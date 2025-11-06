Która śniadaniówka rządzi w telewizji? Polacy wybrali

Jesień w pełni, a rywalizacja o tytuł najchętniej oglądanego programu śniadaniowego rozgrzewa stacje do czerwoności. Październikowe dane oglądalności nie pozostawiają wątpliwości. Lider rankingu się nie zmienił, choć konkurencja wyraźnie nabiera tempa.

„Dzień Dobry TVN” – niekwestionowany lider

Poranny magazyn TVN ponownie uplasował się na czele zestawienia. Jak podaje branżowy portal Wirtualnemedia.pl w październiku „Dzień Dobry TVN” oglądało średnio 376 tys. widzów, co przełożyło się na 8,19 proc. udziału w rynku wśród wszystkich widzów, 9,84 proc. w grupie wiekowej 20–54 oraz 8,82 proc. w grupie 16–49. Choć w porównaniu z rokiem ubiegłym widownia programu pozostała praktycznie bez zmian — przybyło zaledwie 354 widzów — to stacja utrzymała stabilne wyniki. Minimalny spadek, o 0,25 proc., odnotowano jedynie w grupie komercyjnej 16–49.

W zestawieniu miesiąc do miesiąca format stracił 19 tys. widzów, ale nadal utrzymuje wyraźną przewagę nad konkurencją. W październiku różnica między TVN a TVP2 wyniosła 76 tys. widzów (we wrześniu – 112 tys.). „Dzień Dobry TVN” emitowane jest codziennie o godz. 7:45. Wśród prowadzących znajdują się stałe gwiazdy stacji: Dorota Wellman i Marcin Prokop, Ewa Drzyzga i Krzysztof Skórzyński, Sandra Hajduk-Popińska i Maciej Dowbor oraz Paulina Krupińska-Karpiel i Damian Michałowski.

„Pytanie na śniadanie” – TVP2 odrabia straty

Drugi w rankingu format, „Pytanie na śniadanie”, zyskał nowych widzów i może mówić o udanym październiku. Program Dwójki śledziło średnio 300 tys. osób, co dało mu 6,63 proc. udziału w rynku w grupie ogólnej, 5,75 proc. w grupie 20–54 oraz 6,28 proc. w grupie 16–49. W porównaniu z analogicznym miesiącem 2024 roku „PnŚ” poprawiło swoje wyniki – widownia wzrosła o prawie 4 tys. osób, a udziały w rynku zwiększyły się średnio o 0,5 proc. Wzrost zanotowano również względem września – o 17 tys. widzów.

Program TVP2 emitowany jest codziennie od godz. 7:30. Na antenie pojawia się sześć par prowadzących, wśród których są m.in. Marzena Rogalska i Łukasz Nowicki, Beata Tadla i Robert El Gendy, Katarzyna Dowbor i Filip Antonowicz, a także najnowszy duet – Marta Surnik i Grzegorz Dobek, którzy dołączyli do ekipy we wrześniu.

„Halo tu Polsat” – delikatny spadek, nowe twarze

Weekendowy program Polsatu „Halo tu Polsat” utrzymał trzecie miejsce w październikowym zestawieniu. Średnia widownia wyniosła 194 tys. osób, co zapewniło stacji 3,82 proc. udziału w rynku wśród wszystkich widzów, 4,21 proc. w grupie 20–54 i 4,33 proc. w grupie 16–49. Rok do roku program stracił 21 tys. widzów, a udziały w rynku nieznacznie spadły – o 0,12 proc. w grupach ogólnej i komercyjnej 20–54. Wzrost, o 0,41 proc., odnotowano jedynie w młodszej grupie 16–49. W porównaniu z wrześniem liczba widzów wzrosła minimalnie – z 193 do 194 tys.

Jesienna ramówka przyniosła zmiany w składzie prowadzących. Do zespołu dołączyli Aleksander Sikora i Ola Filipek, a także Tomasz Wolny w duecie z Pauliną Sykut-Jeżyną. Na antenie pojawiają się też nowe pary: Ewa Wachowicz i Krzysztof Ibisz. Nie zabrakło również dobrze znanych duetów – Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego oraz Agnieszki Hyży i Macieja Rocka.

Czytaj też:

Randki i imprezy do białego rana. Tak się bawi „Sanatorium miłości”Czytaj też:

Rewolucja w półfinale „Tańca z gwiazdami” Zmiany w regulaminie