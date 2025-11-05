Angelina Jolie pojawiła się w Chersoniu. Miasto jest ostrzeliwane codziennie

O wizycie Angeliny Jolie w przyfrontowym Chersoniu poinformował lokalny portal „Most”. W mediach społecznościowych pojawiły się też zdjęcia aktorki. Światowa gwiazda została uwieczniona podczas zabawy z dziećmi w jednym w miejskich szpitali.

Ukraina. Angelina Jolie pojawiła się w Chersoniu

Choć oficjalnie nie podano celu wizyty Jolie, relacje z Chersonia mówią o wizycie w szpitalu dziecięcym oraz na oddziale położniczym. Artystka miała spotkać się zarówno z najmłodszymi pacjentami, jak i personelem medycznym.

Wizyta gwiazdy takiego formatu jest o tyle zaskakująca, że Cherson przez cały czas ostrzeliwany jest przez Rosjan. Tylko w ostatnich dniach pociski trafiły w dwa cele cywilne. W jednym przypadku ucierpiał budynek mieszkalny, a ranny został 16-letni chłopiec. W innym ataku zginęły 2 kobiety, a 14 osób odniosło rany.

Podczas swojej pierwszej wizyty jeszcze w kwietniu 2022 roku Angelina Jolie odwiedziła Lwów. Wówczas w ramach misji humanitarnej spotkała się z dziećmi, uchodźcami oraz wolontariuszami.

Ukraina. Angelina Jolie i zamieszanie z ochroniarzem

O przyjeździe Jolie do Ukrainy było głośno m.in. w związku z incydentem z jej ochroniarzem. Mężczyzna miał zostać zatrzymany do kontroli z powodu braku aktualnego orzeczenia wojskowo-lekarskiego. Strona ukraińska zapewniała, że wszystko odbywało się bez zakłóceń i zgodnie z procedurami.

Serwis TSN przekazał, że po ustaleniu tożsamości ochroniarza miał on samodzielnie odjechać. Zdementowano też pogłoski, jakoby to Angelina Jolie interweniowała w sprawie mężczyzny. TSN przekonywał, że gwiazda weszła do budynku wojskowego jedynie po to, by skorzystać z toalety.

