Olga Frycz ogłasza wielką zmianę. Dopiero co urodziła dziecko

Olga Frycz nie zwalnia tempa nawet chwilę po porodzie. Aktorka, która na początku lutego powitała na świecie synka Jana, ogłosiła właśnie kolejną dużą zmianę w swoim życiu.

Poród, trójka dzieci i „Taniec z gwiazdami”

Jan przyszedł na świat na początku lutego. Szczęśliwym tatą jest partner aktorki, Albert Kosiński. Tancerz bierze udział w nowej edycji „Taniec z gwiazdami”, łącząc zawodowe wyzwania z rolą świeżo upieczonego ojca.

Dla Frycz to już trzecie dziecko. Aktorka jest mamą dwóch córek i w czasie ciąży chętnie dzieliła się z obserwatorami swoją codziennością oraz emocjami związanymi z oczekiwaniem na syna. Ostatnie tygodnie były dla niej wyjątkowo intensywne: poród, pierwsze dni z noworodkiem i organizowanie życia w nowej, pięcioosobowej rzeczywistości.

„Nasz dom się buduje”. Nowy etap

W tym szczególnym czasie na jej instagramowym story pojawiły się kadry z placu budowy. Widać świeżo wylane fundamenty, pracowników pracujących przy betonie, a nawet ciężki sprzęt budowlany w akcji.

„Nasz dom się buduje” — podpisała nagranie. Chwilę później dodała: „Produkcja ścian startuje dziś. To ważny moment każdego naszego projektu”.

Wygląda na to, że mimo połogu i wyzwań związanych z opieką nad niemowlakiem, aktorka z energią wchodzi w kolejny rozdział. Budowa rodzinnego domu ruszyła pełną parą, a Frycz nie zamierza odkładać życiowych planów na później.

Olg Frycz przeniosła się do sieci

Córka znanego aktora Jana Frycza, z rodzeństwem również w branży artystycznej (bracia Antoni, Michał, Wojciech oraz przyrodnia siostra Gabriela). Debiutowała jako dziecko w Teatrze Telewizji, zyskała popularność rolami w filmach jak „Weiser”, „Boże skrawki”, czy „Wszystko, co kocham”, za które otrzymała trzy nominacje do Orłów.

Grała w serialach takich jak „M jak miłość”, „Dom nad rozlewiskiem”, uczestniczyła w programach „Agent – Gwiazdy” i zasiadała w jury „Przygarnij mnie”. Obecnie aktywna głównie w mediach społecznościowych jako mama trójki dzieci, prowadząca profil poświęcony stylowi życia i macierzyństwu.

