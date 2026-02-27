To on stworzył Thorgala – kosmicznego Wikinga. Powstał film

„Ja się widocznie narodziłem po to, aby opowiadać historie poprzez obrazki” – powiedział autor kultowych komiksów „Thorgal” Grzegorz Rosiński, odbierając nagrodę specjalną na Międzynarodowym Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi.

Genialny polski rysownik ma dziś niemal 80 lat i wciąż pracuje, nieustannie poszukując nowych opowieści. Nowy film dokumentalny HBO Original, „Ja, Rosiński” to intymny portret artysty stojącego u progu końca drogi twórczej, mierzącego się pytaniami o własne dziedzictwo.

To on stworzył Thorgala – kosmicznego Wikinga

Grzegorz Rosiński – wybitny rysownik i malarz komiksów – zdobył międzynarodową sławę w czasach, gdy Polska pozostawała odcięta od Zachodu, wspinając się na szczyty popularności i artystycznego prestiżu. Dziś, u progu osiemdziesiątki, wciąż pracuje, z trudem odsuwając w czasie nieunikniony koniec kariery. Przed mistrzem polskiego komiksu stoi najtrudniejsze wyzwanie: zejść ze sceny w chwale – to „mała śmierć”, której jest świadomy i którą próbuje odwlec tak długo, jak to możliwe. Twórcy dokumentu towarzyszą mu w tym szczególnym momencie, obserwując jego pracę nad ostatnim albumem przygód kosmicznego Wikinga, Thorgala Aegirssona.

Film „Ja, Rosiński” miał swoją premierę na Krakowskim Festiwalu Filmowym, gdzie spotkał się z uznaniem publiczności i krytyków. Następnie był prezentowany na kolejnych festiwalach filmowych w Polsce i za granicą. Dokument trafi na platformę HBO Max 20 marca.

Twórcy: Reżyseria i scenariusz – Piotr Kielar; zdjęcia – Kacper Lisowski, Piotr Kielar, Bartek Piotrowski; muzyka – Wojciech Mazolewski; montaż – Marcin Szymański; produkcja – Piotr Kempa, firma Delord; ze strony HBO Max – Hanka Kastelicová.

Film dokumentalny „Ja, Rosiński” zadebiutuje w serwisie HBO Max już 20 marca.

Czytaj też:

Z HBO Max na Netflix. Dwa genialne seriale migrują!Czytaj też:

6 najlepszych (jak dotąd) seriali HBO Max w tym roku. Polacy w czołówce