzica tronu Commodusa, Maximus trafia do niewoli i zostaje gladiatorem. Powraca do Rzymu z zamiarem pomszczenia śmierci syna i żony. Wie, że jedyną siłą potężniejszą od samego Cesarza jest wola ludu, może dokonać swej zemsty, zostając największym bohaterem całego Imperium. "Gladiator" to epicka opowieść o odwadze i zemście osadzona w realiach Cesarstwa Rzymskiego roku 180 n.e.

Premiera: Już dostępny



„Na rauszu”



Czworo przyjaciół jest nauczycielami w małomiasteczkowym liceum. Pewnego dnia spotykają się, aby świętować urodziny jednego z nich. Po wypiciu paru kieliszków szampana wdają się w dyskusję, w wyniku której wysnuwają ciekawą teorię. Zgodnie z nią utrzymywanie przez człowieka poziomu 0,5 promilu alkoholu we krwi skutkuje produkcją hormonów szczęścia w organizmie. Wzrasta również wydajność danej osoby i pobudzona zostaje jej zdolność do kreatywnego myślenia. Bohaterowie postanawiają na własnej skórze sprawdzić słuszność owej teorii. Będą zażywać odpowiednią dawkę alkoholu przez cały dzień, również w pracy. Początek wcielania teorii w życie zapowiada się obiecująco. Stopniowo jednak eksperyment wymyka się bohaterom spod kontroli.

Premiera: Już dostępny



„Django”



Tytułowym bohaterem filmu jest Django (Jamie Foxx) wyzwolony niewolnik, który pod skrzydłami niemieckiego dentysty Schultza uczy się fachu, łapiąc łotrów. We dwóch wyprawią się po żonę wyzwoleńca, która jest niewolnicą bezwzględnego plantatora Calvina Candie (Leonardo DiCaprio).

Premiera: Już dostępny



„Rzeka życia”



Filmowa opowieść o młodzieńczych dylematach, rozgrywająca się w malowniczym, górzystym stanie Montana. Pastor Maclean wychowuje twardą ręką dwóch synów: nieśmiałego i uzdolnionego artystycznie Normana oraz Paula, lekkoducha i buntownika. Pierwszy z nich marzy o karierze uniwersyteckiej, drugi chce zostać dziennikarzem w lokalnej gazecie. Wkrótce Paul chcąc podejmować własne decyzje, buntuje się przeciwko ojcu i zaburza tym samym rodzinny spokój. Wydaje się, że jedynie rzeka Big Blackfoot, nad którą mężczyźni wspólnie łowią ryby, może na nowo połączyć rodzinę.

Premiera: Już dostępny



„U.S. Palmese”



Skompromitowany francuski piłkarz, chcąc odbudować swoją reputację, niechętnie przyjmuje kontrakt z amatorską drużyną w południowych Włoszech.Premiera: Już dostępny



„Serdecznie zapraszamy”



Kiedy dwa wesela zostają przypadkowo zaplanowane na ten sam dzień w tym samym miejscu, obie rodziny stają przed wyzwaniem wyprawienia wyjątkowego wydarzenia i poradzenia sobie z niespodziewanie ograniczoną przestrzenią. W zabawnym starciu pełnym determinacji i uporu ojciec jednej z panien młodych (Will Ferrell) i siostra drugiej panny młodej (Reese Witherspoon) mierzą się w chaotycznym pojedynku, nie cofając się przed niczym, aby zapewnić swoim bliskim niezapomnianą uroczystość.

Premiera: Już dostępny



„Chętni na seks”



Mroczna komedia o trójkącie miłosnym, w którym kryzys wieku średniego prowadzi do śmierci jednego z bohaterów.

Premiera: 2 marca



„Hulk”



Naukowiec Bruce Banner (Eric Bana) ma trudności z panowaniem nad swoimi emocjami w momentach stresu i złości. Wskutek niedopatrzenia przyjmuje śmiertelną dla człowieka dawkę promieniowania gamma. Wkrótce zaczyna odczuwać nie do końca sprecyzowaną obecność kogoś w swoim wnętrzu, niebezpiecznego, ale zarazem przez swoją mroczność pociągającego... Gwałtowne zmiany zachodzące w jego życiu obserwuje jego była dziewczyna i współpracowniczka naukowa, Betty Ross (Jennifer Connelly).

Premiera: 5 marca



„To już jest koniec”



Komedia jest historią sześciu przyjaciół uwięzionych w domu jednego z nich po tym, jak seria apokaliptycznych wydarzeń niszczy Los Angeles. Jak się okazuje kończący się świat, zmniejszające się zapasy żywności i ogarniająca wszystkich klaustrofobia mogą poważnie zagrozić przyjaźni. Ostatecznie jednak bohaterowie zostają zmuszeni do opuszczenia domu, stawienia czoła przeznaczeniu i poznaniu prawdziwego znaczenia przyjaźni.

Premiera: 5 marca



„Tajemnica złotnika”



W 1999 roku pewien złotnik odwiedza swoje rodzinne miasto, co przywołuje wspomnienia jego romansu z krawcową sprzed 25 lat.

Premiera: 5 marca



„Piekło kobiet”



Lata 30. XX w. Redaktorka pisma matrymonialnego odkrywa, że gazeta jej męża może mieć związek z tajemniczą śmiercią młodej tancerki. Kiedy próbuje odkryć prawdę, jej świat zmienia się nieodwracalnie, a każdy nawet drobny błąd może kosztować ją życie.

Premiera: 6 marca



„Sprawa Friedy”



W 1904 roku krawcowa Frieda Keller trafia w centrum głośnego procesu i staje się symbolem walki o równość.

Premiera: 6 marca



„Makbet”



Historia nieustraszonego wojownika i przywódcy, którego ambicja i pragnienia sprowadzają go na dno w nowej interpretacji dzieła Szekspira.

Premiera: 6 marca



„Dziewczyna z Kolonii”



Młoda i zbuntowana Vera postanawia zorganizować koncert pianisty jazzowego Keitha Jarreta. Stawia wszystko na jedną kartę, by w zdominowanym przez mężczyzn świecie jazzu spełnić swoje marzenia. Wbrew woli konserwatywnych rodziców, na przekór piętrzącym się problemom, wynajmuje operę. Jej plan na początku zdaje się skazany na porażkę, a jednak brawurowo osiąga swój cel. Kulisy legendarnego koncertu to tętniąca muzyką opowieść o młodzieńczej determinacji i sile marzeń.Premiera: 7 marca



„Manodrom”



Wyrzucony z pracy Ralphie (Jesse Eisenberg) jest spłukany, więc dorabia jako kierowca Ubera, spodziewając się dziecka z Sal (Odessa Young). Cały czas chodzi nabuzowany a energię rozładowuje na siłowni, gdzie jego uwagę przykuwa jeden z ciemnoskórych i ukradkiem go obserwuje. Tymczasem stary kumpel zaprasza go na spotkanie z przyjaciółmi, którzy mogliby mu pomóc stanąć na nogi. Ralphie nie do końca sam wie, czego chce, ale rosnąca w nim frustracja powoduje, że bierze udział w kolacji, poznając grupę mężczyzn żyjących w celibacie i skandujących hasła patriarchatu. Przewodniczy im Ojciec Dan (Adrien Brody) i, dostrzegając w nim piękno, oferuje dołączenie do nich.

Premiera: 7 marca



„Po prostu razem”



Uciekając od swojego dostatniego życia, Camille pracuje nocami jako sprzątaczka. Zaprzyjaźnia się ze swoim sąsiadem Philibertem, arystokratą i oszustem, i z Franckiem, jego przyjacielem, zrzędliwym kucharzem, który opiekuje się babcią Paulette. Wkrótce cała czwórka zamieszkuje razem ucząc się wspólnego życia. Ta oda do przyjaźni jest adaptacją bestsellera Anny Gavaldy pod tym samym tytułem.

Premiera: 8 marcaCzytaj też:

6 najlepszych (jak dotąd) seriali HBO Max w tym roku. Polacy w czołówceCzytaj też:

Z HBO Max na Netflix. Dwa genialne seriale migrują!