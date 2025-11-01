Skandynawskie perełki na Netflix. Lista dla fanów nordic noir

Skandynawskie seriale od lat hipnotyzują wymagającą widownię. To właśnie z północy przyszła do nas fala nordic noir – chłodnego, inteligentnego kryminału, który zamiast tanich fajerwerków serwuje klimat, napięcie i nieoczywiste portrety ludzi uwikłanych w zbrodnię. Ale Skandynawia to nie tylko mrok – to także absurdalny humor, historie o rodzinie, miłości i polityce, które zaskakują nowatorskim podejściem.

Jesienne i halloweenowe wieczory to idealny moment, by zanurzyć się w ten świat. Zwłaszcza że Netflix ma teraz w swojej ofercie prawdziwe skandynawskie perełki: od duńskich thrillerów, przez norweskie komedie o wikingach, po szwedzkie dramaty społeczne, które zostają z widzem na długo po napisach końcowych. Zajrzyjcie na naszą listę i zapiszcie ją sobie na później. Tych produkcji nie chcecie przegapić.

Nordic noir na Netflix. Seriale, które MUSISZ znać

„Lilyhammer”



Nowojorski gangster zostaje objęty programem ochrony świadków i wraz z rodziną zamieszkuje w Norwegi.



„Norsemen”



Jest rok 790. Odkrycie przez Wikingów szlaków żeglugowych na Zachód przynosi zmiany w codziennym życiu mieszkańców pewnej małej wioski.



„Dziewczyna z Oslo”



Kiedy jej córka zostaje uprowadzona, norweska dyplomatka wyrusza na Bliski Wschód, licząc na to, że starzy przyjaciele i głęboko skrywany sekret pomogą ją uwolnić.



„Wojna na pełnym morzu”



Gdy wybucha druga wojna światowa, dwaj marynarze na norweskim handlowcu muszą sprostać brutalnej rzeczywistości, by przetrwać konflikt, w który nie chcieli się mieszać.



„Pernille”



Pernille zawsze stawia swoich bliskich na pierwszym miejscu. Samotnie wychowuje dwie córki i siostrzeńca oraz zajmuje się ojcem, który przechodzi kryzys. Czy znajdzie w końcu czas dla siebie?



„Rząd: Królestwo, władza i chwała”



Kariera minister spraw zagranicznych Birgitte Nyborg jest zagrożona, gdy spór o ropę naftową na Grenlandii zaczyna przekształcać się w kryzys międzynarodowy.



„Rezerwat”



Kiedy opiekunka do dzieci jej sąsiadki znika z bogatego przedmieścia, Cecilie szuka odpowiedzi i odkrywa sekrety, które rujnują jej pozornie idealny świat.



„Rząd”



Premierem duńskiego rządu zostaje Brigitte Nyborg Christensen. Obowiązki polityczne wymuszają zmiany w jej życiu prywatnym, a także pewne kompromisy poglądowe.



„Kasztanowy ludzik”



Na kopenhaskim placu zabaw zostaje znaleziona brutalnie zamordowana dziewczyna, a nad nią wisi ludzik zrobiony z kasztanów.



„Ruchome piaski”



W prywatnej szkole średniej dochodzi do strzelaniny. Podczas procesu uczennicy Mai Norberg wychodzą na jaw sekrety dotyczące feralnego dnia, a także jej relacji z Sebastianem Fagermanem i jego dysfunkcyjną rodziną.



„Przełom”



Detektyw i genealog łączą siły, aby złapać sprawcę podwójnego morderstwa sprzed 16 lat, zanim ta nierozwiązana sprawa zostanie zamknięta.



„Morderstwa w Åre”



Objęta wewnętrznym dochodzeniem policjantka ze Sztokholmu jedzie na narty, aby odpocząć, ale zaginięcie młodej dziewczyny zmusza ją do powrotu do pracy.



„Zupełnie normalna rodzina”



Gdy w wyniku wstrząsającego morderstwa świat pozornie idealnej rodziny rozpada się na kawałki, jej członkowie nie cofną się przed niczym, aby się nawzajem chronić.



„Szklana kopuła”



Profilerka Lejla musi pokonać traumatyczne wspomnienia o porwaniu w dzieciństwie, kiedy dołącza do poszukiwań zaginionej córki swojej przyjaciółki.



„Playlista”



Fabularyzowana opowieść o tym, jak szwedzki przedsiębiorca i jego wspólnicy zrewolucjonizowali branżę muzyczną, tworząc legalną platformę streamingową.



„Szybki cash”



Mija 10 lat od wydarzeń zaprezentowanych w filmowej trylogii. Troje nowych bohaterów szuka łatwych pieniędzy w sztokholmskim półświatku czasów start-upowego boomu.



„Królowe Djursholm”



Młode, bardzo zadłużone kobiety z zamożnego przedmieścia Sztokholmu zaczynają okradać swoich sąsiadów. Serial inspirowany autentycznymi zdarzeniami.



„Zmiana”



Szwedzki posterunek rozpoczyna w latach 50. XX wieku śmiały eksperyment, zatrudniając grupę pierwszych policjantek. Serial zainspirowany prawdziwymi wydarzeniami. Czytaj też:

