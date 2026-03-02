„Dawno mi nic tak dobrze nie weszło”. To ubóstwiany serial, który... mało kto zna

W zalewie premier, które pojawiają się i znikają szybciej niż zdążysz dodać je do listy „do obejrzenia”, naprawdę rzadko zdarza się, że widzowie aż tak wysoko punktują odcinkową produkcję. A jednak temu tytułowi konsekwentnie od wielu lat udaje się utrzymać pozycję lidera. Mimo to, wielu wcale o nim nie słyszało, a to prawdziwa perełka jednej z najpopularniejszych platform streamingowych w Polsce.

Główne skrzypce gra tu sam laureat Oscara Gary Oldman, a na ekranie towarzyszą mu między innymi takie gwiazdy jak Kristin Scott Thomas, Olivia Cooke, Jack Lowden, zdobywca Złotej Palmy Jonathan Price, Freddie Fox czy Chris Reilly.

Perełka streamingu. Wielu wciąż nie zna tego genialnego serialu

Brytyjski serial „Kulawe konie” opowiada o grupie nieudolnych agentów MI5, która zostaje skierowana do pracy w cieszącym się złą sławą wydziale, na czele którego stoi cyniczny i nieprzewidywalny Jackson Lamb. Z pozoru nieistotne zadania szybko wplątują ich w niebezpieczną intrygę. W trakcie śledztwa odkrywają spisek sięgający najwyższych szczebli władzy.

I nie zrażajcie się tym, że ma 5 sezonów i kolejny już zapowiedziany. To uczta dla widzów, która nigdy się wam nie znudzi. Oto komentarze, które dodali jego fani: „Świetny! a tak długo zwlekałam. Gary Oldman, a właściwie cała obsada jest doskonale dobrana. I każdy bohater dostaje odpowiednią ilość czasu. Zaczynam 2 sezon!”; „ Znakomita rzecz! No i Oldman, jedyny taki na świecie! Nie do wiary, że byle shit z Netflixa ma lepszą reklamę”; „Angielska robota w najlepszym stylu, czyli mieszanka ostrego, czarnego humoru i wartkiej opowieści szpiegowskiej. Aktorstwo powala”; „Szpiegowskie przegrywy w akcji. To co Oldman wyprawia jako zgorzkniały szef rozwala na łopatki wraz z każdym wypowiadanym dialogiem”; „Jejku, czemu tak długo zwlekałam z tym serialem? Może i lepiej – dzięki temu pochłonęłam od razu kilka sezonów, a uśmiech nie schodzi mi z ust!”; „Dawno mi nic tak dobrze nie weszło”.

Jeżeli czujecie się zachęceni do seansu, wszystkie dotychczasowe sezony serialu „Kulawe konie” znajdziecie w Polsce na platformie Apple TV+.

