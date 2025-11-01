5 perełek na Netflix, 3 hity na HBO Max. Co nowego oglądać w weekend?

Jeżeli jesteś w gronie osób, które w weekend nadrabiają serialowe i filmowe nowości tygodnia, ta lista jest dla ciebie. To rozpiska wszystkich tytułów, których nie chcecie przegapić na Netflix i HBO Max. Zrobiliśmy porządki w gąszczu nowości i przygotowaliśmy przegląd najciekawszych premier, które warto wziąć pod uwagę planując wieczorny seans.

Nowości na streamingach. Co oglądać w weekend na Netflix i HBO Max?

„Inwigilacja” (Netflix)



Serial o nowej agentce wywiadu, Tei, która pod przykrywką infiltruje brutalną organizację przestępczą od dłuższego czasu wymykającą się wymiarowi sprawiedliwości. Przyjmuje zupełnie nową tożsamość i otrzymuje zadanie zaprzyjaźnienia się z Ashley, dziewczyną szefa kryminalistów, żeby zdobyć kluczowe informacje. Kiedy jednak Tea zbliża się do swojego celu, zdaje sobie sprawę, jak posępne jest życie uwikłanej w przestępczą pajęczynę dziewczyny, która nie może o sobie decydować. Agentka nabiera wtedy dużych wątpliwości, komu tak naprawdę powinna pomóc.



„Ballada o drobnym karciarzu” (Netflix)



Lord Doyle ukrywa się w Makau. Spędza dnie i noce w kasynach, pijąc na umór i przegrywając resztki swoich pieniędzy. Gdy jego długi rosną w zastraszającym tempie, otrzymuje szansę ratunku od tajemniczej Dao Ming, pracownicy kasyna, która skrywa własne sekrety. Jednak jego śladem podąża Cynthia Blithe – prywatna detektyw, gotowa skonfrontować Doyle’a z tym, przed czym ucieka. Gdy Doyle próbuje sięgnąć po odkupienie, rzeczywistość zaczyna go dopadać.



„Aileen: Królowa seryjnych zabójców” (Netflix)



W latach 1989–1990 Aileen Wuornos zamordowała siedmiu mężczyzn na Florydzie. Ta seria morderstw ostatecznie zaprowadziła ją do celi śmierci. Jej egzekucja w 2002 roku oznaczała koniec tragicznego i skomplikowanego życia, na które należy spojrzeć z perspektywy współczesności. Film dokumentalny „Aileen: Królowa seryjnych zabójców”, wyprodukowany przez BBC Studios Documentary Unit, NBC News Studios i reżyserkę Emily Turner, ponownie przedstawia historię Aileen poprzez poruszające wywiady z osobami, które znały ją najlepiej. Dzięki niezwykłym materiałom archiwalnym byłej korespondentki programu Dateline, Michele Gillen, oraz nigdy wcześniej nieemitowanym wywiadom z Aileen przeprowadzonym w celi śmierci, dokument ten w końcu pozwala jej wypowiedzieć się w jej własnej historii. Poznajemy nowe spojrzenie na to, co – i dlaczego – się wydarzyło.



„Potwór z Florencji” (Netflix)



Jedno z najdłuższych i najbardziej skomplikowanych śledztw w historii Włoch, które dotyczyło pierwszego i najbrutalniejszego seryjnego mordercy na Półwyspie Apenińskim — Potwora z Florencji. Serial oparty na prawdziwych wydarzeniach, bezpośrednich zeznaniach, dokumentach procesowych i ustaleniach dziennikarzy.



„Dom pełen dynamitu” (Netflix)



Film nagrodzonej Oscarem reżyserki Kathryn Bigelow. Kiedy w kierunku Stanów Zjednoczonych zostaje wystrzelony pojedynczy, niezidentyfikowany pocisk, rozpoczyna się wyścig z czasem, by ustalić, kto stoi za atakiem i jak na niego odpowiedzieć.



„Zniknięcia” (HBO Max)



Kiedy prawie wszystkie dzieci z tej samej klasy, tajemniczo przepadają bez wieści tej samej nocy o dokładnie tej samej godzinie, mieszkańcy miasteczka starają się dowiedzieć, kto lub co stoi za ich zniknięciem.



„To: Witajcie w Derry” (HBO Max)



Akcja serialu rozgrywa się przed wydarzeniami przedstawionymi w filmach "To" i "To: Rozdział drugi". W pierwszym odcinku czwórka dzieci szuka zaginionego kolegi z klasy i doświadcza szeregu dziwnych wydarzeń. Do bazy wojskowej w Derry trafia major Hanlon, który nie jest zbyt miło przyjęty przez swoich współpracowników.



„Challengers” (HBO Max)



Tashi, była gwiazda tenisa, zostaje trenerką swojego męża, który aby przerwać pasmo porażek musi zmierzyć się na korcie ze swoim byłym najlepszym przyjacielem, a przy tym byłym partnerem żony. Czytaj też:

