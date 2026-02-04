„Za krótki” – to jedyny zarzut do tego polskiego serialu. Wciąż nie ma sobie równych

To jeden ze starszych polskich seriali, ale widzowie są zgodni – mimo upływu lat, wciąż trzyma poziom i co więcej, niebawem będzie można go uznać za „klasykę”.

„Co tu dużo mówić, serial zarąbisty”; „Pod względem scenariuszowym jeden z najlepszych tytułów serialowych w Polsce”; „Według mnie najlepszy obok Pitbulla polski serial. Świetna obsada, genialnie poprowadzona i wciągająca historia. Tylko dlaczego taki krótki?”; „Nadrobiłem i jestem pod wrażeniem”; „Bardzo dobry serial. Łyknąłem go szybko i sam się dziwię, dlaczego obejrzałem dopiero teraz”; „Uwielbiam. Scenariusz, klimat, muzyka, aktorstwo i dialogi. Żeby do co drugiego polskiego serialu chciało się tak wracać jak do tego... Więckiewicz pozamiatał”; „Myślę, że ten serial to jeden z najlepszych seriali polskich ostatnich lat, o ile nie najlepszy i za X lat będzie uznawany za klasykę”; „Trzyma poziom nawet po latach” – piszą o nim widzowie w sieci.

Ten kryminał to klasyka wśród polskich seriali. Nie ma sobie równych

Serial „Odwróceni” z 2007 roku to pomieszanie sensacji i gangsterskiego kryminału. W głównych rolach zagrali tu ulubieńcy polskiej publiczności – Robert Więckiewicz, wcielając się w Jana „Blachę” Blachowskiego i Artur Żmijewski jako Paweł Sikora. Na ekranie towarzyszyli im także między innymi Małgorzata Foremniak, Anna Radwan, Andrzej Grabowski, Janusz Chabior, Maciej Kozłowski czy Andrzej Zieliński. Serial ma co prawda jeden sezon, ale aż 13 mocnych odcinków. Fabuła inspirowana jest prawdziwymi wydarzeniami. Dobro i zło, miłość i zdrada, życie oraz śmierć to główne tematy serialu.

Głównymi bohaterami „Odwróconych” są Paweł Sikora (Artur Żmijewski), doświadczony policjant z Centralnego Biura Śledczego oraz Blacha – Jan Blachowski (Robert Więckiewicz), gangster z najmocniejszej grupy przestępczej w Polsce. Osią serialu jest skomplikowana i niezwykle ryzykowna gra, jaka toczy się między jednym a drugim. Policjant próbuje przeciągnąć gangstera na stronę prawa. Gangster chce skorumpować policjanta. Ci dwaj mężczyźni stoją po przeciwnych stronach barykady, ale wiele ich łączy. To, czym się zajmują, niszczy ich rodziny. Obaj mają wspaniałe żony i obaj bardzo kochają swoje dzieci, ich życie dalekie jest jednak od ideału. W pojedynkę muszą zmagać się z niechęcią swoich środowisk i własną słabością. Obaj są rozdarci. Blacha pomiędzy miłością i troską o rodzinę, a lojalnością wobec grupy, z której się wywodzi. Sikora z kolei miedzy pacą a domem, dla którego ma zawsze za mało czasu. Desperacko próbuje być jednocześnie dobrym mężem i ojcem oraz dobrym policjantem. Sikora i Blacha mają swoje zasady, których – wydaje się – nigdy nie złamią. A jednak życie pisze dla nich swój scenariusz, w którym dla dobra wyższego niektóre z zasad trzeba będzie złamać. Obok napięcia i ciągłej walki o przewagę, tworzy się stopniowo między nimi nić porozumienia.

