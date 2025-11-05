Najseksowniejszy mężczyzna 2025 roku ma tajemniczego partnera. Kim jest chłopak Jonathana Baileya?

Został uznany za najseksowniejszego mężczyznę roku 2025, a jego nazwisko znają miliony fanów na całym świecie. Jonathan Bailey, gwiazdor serialu „Bridgerton”, od dawna zachwyca talentem i charyzmą. Choć zawodowo osiągnął niemal wszystko, w życiu prywatnym pozostaje wyjątkowo powściągliwy. Kim jest partner aktora i dlaczego Bailey tak uparcie chroni ich związek przed światem?

Jonathan Bailey – droga od teatru do Hollywood

Jonathan Bailey gra od dziecka. Zaczynał na scenie, występując w takich produkcjach jak „Company”, „The Last Five Years” czy „Otello”. Prawdziwy przełom przyniosła mu jednak rola Anthony’ego Bridgertona w hitowym serialu Netflixa „Bridgertonowie”, która uczyniła go jednym z najpopularniejszych aktorów swojego pokolenia. Widzowie mogą go również zobaczyć w nadchodzących filmach z serii „Wicked” oraz w serialu Showtime „Fellow Travelers”.

Pod koniec 2025 roku Bailey ogłosił, że zamierza na chwilę odsunąć się od pracy w Hollywood, by poświęcić więcej czasu działalności charytatywnej. Zaangażował się w projekt The Shameless Fund, wspierający organizacje LGBTQ+. Właśnie wtedy magazyn People przyznał mu tytuł „Najseksowniejszego Mężczyzny Świata 2025”.

Orientacja, której nigdy się nie wstydził

Bailey od lat otwarcie mówi o swojej orientacji seksualnej. W rozmowie z magazynem GQ w 2022 roku wspominał, że w młodości próbował ukrywać swoją tożsamość, obawiając się, że może to zaszkodzić jego karierze.

„Są dwie rzeczy, których nie chcemy wiedzieć: czy jesteś alkoholikiem, czy gejem” – usłyszał kiedyś od znajomego. „Więc tak, oczywiście, że tak myślałem. Oczywiście, że myślałem, że aby być szczęśliwym, muszę być heteroseksualny”.

Z czasem zrozumiał, że szczerość wobec siebie to jedyna droga. „Doszedłem do punktu, w którym pomyślałem: cholera, wolałbym trzymać mojego chłopaka za rękę publicznie albo móc wrzucić swoje zdjęcie na Tindera i nie przejmować się tym tak bardzo, niż dostać rolę” – mówił w GQ.

Walka o poszanowanie i równość

W rozmowie z sir Ianem McKellenem dla magazynu Attitude w 2020 roku aktor wspominał, że długo zmagał się z presją środowiska filmowego. „Myślę, że jest tu poczucie wstydu, które jest wyczuwalne wśród gejów w branży. Ale jest też to heteronormatywne, heteroseksualne rozumienie seksualności” – zauważył.

Dziś Bailey nie ukrywa, że walka o większą widoczność osób LGBTQ+ stała się dla niego ważną częścią życia zawodowego. „Opowiem o mojej wszechstronności na scenie. Dla mnie liczy się widoczność. To wszystko” – mówił w Attitude. „Granie postaci heteroseksualnych, chęć bycia widocznym, ale jednocześnie świadomość, że w moim życiu jest wiele rzeczy osobistych i nie chcę przekraczać tej granicy. Ale widoczność jest kluczowa”.

W wywiadzie dla Evening Standard dodał, że choć w Wielkiej Brytanii homoseksualizm nie jest już tematem tabu, wiele osób wciąż doświadcza przemocy i wykluczenia. „To międzynarodowe. I przerażające, że (w Wielkiej Brytanii — przyp.red.) nie dbamy o osoby queer, nie wpuszczając ich do kraju. Bo taka jest rzeczywistość; życie ludzi jest dosłownie zagrożone” – podkreślał.

James Ellis – partner w cieniu reflektorów

Mimo że rzadko mówi o uczuciach, w rozmowie z magazynem Town and Country w 2022 roku przyznał, że wierzy w romantyzm w najczystszej postaci. „Wierzę w romans i miłość w każdej postaci” – powiedział. „Wierzę, że wszyscy musimy wierzyć. To fundamentalna wiara, która nas napędza”.

Choć aktor konsekwentnie chroni tożsamość swojego ukochanego, zachodnie media od dawna spekulują, że chodzi o Jamesa Ellisa, aktora teatralnego. Plotki o ich relacji pojawiły się w 2019 roku, gdy paparazzi uchwycili ich pocałunek podczas gali Olivier Awards – chwilę przed tym, jak Bailey odebrał nagrodę za rolę w „Company”.

Nie wiadomo, czy para wciąż jest razem, ale w rozmowie z „Evening Standard” w 2023 roku Bailey potwierdził, że jest w związku z „cudownym mężczyzną”. „To nie jest tajemnica, ale jest prywatne” – tłumaczył. „Posiadanie życia prywatnego jest dla mnie absolutnie kluczowe. Nie wiem, czy byłbym w stanie mówić otwarcie o innych sprawach, gdybym czuł, że całe moje życie jest w rękach władzy”.

