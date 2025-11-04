Legendarna „Ulica Sezamkowa” znów ożyje na Netflix!

Nowy sezon kultowej „Ulicy Sezamkowej” zaprosi dzieci po raz pierwszy do wnętrza słynnej brązowej kamienicy oraz świata pełnego interaktywnych przygód, oryginalnej muzyki, angażujących animacji i mnóstwa śmiechu. Każdy odcinek to interaktywna, wciągająca i wizualnie atrakcyjna 11-minutowa historia, w której młodzi widzowie stają się częścią akcji.

Goście specjalni w nowej „Ulicy Sezamkowej” od Netflix

Nowe odcinki pojawią się w trzech partiach, a pierwszymi gośćmi będą profesjonalny kierowca wyścigowy, Bubba Wallace oraz piosenkarka, Miley Cyrus. W całym sezonie ulubieni bohaterowie z Ulicy Sezamkowej będą eksplorować tematy takie jak współczucie czy życzliwość w sposób zrozumiały dla najmłodszych – od nauki dzielenia się i pocieszania przyjaciół, po wspólne znajdowanie rozwiązań trudnych sytuacji.

– W 56. sezonie „Ulica Sezamkowa” zyskuje zupełnie nowe oblicze, zapraszając dzieci do udziału w akcji i prowadząc je krok po kroku przez nowe wyzwania i historie. Jak zawsze, program nauczania „Ulicy Sezamkowej” został opracowany tak, aby zaspokoić najpilniejsze potrzeby dzieci – tym razem skupiamy się na życzliwości i współczuciu – zapowiada Sal Perez, producent wykonawczy.

Premiera nowej „Ulicy Sezamkowej" już 10 listopada na Netflix.

