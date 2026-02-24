Nowy serial Prime Video hitem w sieci. Ludzie mają obsesję

Szum wokół serialu „Heated Rivalry” na HBO Max ledwo ucichł, „Wichrowe wzgórza” i „Pomoc domowa” odnoszą ogromne sukcesy w box office, tymczasem nową obsesją stał się nowy serial erotyczno-romantyczny „56 dni”.

Ośmioodcinkowy thriller psychologiczny, który ukazał się 18 lutego, oparty jest na powieści Catherine Ryan Howard, a w głównych rolach w serialu zagrali Avan Jogia i Dove Cameron.

Nowy serial Prime Video robi furorę. Platforma zróżnicuje odbiorców?

Serial opowiada historię Olivera i Ciary, którzy po przypadkowym spotkaniu w supermarkecie zakochują się w sobie szybko – i niebezpiecznie mocno. Pięćdziesiąt sześć dni później śledczy z wydziału zabójstw pojawiają się w mieszkaniu Olivera, gdzie znajdują nieznane ciało — brutalnie zamordowane i celowo pozostawione do rozkładu. Czy to on ją zabił? A może to ona zabiła jego? Przeplatając intensywny dzień bieżącego śledztwa z mroczną historią ich rozwijającego się romansu, serial staje się jednocześnie unikalną opowieścią kryminalną oraz wciągającym, zmysłowym thrillerem psychologicznym.

Serial uzyskał 64 proc. ocen krytyków i 84 proc. ocen widzów na stronie agregującej recenzje Rotten Tomatoes. Na polskim Filmwebie „56 dni” ma na tę chwilę notę 6,7/10. Po tak miażdżącym sukcesie od samego początku, wydaje się, że „56 dni” to dokładnie to, czego Prime Video potrzebowało, aby przyciągnąć zróżnicowane grupy odbiorców. Platforma streamingowa stawała się synonimem treści skierowanych do starszych mężczyzn, co najwyraźniej teraz się zmienia.

