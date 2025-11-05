Rewolucja w półfinale „Tańca z gwiazdami” Zmiany w regulaminie

Dziesiąta, jubileuszowa edycja wchodzi w decydującą fazę. Organizatorzy przygotowali nieoczekiwane zmiany, a sposób wyboru finalistów może wzbudzić gorące dyskusje wśród fanów programu.

Zmiany w zasadach: dwie pary odpadną z programu

Po tygodniach pełnych niespodzianek, w tym eliminacji faworytów – Marcina Rogacewicza i Agnieszki Kaczorowskiej oraz Barbary Bursztynowicz i Michała Kassina – na parkiecie zostało już tylko pięć duetów. To właśnie oni powalczą o miejsce w wielkim finale: Mikołaj „Bagi” Bagiński i Magdalena Tarnowska, Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko, Tomasz Karolak i Izabela Skierska, Maurycy Popiel i Sara Janicka oraz Katarzyna Zillmann i Janja Lesar.

Jednak tym razem reguły będą inne niż dotąd. Produkcja zapowiedziała, że w półfinale dwie pary z najwyższą łączną punktacją – liczoną zarówno z ocen jurorów, jak i głosów widzów – automatycznie awansują do finału. Pozostałe trzy staną do dogrywki, której stawką będzie ostatnie miejsce w finale.

„Po raz pierwszy w historii programu pary w dogrywce nie będą mieć wyznaczonego światłem własnego fragmentu parkietu. Tym razem poruszać się będą po całej jego powierzchni jak na prawdziwym turnieju tanecznym” — ogłoszono w komunikacie.

Ostatnia szansa na finał

O tym, kto otrzyma bilet do finału, zdecydują wyłącznie jurorzy. „Decyzją jurorów jedna z par uzyska awans do kolejnego odcinka, a dwie pożegnają się z programem” — podsumowała produkcja.

To oznacza, że widzowie wprawdzie zadecydują o dwóch parach finalistów, ale o losie pozostałych trzech zdecydują wyłącznie eksperci. Półfinał, który odbędzie się już w najbliższą niedzielę 9 listopada, zapowiada się więc jako jeden z najbardziej emocjonujących momentów tej edycji, pełen napięcia i zwrotów akcji.

Czytaj też:

Widzowie w szoku po ostatnim odcinku „Tańca z gwiazdami”. „Popłakałam się”Czytaj też:

Starcie Muchy z Wojewódzkim. „W co ty próbujesz mnie wrobić?”