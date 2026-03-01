Idolka nastolatek prowadziła sektę. Znakowali kobiety jak bydło

Ceremonia, która miała być „zaszczytem”, dla wielu kobiet stała się traumą na całe życie. W nowym podcaście "Allison After NXIVM" Allison Mack wraca do czasu spędzonego w sekcie NXIVM i opisuje moment, gdy członkinie żeńskiej podgrupy DOS były naznaczane rozgrzanym urządzeniem do kauteryzacji. Aktorka przyznaje, że nie rozumiała, dlaczego inne kobiety mówiły, że… to boli.

Rytuał wypalania znaku. Bezduszność wobec kobiet

Historię organizacji NXIVM, której założyciel i kilku członków zostało oskarżonych o handel ludźmi i wymuszenia haraczy przedstawia serial dokumentalny "Przysięga” dostępny na HBO MAX. Z kolei na platformie Netflix dostępny jest dramat oparty na faktach, który przedstawia historię matki walczącej o uwolnienie córki z sekty. To, co działo się w sekcie na co dzień, przekracza wyobraźnię filmowych scenarzystów.

Mack, znana z roli Chloe Logan w serialu "Tajemnice Smallville", opowiada w podcaście o ceremonii, podczas której kobietom wypalano symbol tuż nad miednicą. Zabieg trwał około 20 minut i odbywał się bez znieczulenia czy leków przeciwbólowych. Uczestniczki przychodziły do domu, nie wiedząc, co je czeka. Proszono je o rozebranie się do naga, po czym były przytrzymywane przez inne kobiety, a następnie znakowane.

„Kiedy inne kobiety mówiły: »To naprawdę bolesne« czy coś w tym stylu, ja myślałam: »Co masz na myśli?«. »W porządku«. Po prostu tak robiłaś. To było jak kolejny dzień” – mówi aktorka w podcaście. Znakowanie porównała do rytuału przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia studenckiego.

Jak przyznała, sama została napiętnowana w przerwie obiadowej, po czym wróciła do prowadzenia intensywnych zajęć. „Moje ciało trzęsło się z szoku, wiesz, oczywiście, że nadal drżało, ale byłam dobra w tym, żeby to przerwać i skupić się na tym, co robię” – powiedziała. „Po prostu teraz tego nie czuję. Po prostu całkowicie się odłączę i będę gdzie indziej. Nie wiem, kiedy i gdzie wykształciłem ten mechanizm przetrwania”.

Później dodała: „Bezduszność, z jaką sobie z tym poradziłam, jest tą samą bezdusznością, którą miałam w stosunku do innych dziewcząt”.

Tajne„niewolnice” i wysoka pozycja gwiazdy seriali

DOS była tajną, kobiecą strukturą w ramach NXIVM. Nazwa pochodziła od łacińskiego „Dominus Obsequious Sororium”, co w wolnym tłumaczeniu oznacza Mistrza Posłusznych Towarzyszek Żeńskich. Mack pełniła w niej funkcję zastępcy lidera sekty, Keitha Raniere, i rekrutowała inne kobiety jako swoje „niewolnice”.

Jedną z nich była Sarah Edmondson, która w książce „Scarred” pisała, że początkowo powiedziano jej, iż wypalony na jej ciele symbol reprezentuje cztery żywioły. Dopiero później zrozumiała, że to połączenie liter „KR” i „AM”. Mack w podcaście twierdzi jednak, że znak nie zawiera jej inicjałów.

Członkinie DOS miały wykonywać polecenia swoich „mistrzyń”, w tym uwodzić i uprawiać seks z Raniere, przekazywać kompromitujące materiały oraz dostarczać tzw. zabezpieczenia, które mogło zostać użyte przeciwko nim w razie odejścia z grupy.

Upadek sekty. Procesy i wyroki

Zaangażowanie Mack w działalność DOS doprowadziło do postawienia jej federalnych zarzutów. Aktorka przyznała się do winy w sprawie przestępstw związanych z wymuszeniami i została skazana na trzy lata więzienia. Odsiedziała dwa lata, po czym zwolniono ją warunkowo. Przed ogłoszeniem wyroku, jak mówiła, zaczęła życie na nowo, poszło do college’u.

Raniere utrzymywał, że nie miał nic wspólnego z DOS. W podcaście pojawia się fragment jego rozmowy z dziennikarką „The New York Times”, Vanessą Grigoriadis, z okresu przed aresztowaniem. Twierdził, że nie odgrywał żadnej roli w podgrupie i że symbol nie zawiera jego inicjałów.

Nagranie audio, na którym słychać rozmowę Mack z Raniere’em o stworzeniu ceremonii, przeczy jednak tej wersji. „Ta osoba powinna poprosić o napiętnowanie” – mówił. „Powinna powiedzieć: »Proszę, naznacz mnie. To będzie zaszczyt«. Albo coś w tym stylu. »Zaszczyt, który chcę nosić do końca życia«”.

W październiku 2020 roku Raniere został skazany na 120 lat więzienia za wymuszenia i przestępstwa seksualne oraz zobowiązany do zapłaty 1,75 mln dolarów grzywny. W 2021 roku sąd federalny nakazał mu wypłatę dodatkowych 3,46 mln dolarów odszkodowania ofiarom.

