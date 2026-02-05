Film „Lalka” nadchodzi! Mamy pierwszy teaser produkcji i datę premiery!

Nowa „Lalka” przenosi widzów prosto do XIX-wiecznej Warszawy w wersji, jakiej jeszcze nie widzieliśmy. Twórcy obiecują emocje większe niż w serialowych hitach i wizualny rozmach rodem z hollywoodzkich produkcji. Po zaprezentowanym na forum polskich kin w Gdyni zwiastunie już wiadomo, że produkcja to nie tylko gwiazdorski, ale także wizualny i narracyjny majstersztyk.

Nadchodzi film „Lalka”. Zobaczcie pierwszy teaser!

Jest druga połowa XIX wieku, po klęsce Powstania Styczniowego, Stanisław Wokulski, zakochuje się do szaleństwa w zubożałej arystokratce Izabeli Łęckiej. Aby zdobyć jej względy pomnaża swój majątek, rozpoczyna współpracę z jej ojcem oraz wspiera organizowane przez nią działania charytatywne. Nie baczy na ostrzeżenia swojego współpracownika Ignacego Rzeckiego, co do zasadności swoich działań. Niestety, uczucie prowadzi go do autodestrukcji.

Tak silnej obsady nie miał dotąd żaden polski film. W rolach głównych zobaczymy absolutny „dream team polskiego aktorstwa”: Marcin Dorociński jako Stanisław Wokulski, Kamila Urzędowska jako Izabela Łęcka, Marek Kondrat jako Ignacy Rzecki, Andrzej Seweryn jako Tomasz Łęcki, Maria Dębska jako Kazimiera Wąsowska, Mateusz Damięcki jako Starski, a także Krystyna Janda, Maja Komorowska, Agata Kulesza, Karolina Gruszka, Borys Szyc, Maja Ostaszewska, Cezary Żak, Filip Pławiak, Dawid Ogrodnik, Maciej Musiałowski i wielu innych, których nazwiska poznamy wkrótce.

Film „Lalka” trafi do kin 30 września 2026 roku, otwierając jesienny sezon filmowy.

„Lalka” też od Netfliksa

Przypomnijmy, w tym samym czasie swoją „Lalkę” nakręcił serwis Netflix. W tym wypadku będzie to jednak produkcja w formie serialu. W opisie, udostępnionym przez Netfliksa, czytamy, że sześcioodcinkowa „Lalka” jest „współczesną reinterpretacją klasycznej powieści Bolesława Prusa” w reżyserii Pawła Maślony i „historią niemożliwej relacji i obsesyjnej miłości Wokulskiego do Łęckiej, skażonej »klątwą awansu społecznego« i rodzącej się z projekcji ambicji i wyobrażeń”. „Pełne psychologicznej głębi, wielowymiarowe postacie, kreowane przez Sandrę Drzymalską i Tomasza Schuchardta, działają w oparciu o własne potrzeby i cele” – podaje platforma.

