Mroczne tajemnice rodzeństwa. Nowy duński serial wciąga od pierwszej minuty

Serial „Secrets” to wciągający dramat o rodzeństwie, które próbuje stawić czoła własnym demonom. Każdy odcinek to emocjonalna podróż przez traumy, uzależnienia i destrukcyjne relacje, które z pokolenia na pokolenie powtarzają ten sam schemat. Inspiracją dla scenariusza były prawdziwe wydarzenia z życia reżysera Kaspara Munka – twórcy znanego m.in. z „The Rain”.

Pilou Asbæk – w rytmie destrukcji

Mads, grany przez Pilou Asbæka, na pierwszy rzut oka wiedzie spokojne życie – ma rodzinę, stałą posadę w kopenhaskim liceum i muzyczną pasję, którą rozwija jako członek rockowego zespołu. Jednak za tą fasadą kryje się chaos. Bohater coraz częściej ucieka w alkohol, narkotyki i ryzykowne przygody, tracąc kontrolę nad własnym życiem. Wydaje się, że jego autodestrukcja to jedyny sposób na uciszenie wspomnień z dzieciństwa.

Z czasem uzależnienia przejmują nad nim władzę. Mads zaczyna zaniedbywać pracę, rodzinę i przyjaciół. W poszukiwaniu ratunku zwraca się do siostry Evy – jedynej osoby, która od zawsze go broniła. Ale czy można ocalić kogoś, kto sam nie chce być ocalony?

Iben Hjejle – między obowiązkiem a granicą

Eva, w którą wciela się Iben Hjejle, na pozór ma wszystko – stabilne małżeństwo, dziecko i pracę w biurze architektonicznym, które przejęła po ojcu. Jednak desperacka walka o przetrwanie firmy popycha ją do moralnie wątpliwych decyzji. Romans, w który się angażuje, ma zapewnić jej zwycięstwo w kluczowym przetargu.

Jednocześnie kobieta nie potrafi uwolnić się od brata, który od lat stanowi dla niej emocjonalne obciążenie. Ukrywa jego problemy, pożycza pieniądze, chroni go przed konsekwencjami. Mads coraz bardziej przekracza granice, a Eva coraz szybciej traci grunt pod nogami. To historia o miłości i lojalności, które mogą stać się więzieniem.

Między prawdą a iluzją

„Secrets” to nie tylko opowieść o dwójce bohaterów, ale także o mechanizmach rodzinnych, które potrafią trwać latami. Serial w bezlitosny sposób pokazuje, jak fałsze powtarzane przez pokolenia stają się częścią rodzinnej mitologii. To historia o braciach, których trzeba ratować, o siostrach zapominających o sobie, by pomóc innym, i o zmarłych ojcach, których pamięć zbudowana jest na półprawdach.

Kaspar Munk wprowadza widzów w świat, gdzie uzależnienia i emocjonalne schematy są przekazywane jak geny, a ucieczka od przeszłości okazuje się niemożliwa. „Secrets” boleśnie przypomina, że prawda, choć trudna, jest jedyną drogą do wolności.

Obsada i twórcy serialu „Secrets”

Za reżyserię odpowiada Kaspar Munk – pięciokrotny laureat Duńskich Nagród Filmowych i współscenarzysta serialu. Oprócz Pilou Asbæka i Iben Hjejle w obsadzie znaleźli się m.in. Evin Ahmad („Szybki cash: Serial”), Zaki Youssef („Synowie Danii”), Marijana Jankovic („Dom, który zbudował Jack”), Johannes Lassen („Anioł stróż”) oraz Ena Spottag („Rząd: Królestwo, władza i chwała”).

Pierwsze dwa odcinki serialu „Secrets” pojawią się 10 listopada na kanale Viaplay Filmy i Seriale. Kolejne emitowane będą w każdy poniedziałek. Produkcję można oglądać poprzez Prime Video Channels, Megogo, Canal+ oraz Play.

