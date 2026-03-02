Syn Martyniuka obraził Nawrockiego. Jest reakcja Kancelarii Prezydenta

Daniel Martyniuk to wzbudzające spore kontrowersje syn popularnego piosenkarza Zenka Martyniuka. Zasłynął z wulgarnych wypowiedzi w mediach społecznościowych i awantury na pokładzie samolotu, która wymusiła lądowanie na lotnisku w Nicei i interwencję policji. Celebryta zapewniał, że w tej sprawie potraktowano go niesprawiedliwie i zapowiadał kroki prawne.

Daniel Martyniuk obraził Karola Nawrockiego

W lutym tego roku Martyniuk po raz kolejny ściągnął na siebie uwagę internautów. Tym razem wulgarnie wyzywał prezydenta Karola Nawrockiego. Jak opisuje to „Super Express”, jego wściekłość wywołała sytuacja, do której doszło u znajomej. Daniel miał twierdzić, że został przez nią oszukany.

„Miał on usłyszeć od Wiktorii, że utrzymywała relacje z prezydentem RP, Karolem Nawrockim” – pisze tabloid. Okazało się to kłamstwem, a oburzony celebryta opowiadało tym w relacji na Instagramie i atakował słownie prezydenta.

– Jesteś kibolem. Kibol. Kibol ty. I mógł dociągać się czegoś takiego. Jak? Za jakie grzechy? Ty jesteś w ogóle na czele. Jak? Za jakie grzechy? Człowieku, za jakie grzechy ty jesteś w ogóle na czele? Kim ty jesteś? Kibolu ty – mówił Daniel Martyniuk.

– Żeby tylko pałac po tobie nie śmierdział – obrażał polityka. – Dresiarz z Lechii Gdańsk – kontynuował. – Bez nas jesteś nikim i wypi**** [...] Prezydencie Nawrocki, dla mnie jesteś śmie**** – zakończył. Relację usunął nad ranem i ogłosił, że rezygnuje z mediów społecznościowych, by skupić się na walce o swoje zdrowie i rodzinę.

KPRP odpowiada na pytanie ws. Daniela Martyniuka

Dziennikarze „SE” nie zamierzali jednak zostawić tej sytuacji bez reakcji. Przypomnieli, że w art. 135 Kodeksu karnego mowa jest o „czynnej napaści lub znieważeniu Prezydenta RP”. Za publiczne znieważenie głowy państwa grozi do 3 lat pozbawienia wolności.

„Kancelaria Prezydenta RP analizuje obecnie wypowiedzi pana Daniela Martyniuka dotyczące Pana Prezydenta Karola Nawrockiego” – czytamy w odpowiedzi, którą urzędnicy Karola Nawrockiego przesłali redakcji „Super Expressu”.

