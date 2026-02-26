2 hity od Netflix i tyle samo od HBO Max. Właśnie wpadły nowości

Na Netflixie wracamy do świata kostiumowych intryg, romansów i salonowych tajemnic — w najnowszych odcinkach jednego z największych serialowych fenomenów platformy uczucia znów ścierają się z konwenansami i społecznymi oczekiwaniami. Obok tego pojawia się poruszający dramat o raperze, który musi zmierzyć się z przeszłością i nieoczekiwaną odpowiedzialnością, gdy życie wywraca jego plany do góry nogami.

HBO Max dorzuca dwa mocne, emocjonalne tytuły. Pierwszy to kameralny thriller psychologiczny rozgrywający się na lotnisku — napięcie rośnie z każdą minutą, a jedno przesłuchanie może zburzyć cały związek. Drugi zabiera nas w podróż do lat 60., gdzie wielka miłość musi przetrwać społeczne podziały, życiowe wybory i burzliwą epokę — a w tle wybrzmiewają ponadczasowe przeboje. Jeśli szukacie coś na wieczór — w dzisiejszych premierach zdecydowanie jest w czym wybierać.

Netflix i HBO Max właśnie dorzuciły mocne tytuły do swoich bibliotek

„Bridgertonowie”, sezon 4., część 2. (Netflix)

Obracający się wśród bohemy drugi najstarszy syn Benedict Bridgerton (Luke Thompson) wciąż odmawia ustatkowania się, mimo nalegań ze strony matki, Lady Violet Bridgerton (Ruth Gemmell). Do czasu — podczas balu maskowego organizowanego przez Violet Benedict wpada w zachwyt nad zamaskowaną, tajemniczą Srebrną Damę. Z niechętną pomocą siostry Eloise (Claudia Jessie) rozpoczyna poszukiwania wśród arystokracji, aby poznać jej tożsamość. Tymczasem obiekt jego uczuć wcale nie pojawia się na salonach — to zaradna pokojówka Sophie Baek (Yerin Ha), pracująca u potężnej pani domu, Araminty Gun (Katie Leung).

Gdy los ponownie łączy Benedicta i Sophie, mężczyzna musi zmierzyć się z własnymi uczuciami — rozdarty między fascynującą pokojówką a wyidealizowaną Srebrną Damę, nieświadom tego, że chodzi o tę samą osobę. Czy nieumiejętność dostrzeżenia, że obie kobiety są jedną i tą samą, zniszczy iskrę między Benedictem a Sophie? I czy miłość naprawdę może pokonać wszystko — nawet zakazany przez społeczeństwo związek przekraczający granice klas?

„Chłopak z Kacken” (Netflix)

Raper Toni wraca do rodzinnego miasta na pogrzeb matki. Nieoczekiwanie musi pogodzić marzenia o karierze z opieką nad nastoletnim synem, o którego istnieniu nie wiedział.

„Do granic” (HBO Max)

Diego i Elena chcą rozpocząć nowe życie w USA, jednak zostają zatrzymani na lotnisku. Przesłuchanie stawia pod znakiem zapytania ich relację.

„Po drugiej stronie globu” (HBO Max)

Osadzona w burzliwych latach 60. historia miłości młodego Anglika i Amerykanki. Aby być razem, zakochani muszą pokonać wiele przeciwności. Perypetiom bohaterów towarzyszą piosenki zespołu The Beatles.

