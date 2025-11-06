Randki i imprezy do białego rana. Tak się bawi „Sanatorium miłości”

Tym razem ekipa „Sanatorium miłości” opuściła Mazury i przeniosła się pod Warszawę, do miejsca, które bardziej kojarzy się z luksusową miejscówką, niż z zakładem leczniczym.

Luksusowy dwór jako „Sanatorium miłości”

Ósma odsłona „Sanatorium miłości” powstawała w podwarszawskim Konstancinie-Jeziornie – miejscowości znanej z eleganckich willi i statusu jednej z najbardziej prestiżowych lokalizacji w kraju. Choć ma ona oficjalnie status uzdrowiska, tym razem nie będzie to typowe sanatorium, jakie znają wierni fani programu.

Uczestnicy zamieszkali w butikowym hotelu Dwór Konstancin, położonym w sąsiedztwie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego. Obiekt zachwyca kameralnym klimatem i wysokim standardem, ale nie posiada bazy zabiegowej. Ten fakt znacząco wpłynął na formułę programu. W programie będzie mniej medycyny, za to — podobno — więcej emocji.

Randki i zabawa do białego rana. Tak się bawią seniorzy

W nowym sezonie uczestnicy nie skupiali się na kuracjach, lecz na budowaniu relacji. Więcej było wspólnych wycieczek, randek i aktywności w plenerze. Jeśli pojawiały się masaże czy zabiegi relaksacyjne, to głównie w romantycznym kontekście – jako element spotkań we dwoje, a nie terapii zdrowotnych.

„Zdecydowanie nie był to wyjazd leczniczy — kto by chciał opowiadać o swoich chorobach! Ale i tak było świetnie. Niektóre aktywności burzyły więzi, inne tworzyły nowe. Była miłość, zazdrość i kłótnie. Nie zabrakło też imprez do białego rana” — zdradziła w rozmowie z Glam Press jedna z uczestniczek ósmej edycji „Sanatorium miłości”.

Marta Manowska znów w roli gospodyni

Jedno pozostaje niezmienne – program poprowadzi niezawodna Marta Manowska, która od lat towarzyszy uczestnikom w ich emocjonalnych podróżach po miłość. TVP nie zdradziło jeszcze dokładnej daty premiery, ale emisja ósmej edycji „Sanatorium miłości” prawdopodobnie ruszy w marcu 2026 roku, wraz ze startem wiosennej ramówki stacji.

Czy luksusowy Konstancin okaże się miejscem, w którym seniorzy znajdą prawdziwe uczucie? Tego dowiemy się już wkrótce – wszystko wskazuje jednak na to, że emocji i romantycznych historii w nowym sezonie nie zabraknie.

