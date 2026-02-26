6 najlepszych (jak dotąd) seriali HBO Max w tym roku. Polacy w czołówce

Początek roku na HBO Max upływa pod znakiem mocnych premier i produkcji, o których trudno przestać mówić. Platforma konsekwentnie stawia na różnorodność — od trzymających w napięciu dramatów, przez dopracowane thrillery, po ambitne seriale obyczajowe i wyraziste historie gatunkowe. Wśród najgłośniejszych tytułów znalazły się zarówno międzynarodowe produkcje, jak i serial, który szczególnie powinien zainteresować polskich widzów — to właśnie rodzimy tytuł otwiera nasz ranking i zbiera znakomite opinie.

Wyłoniliśmy w naszej liście sześć najlepszych seriali HBO Max, które do tej pory zadebiutowały w tym roku — to produkcje, o których jest najgłośniej, ale też są najlepiej oceniane i najczęściej komentowane. Jeśli zastanawiacie się, co nadrobić lub od czego zacząć seans, ta lista będzie dobrym drogowskazem.

Wielka szóstka HBO Max: Najlepsze (jak dotąd) seriale 2026 roku roku

„The Cult Behind the Killer: The Andrea Yates Story”



Załamana matka. Szpony sekty. Wydarzenia, które zszokowały świat. Zobacz, jak kaznodzieja żerował na tragedii rodziny Yatesów.



„Gerta Schnirch”



Gerta dorasta w czesko‑niemieckiej rodzinie. W czasie okupacji angażuje się w ruch oporu, podczas gdy jej ojciec i brat stają się nazistami.



„Mel Brooks: 99-latek!”



Szerokie, a zarazem intymne spojrzenie na legendarnego komika, pisarza i reżysera Mela Brooksa.



„Władca much”



Adaptacja powieści Goldinga z 1954 r. Grupa brytyjskich chłopców na bezludnej wyspie próbuje rządzić, co kończy się katastrofą.



„Morderca szyty na miarę”



Pod koniec lat 90 – tych w Krakowie dokonano makabrycznego odkrycia. W Wiśle znaleziono fragmenty ludzkiej skóry. Tak zaczęła się jedna z najbardziej intrygujących i kontrowersyjnych spraw w historii polskiej kryminalistyki. Teraz, po latach błędnych tropów, wątpliwych decyzji i uniewinnienia głównego podejrzanego – Roberta Janczewskiego, HBO Max odsłania kulisy tej dramatycznej historii w nowej polskiej serii dokumentalnej HBO Original "Morderca szyty na miarę".



„Rycerz Siedmiu Królestw”



Sto lat przed wydarzeniami z „Gry o tron” dwóch nietypowych bohaterów wędruje po Westeros... młody, naiwny, ale odważny rycerz, ser Duncan Wysoki (Peter Claffey) i jego młody giermek, Jajo (Dexter Sol Ansell). Akcja serialu rozgrywa się w czasach, gdy ród Targaryenów wciąż zasiada na Żelaznym Tronie, a pamięć o ostatnim smoku jest wciąż żywa. Dwójkę niezwykłych przyjaciół czekają niebezpieczne wyzwania. Na ich drodze pojawią się także zaskakujący i często potężni wrogowie.Czytaj też:

