Ten serial medyczny to hit Netfliksa. Fani „Chirurgów” będą zachwyceni

Serial „Respira” („Bez tchu”) zadebiutował na Netfliksie pod koniec sierpnia 2024 roku. Autorem scenariusza jest Carlos Montero, twórca jednej z najgłośniejszych produkcji Netfliksa – „Szkoła dla elity”.

W obsadzie pojawiły się nazwiska dobrze znane fanom hiszpańskich filmów i seriali. Na ekranach pojawiają się m.in. Najwa Nimri („Dom z papieru”, „Uwięzione”, „Święta rodzina”) oraz Manu Rios („Szkoła dla elity”) i Blanca Suarez („Przelotni kochankowie”, „Telefonistki”).

„Bez tchu” – ten serial medyczny to hit Netfliksa

Jest to idealna propozycja dla wszystkich fanów medycznych thrillerów. Ci, którzy spodziewają się kolejnej przerysowanej telenoweli w hiszpańskim stylu, będą zawiedzeni, ponieważ serial jest pełen trzymających w napięciu zwrotów akcji.

Akcja „Bez tchu” rozgrywa się w szpitalu publicznym Joaquin Sorolla w Walencji. Personel medyczny placówki zmaga się z wieloma dramatycznymi i nieprzewidywalnymi sytuacjami i niemal codziennie prowadzi wyścig z czasem o zdrowie i życie pacjentów.

Gdy do szpitala trafia pacjentka ze szczególnym przypadkiem, braki w publicznym systemie opieki zdrowotnej zostają okrutnie obnażone. Punktem kulminacyjnym jest strajk, który zaczyna prowadzić wyczerpany personel medyczny. W tle rozgrywają się prywatne dramaty, które nierozerwalnie łączą życie prywatne z zawodowym.

„Bez tchu” wraca na Netflix. Kiedy drugi sezon?

Dla wszystkich fanów „Bez tchu” Netflix ma dobre wiadomości. Już 31 października na platformie zadebiutuje drugi sezon serialu. Producenci na razie nie zdradzili szczegółów fabuły.

„W nowej serii sytuacja w szpitalu staje się coraz bardziej napięta – prywatyzacja placówki i nowy ordynator doprowadzają personel do granic wytrzymałości. Los Patricii i Jesiki wisi na włosku, a walka o życie splata się z dramatem codziennej pracy” – czytamy w opisie Netfliksa.

