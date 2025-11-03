„Największy plot twist w historii kina”. Film – perła gatunku, jest na Netflix

To historia, która od pierwszych minut wciąga widza w świat niezwykłego geniuszu, ale i kruchości ludzkiego umysłu. Film porusza, inspiruje i zostaje na długo w pamięci. To jeden z tych obrazów, który odmienić może sposób, w jaki patrzymy na świat.

„Takich filmów już nie ma”. Perełka gatunku na Netflix

Tą niezwykłą opowieścią jest „Piękny umysł” – przejmujący dramat inspirowany życiem wybitnego matematyka Johna Forbesa Nasha Jr. Przystojny, błyskotliwy i nieco ekscentryczny Nash już jako młody naukowiec dokonał przełomowego odkrycia, które otworzyło mu drzwi do międzynarodowej kariery. Jednak jego błyskotliwą drogę ku sławie przerywa diagnoza – schizofrenia paranoidalna, choroba, która stopniowo zaczyna przejmować kontrolę nad jego życiem.

Mimo dramatycznych chwil, Nash nie poddaje się. Wspierany przez swoją oddaną żonę Alicję, podejmuje trudną walkę z własnym umysłem. Po latach cierpienia i wytrwałości jego determinacja zostaje nagrodzona – w 1994 roku naukowiec otrzymuje Nagrodę Nobla.

„Wybitny film”; „Nieprzewidywalny”; „Mistrzostwo. Żałuję, że nie obejrzałem wcześniej”; „Histora urzeka do łez, Crowe zachwyca”; „Najlepszy film reżysera”; „Arcydzieło!”; „Takich filmów już nie ma”; „Dzieło, które owija obie widza wokół palca”; „Jeden z najznakomitszych filmów XXI wieku”; „Aż zapiera dech w piersiach” – piszą widzowie po seansie.

Choć „Piękny umysł” otrzymał cztery Oscary (najlepszy film, aktorka drugoplanowa dla Jennifer Connelly, reżyser i scenariusz), w komentarzach przewija się zarzut do Amerykańskiej Akademii Filmowej za niedocenienie tego, co w tym filmie zrobił Russell Crowe, wcielający się Johna Nasha. To jedna z najlepszych ról aktora w jego karierze, z której z pewnością zostanie zapamiętany równie mocno, jak z „Gladiatora”.

Jeżeli jeszcze nie mieliście okazji obejrzeć „Pięknego umysłu” – teraz film znajdziecie na platformie Netflix.

