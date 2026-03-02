„Thriller idealny”; „Musiałem go rozchodzić”. To najmocniejszy film ostatnich dziesięcioleci

Dziś Denisa Villeneuve'a kojarzymy głównie z popularnej serii filmowej „Diuna”, ale przed laty zasłynął mrocznymi thrillerami, do których trudno się wraca. Jednym z nich jest „Labirynt” z 2013 roku, do którego scenariusz napisał Aaron Guzikowski i w którym główne role zagrali Hugh Jackman i Jake Gyllenhaal. Ten film zostaje widzom w głowie na lata, a wielu widzów uważa, że to najważniejsze dzieło w dorobku kanadyjskiego twórcy.

Thriller ma na Filmwebie ocenę 7,9/10 od widzów i 7,5/10 od krytyków. „Wciąga od samego początku do końca. Cos czuje, ze długo nie wyjde z tego labiryntu. Labiryntu pamięci o tym filmie. Dobrze spędzone 150' w niedzielne popołudnie”; „Mroczny, momentami duszny klimat. Dawno nie oglądałem czegoś tak przykuwającego uwagę jak ten film. Zdecydowanie za jakiś czas obejrzę jeszcze raz”; „Thriller idealny”; „Uwielbiam takie filmy. Tematyka ponura, momentami wstrząsająca i bardzo wciągająca. Co się tyczy aspektów intrygi, aktorstwa czy realizacji – rewelacja!”; „Mroczny, duszny, ciężki, klimatyczny, trzymający w napięciu do samego końca. Fabuła genialnie skonstruowana. Aktorsko największe wrażenie robi Gyllenhaal”; „Taki peak ze po obejrzeniu musiałem to przez 2h rozchodzić”; „Gęsty klimat, co niewyobrażalnie wciąga. Ten film to definicja kryminału. Emocje jakie mi towarzyszyły – nie do opisania. Aktorzy nie do zarzucenia. Must-watch”; „Zakończenie miażdży” – piszą widzowie.

O co tyle hałasu? To ma być najlepszy film ostatniego stulecia

Film opowiada o tym, jak daleko można się posunąć, by chronić swoją rodzinę. Keller Dover (Hugh Jackman) staje twarzą w twarz z najgorszym koszmarem, który może przytrafić się każdemu rodzicowi: jego sześcioletnia córka, Anna, zostaje porwana wraz ze swą koleżanką, Joy. Minuty mijają jak godziny, powstaje panika. Pierwszy trop prowadzi do samochodu, który zaparkowano na ulicy. Prowadzący śledztwo detektyw Loki (Jake Gyllenhaal) aresztuje jego kierowcę, Alexa Jonesa (Paul Dano), wkrótce musi go wypuścić z braku dowodów. Zdeterminowany Dover świadomy, że życie jego dziecka jest w niebezpieczeństwie bierze sprawy w swoje ręce. Do czego zdoła posunąć się zrozpaczony ojciec, by ochronić swoją rodzinę?

„Labirynt” obejrzycie na kilku platformach streamingowych w Polsce. Jest dostępny między innymi a Playerze, Polsat Box Go czy TVP VOD.

