Widzieliśmy serial „Glina. Nowy rozdział”. Czy nowa odsłona dorównuje oryginałowi?

Do swojej opowieści wracają zarówno Władysław Pasikowski („Kroll”, „Psy”) jak i Dariusz Jabłoński („Zasada przyjemności”, „Imago”, „Pokłosie”) w roli reżyserów. Scenariusz także tym razem napisał Maciej Maciejewski („Wataha”, „Pestka”, „Pożegnanie z Marią”). Znów widzowie usłyszą również w serialu muzykę Michała Lorenca („Psy”, „Symetria”, „Przedwiośnie”, „Zabić Sekala”).

Radziwiłowicz, Stuhr, Braciak

Mamy też mnóstwo ekranowych powrotów, które już same w sobie będą zachęcać fanów „Gliny” do tego, aby zbadać jej kontynuację. Znów w serialu zobaczycie Jerzego Radziwiłowicza w roli nadkomisarza Andrzeja Gajewskiego, Macieja Stuhra jako podkomisarza Artura Banasia, Jacka Braciaka jako komisarza Bonifacego Jóźwiaka, Annę Cieślak jako Julię Gajewską, córkę Andrzeja czy Agnieszkę Pilaszewską jako patolog Olgę Seifert. W „Glina. Nowy rozdział” mamy także nową kluczową postać – do doświadczonego tandemu Banasia i Jóźwiaka dołącza Tamara Rudnik, zwana przez nich „Młodą”, w którą wciela się Nela Maciejewska.

Nawiązania do „Gliny” sprzed 17 lat