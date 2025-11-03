Polacy nie oderwą się w tym tygodniu od Netfliksa. Zatrzęsienie mega premier!

Ten tydzień oznacza dla Polaków na Netflix przede wszystkim premierę „Heweliusza” – 5-odcinkowego serialu od twórców „Wielkiej wody”, opowiadającego o największej tragedii w powojennych dziejach polskiej żeglugi. W obsadzie, opartej na prawdziwej historii produkcji, zobaczycie plejadę polskich gwiazdy, w tym Jana Englerta, Borysa Szyca, Jacka Komana, Mirosława Zbrojewicza czy Magdalenę Różczkę.

W najbliższych dniach na Netflix także pojawi się inna głośna premiera – adaptacja „Frankensteina” od zdobywcy Oscara Guillermo del Toro, w której zagrali Oscar Isaac, Jacob Elordi, Christoph Waltz czy Mia Goth.

Ale to nie koniec filmów i seriali, których nie chcecie w tym tygodniu przegapić. Debiutuje serial o historii Jamesa Garfielda – 20. prezydencie Stanów Zjednoczonych, w którym zobaczymy między innymi Matthew Macfadyen – ulubieńca widzów z „Sukcesji” i dwukrotnie nominowanego do Oscara Michaela Shannona.

Oprócz tego na platformie pojawi się solidna dawka nowych thrillerów i kryminałów, a także dokumentów oraz kontynuacji ulubionych serii. Sprawdźcie wszystkie nowości.

„Wśród fal i na wojnie”



Trzech żołnierzy Navy SEAL po powrocie ze służby w Iraku i Afganistanie zmaga się z trwałym, trudnym do leczenia bólem o podłożu psychicznym. Trafiają na zupełnie inny front – przełomową terapię psychodeliczną, która niesie uzdrowienie ludziom potrzebującym pilnej pomocy.

Premiera: 03/11/2025



„Squid Game: Wyzwanie”, 2. sezon



Nominowany do nagrody Emmy i nagrodzony BAFTĄ ogólnoświatowy fenomen „Squid Game: Wyzwanie” powraca z wciągającym drugim sezonem. Tym razem 456 zupełnie nowych uczestników zmierzy się w ostatecznym teście strategii, sojuszy i wytrzymałości, walcząc o odmieniającą życie nagrodę w wysokości 4,56 miliona dolarów. Zainspirowany kultowym serialem — z szokującymi zwrotami akcji i zupełnie nowymi grami — sezon drugi podnosi poprzeczkę wyżej niż kiedykolwiek wcześniej. Gracze będą eliminowani na każdym kroku, a zwycięzca może być tylko jeden. Nowi gracze. Nowe gry. Nowe zasady.

Premiera: 04/11/2025



„Po prostu Alice”



Rozdarta między dwoma mężczyznami Alice wychodzi za mąż jednocześnie za znanego pisarza i byłego księdza. Jak długo zdoła godzić miłość, kłamstwa i podwójne życie?

Premiera: 05/11/2025



„Heweliusz”



13 stycznia 1993 roku pasażerowie i załoga promu Heweliusz wypływają z portu w Świnoujściu w Polsce w kierunku Ystad w Szwecji. Podróż szybko zamienia się w desperacką walkę o przetrwanie, gdy potężny sztorm stawia ich w obliczu brutalnej siły morza. Na lądzie zrozpaczone rodziny zderzą się z mroczną stroną ludzkiej natury i podejmują równie trudną walkę o ujawnienie prawdy o katastrofie oraz zachowanie godności i dobrego imienia osób zaginionych na morzu.

Premiera: 05/11/2025



„The Vince Staples Show”, 2. sezon



Tragiczna śmierć skłania Vince’a do wyruszenia w szaloną podróż w poszukiwaniu wewnętrznego spokoju. Jednak jego ścieżka usiana jest wspomnieniami z mrocznej przeszłości.

Premiera: 06/11/2025



„Śmierć od pioruna”



Serial dramatyczny o imponującej historii Jamesa Garfielda, który z pewnymi oporami został 20. prezydentem Stanów Zjednoczonych, oraz o jego zagorzałym wielbicielu, Charlesie Guiteau, który później go zabił. Życie bywa bardziej zaskakujące niż fikcja.

Premiera: 06/11/2025



„Którą wybrać?”



Adam ma alergię na miłość, a jednak przypadkiem zaręcza się zarówno z córką swojego szefa, jak i ze swoją pierwszą miłością.

Premiera: 07/11/2025



„Frankenstein”



Genialny, ale egocentryczny naukowiec, Viktor Frankenstein, w wyniku nieudanego eksperymentu ożywia potworne stworzenie.

Premiera: 07/11/2025



„Mango”



Ambitna kierowniczka hotelu, Lærke, otrzymuje od życia wyjątkową szansę, kiedy zostaje wysłana do hiszpańskiej Malagi z zadaniem zaplanowania luksusowego nowego obiektu na farmie mango. Kłopot w tym, że właściciel farmy i były prawnik, Alex, odmawia sprzedaży ziemi ze względu na łączącą go z nią tragiczną przeszłość. Misji nie ułatwia też Lærke to, że wzięła ze sobą swoją córkę Alex, która naiwnie sądzi, że ta podróż będzie rzadką okazją do spędzenia czasu z zapracowaną mamą. Kiedy między Lærke i Alexem zaczyna rodzić się niespodziewane uczucie, oboje muszą podjąć decyzje, które mocno wpłyną na ich kariery, rodziny i przed wszystkim ich samych.

Premiera: 07/11/2025



„Baramulla”



Prowadzone przez policjanta śledztwo w sprawie porwań dzieci ujawnia straszne sekrety, podczas gdy zjawiska nadprzyrodzone zagrażają jego rodzinie i spokojnej Baramulli.

Premiera: 07/11/2025



„Gdy inni stali z boku”



Dwie kobiety — uwięzione w rzeczywistości tak dławiącej, że jedynym wyjściem wydaje się śmierć — podejmują dramatyczną decyzję o zabójstwie, by wkrótce zostać wciągnięte w serię nieoczekiwanych wydarzeń.

Premiera: 07/11/2025Czytaj też:

