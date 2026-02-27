Z HBO Max na Netflix. Dwa genialne seriale migrują!

Fani prawdziwych historii kryminalnych mają powód do radości – dwa głośne seriale, które wcześniej można było oglądać tylko na HBO Max, trafiają teraz na Netflix. To idealna okazja, by nadrobić miniseriale oparte na faktach, które wciągają od pierwszej sceny i pokazują kulisy zbrodni oraz dramatów rodzinnych w sposób niepokojąco realistyczny.

Dwa świetne seriale migrują z HBO Max na Netflix! Tego nie przegapcie

„Schody”

W 2001 roku Michael Peterson, znany amerykański pisarz, został oskarżony o zamordowanie swojej żony Kathleen. Mężczyzna utrzymywał, że kobieta spadła ze schodów. Później jego oskarżenie zredukowano do nieumyślnego spowodowania śmierci. Okazało się, że kluczowy świadek oskarżenia złożył wprowadzające w błąd zeznania.

W 2004 roku powstał dokument „Schody”, a w marcu 2022 roku na HBO Max pojawił się miniserial, opowiadający kulisy tej historii. Teraz tę produkcję będą mogli obejrzeć także subskrybenci Netfliksa, bo właśnie tam trafi tytuł.

„Żona znanego pisarza umiera po nieszczęśliwym upadku ze schodów. Policja zaczyna jednak podejrzewać, że nie był to wypadek” – brzmi oficjalny opis serii.

„Miłość i śmierć”

To kolejna pozycja oparta na faktach, którą teraz obejrzymy nie tylko na HBO Max, ale i na Netflix. Miniserial jest inspirowany książką „Evidence of Love: A True Story of Passion and Death in the Suburbs” oraz serią artykułów publikowanych w Texas Monthly („Love & Death in Silicon Prairie”, Part I & II).

Ten przykuwający uwagę dramat został napisany przez Davida E. Kelley'ego i wyreżyserowany przez Linkę Glatter. Opowiada historię dwóch rodzin mieszkających na przedmieściach Dallas. Candy i Pat Montgomery oraz Betty i Allan Gore prowadzą pozornie szczęśliwe życie, do momentu w którym pozamałżeński romans nie doprowadza do tragedii.

W obsadzie znaleźli się: Elizabeth Olsen, Jesse Plemons, Lily Rabe, Patrick Fugita, Krysten Ritter, Tom Pelphreya, Keir Gilchrist i Elizabeth Marvel.

Serial „Schody” pojawi się na Netflix już 10 marca. Z kolei „Miłość i śmierć” widzowie platformy obejrzą od 14 marca.

