Netflix niespodziewanie ogłasza 5 (!) nowych polskich produkcji!

Netflix zamierza inwestować jeszcze bardziej w rodzime produkcje, a wszystko za sprawą sukcesu dotychczasowych serii. Drugi sezon serialu „1670” błyskawicznie zdobył popularność i od swojej premiery trzy tygodnie temu wciąż utrzymuje się w Top 10 najchętniej oglądanych tytułów w Polsce. Już wkrótce widzowie zobaczą kolejną ważną premierę – serial „Heweliusz”, produkcję na niespotykaną dotąd w Polsce skalę, która opowiada historię inspirowaną katastrofą promu z 1993 roku.

Teraz platforma zapowiedziała także pięć nowych, całkiem różnych polskich projektów. Są to:

„Bunt” (reż. Mateusz Rakowicz, Marek Lechki, prod. Maciej Kubicki, scen. Łukasz Bluszcz, Marcin Kubawski) – inspirowany prawdziwymi wydarzeniami serial z Borysem Szycem i Filipem Pławiakiem w rolach byłych współwięźniów stojących po przeciwnych stronach konfliktu, którzy próbują powstrzymać masakrę podczas największego buntu więziennego w Polsce.

„Czarna Wołga” (reż. i scen. Piotr Subbotko, prod. Maciej Sojka, Jerzy Dzięgielewski, Roman Szczepanik) – film o kapitanie milicji (Michał Balicki) podejrzanym o zabójstwo próbującym rozwikłać sprawę legendy czasów PRL – Czarnej Wołgi, która ponoć stoi za tajemniczymi porwaniami dzieci z małego miasteczka. Na ekranie pojawią się również Robert Więckiewicz, Marianna Zydek.

„Kolory zła: Czerń” (reż. i scen. Adrian Panek, prod. Aneta Hickinbotham, Leszek Bodzak, Piotr Walter) – po gorącym przyjęciu Kolorów zła: Czerwień Jakub Gierszał powraca jako prokurator Bilski w kolejnej adaptacji powieści autorstwa Małgorzaty Oliwii Sobczak. Tym razem główny bohater przeprowadzi śledztwo w kaszubskim miasteczku.

„Podlasie” (reż. Łukasz Kośmicki, prod. ZPR Media, scen. Katarzyna Golenia, Katarzyna Frankowska) – nowa historia ze świata ciepło przyjętej komedii Nic na siłę, z Anną Seniuk i Arturem Barcisiem. Gdy Halina, ulubienica wsi, popada w tarapaty finansowe, jej przyjaciele i narzeczony Jan wpadają na szalony pomysł. Inscenizują lądowanie kosmitów, odciskając mistyczne kręgi w zbożu. Plan działa: do wioski zaczynają masowo zjeżdżać turyści z gotówką.

„Znieczulenie” (reż. Łukasz Ostalski, prod. Jan Kwieciński, Michał Kwieciński, scen. Dana Łukasińska, Bartosz Janiszewski, Beata Halastra, Marcin Ciastoń) – pierwszy polski serial medyczny Netflixa z Leszkiem Lichotą w roli neurochirurga, który po śmiałej, lecz nieudanej operacji, zaczyna pracę w szpitalu w małej miejscowości. Obok niego na ekranie Aleksandra Popławska, Karolina Gruszka, Dorota Kolak.

Jak przypomina Netflix, trwają również prace nad ogłoszonymi już wcześniej tytułami: od serialu kostiumowego „Lalka” w reżyserii Pawła Maślony, przez 3. sezon uwielbianego „1670”, po polską wersję światowego hitu „Love is Blind: Polska”. Dzięki przekrojowi gatunkowemu każdy polski widz Netflixa znajdzie w nadchodzącym czasie coś dla siebie.

Czytaj też:

Największe kłamstwa w serialu „Potwór: Historia Eda Geina”. To się nie wydarzyłoCzytaj też:

„Najlepszy polski film od dawien dawna” jest na Netflix! „Wyszłam z kina nie mogąc się odezwać”