Zatrzęsienie nowości na Netflix! Serwuje hity z Polski i Wielkiej Brytanii

Nowy tydzień, nowe tytuły do odkrycia! Netflix jak zwykle nie zawodzi i przygotował dla nas świeżą porcję premier — od emocjonujących seriali i wciągających filmów, po poruszające dokumenty i pełne humoru produkcje komediowe. Niezależnie od tego, czy szukasz czegoś na spokojny wieczór, czy planujesz wieczorny maraton, wśród tych nowości na pewno znajdziesz coś dla siebie.

Polski hit wraca na Netflix! Zobacz, co jeszcze obejrzysz w tym tygodniu

„Nasza droga zmarła”



Dwóch pracowników banku kradnie fortunę z konta nieżyjącego klienta. Niechcący prowokują oni jednak grupę bezwzględnych przestępców, którzy chcą odzyskać pieniądze.

Premiera: 14/10/2025



„Druga Furioza”



Kiedy plan odsunięcia lidera grupy chuliganów kończy się morderstwem, ambitny kibic, Golden, przejmuje kontrolę nad ekipą. Wykorzystując jej struktury, szybko zdobywa kryminalną władzę nad miastem. Jednak to dla niego za mało. Po zrealizowaniu swojej życiowej ambicji dominacji nad miastem, zaczyna snuć dalsze plany ekspansji, które sięgają daleko poza granice kraju. Jego brutalne rządy zwracają jednak uwagę zarówno organów ścigania, jak i rywalizujących frakcji chuligańskich. Brutalna rywalizacja zagraża rozbiciem jego imperium.

Premiera: 15/10/2025



„Dyplomatka”, sezon 3.



W trzecim sezonie „Dyplomatki” ambasadorka Kate Wyler (Keri Russell) przeżywa wyjątkowy koszmar, ponieważ właśnie dostała to, o co prosiła. Oskarżyła wiceprezydentkę Grace Penn (Allison Janney) o zorganizowanie ataku terrorystycznego i przyznała, że chce przejąć jej stanowisko. Kłopot w tym, że prezydent nie żyje, za co odpowiadać może mąż Kate, Hal (Rufus Sewell), natomiast Grace Penn jest liderką wolnego świata. To jednak wcale nie przeszkadza Halowi, który chce za wszelką cenę zapewnić żonie posadę wiceprezydentki. Kate przychodzi więc wejść w buty, których nie chciała zakładać, mając przy tym swobodę, jakiej się nie spodziewała. Sprawy nie ułatwiają jej coraz bardziej skomplikowana przyjaźń z ministrem spraw zagranicznych Austinem Dennisonem (David Gyasi) oraz kłopotliwe relacje z pierwszym dżentelmenem Toddem Pennem (Bradley Whitford).

Premiera: 16/10/2025



„Anonimowi romantycy”



W tej komedii romantycznej gra cała plejada gwiazd kina azjatyckiego, m.in. Shun Oguri jako Sosuke, mężczyzna, który nie potrafi nawiązać fizycznego kontaktu z innymi ludźmi, oraz Han Hyo-joo jako Hana, kobieta obawiająca się kontaktu wzrokowego. Łączy ich miłość do czekolady.

Premiera: 16/10/2025



„Pierwsza piątka”, sezon 2.



Przygotuj się na drugi sezon „Pierwszej piątki”, którego bohaterami będą niesamowite gwiazdy NBA: Jaylen Brown z Boston Celtics, Kevin Durant z Phoenix Suns, Shai Gilgeous-Alexander z Oklahoma City Thunder, Tyrese Haliburton z Indiana Pacers oraz James Harden z Los Angeles Clippers.

Premiera: 16/10/2025



„Przypływ: Niewiarygodna historia Rabo de Peixe”



Ten dokument to historia o tym, jak w 2001 roku rybak ze skromnej wioski na wyspie São Miguel znalazł na brzegu dużą ilość pakunków z kokainą. Pojawienie się tego bardzo czystego narkotyku odmieniło życie całej społeczności, która do tamtej pory nigdy nie miała z nim kontaktu. Wiele osób popadło w uzależnienie, a do wyjaśnienia całego zajścia potrzebne było złożone śledztwo. Produkcja pokazuję te wydarzenia z różnych perspektyw oraz zawiera wypowiedzi świadków i osób zaangażowanych w tę surrealistyczną, ale prawdziwą historię, która na zawsze naznaczyła życie mieszkańców Rabo de Peixe.

Premiera: 17/10/2025



„Idealna sąsiadka”



Za pomocą policyjnych nagrań z licznych interwencji film maluje obraz zżytej społeczności, która zmaga się z ciągłym nękaniem ze strony jednej sąsiadki. Jej wrogość przybiera złowrogi obrót, gdy doprowadza do śmiertelnej zbrodni.

Premiera: 17/10/2025



„Dobre wieści”



W 1970 roku komunistyczna grupa w Japonii porywa samolot pasażerski i kieruje go do Pjongjangu w Korei Północnej. Tajemniczy pośrednik o pseudonimie „Nobody” – którego nazwisko i pochodzenie pozostają nieznane – na polecenie Park Sang-hyeona, dyrektora Koreańskiej Centralnej Agencji Wywiadowczej, opracowuje tajną operację , aby za wszelką cenę doprowadzić do bezpiecznego lądowania samolotu. W misję zostanie nieświadomie wciągnięty Seo Go-myung, elitarny porucznik sił powietrznych. Staje on przed niewykonalnym zadaniem: przechytrzyć porywaczy na pokładzie i dokonać ponownego porwania samolotu z ziemi. Czy ta brawurowa misja zakończy się sukcesem przy tak dużej stawce?

Premiera: 17/10/2025



„Spowita w mrok”



Inspiracją do nakręcenia tego thrillera była najważniejsza tajna operacja przeciwko ETA, która okazała się punktem zwrotnym w hiszpańskiej walce z terroryzmem. Rozgrywający się w latach 90. XX wieku oraz na początku lat dwutysięcznych film opowiada historię Amaii (w tej roli Susana Abaitua), młodej funkcjonariuszki Gwardii Cywilnej, która przez ponad 10 lat działa pod przykrywką w organizacji terrorystycznej, aby zlokalizować tajne składy broni ukryte na południu Francji.

Premiera: 17/10/2025



„27 nocy”



Martha Hoffman, ekscentryczna i bogata 83-latka, trafia do kliniki psychiatrycznej na życzenie córek, które twierdzą, że ich matkę dotknęła demencja. Sprawę Marthy bada ekspert sądowy, Casares, który sprawdza, czy kobieta naprawdę jest chora, czy raczej postanowiła przeżyć ostatnie lata życia z dala od zmartwień. Pojawia się też pytanie, czy wysłanie jej do szpitala wynikało z troski, czy chęci kontrolowania jej fortuny.

Premiera: 17/10/2025



„Państwo Burakowie”



Twitowie to najwredniejszy, najbardziej smrodliwy i najpaskudniejszy duet świata, który przy okazji prowadzi najobrzydliwszy, najniebezpieczniejszy i najbardziej idiotyczny park rozrywki na całym globie. Gdy tej parze udaje się dochrapać do władzy, dwoje odważnych sierot i cała zgraja magicznych zwierząt musi dorównać jej w przebiegłości, aby ocalić miasto. „The Twits” to wywołujący salwy śmiechu i zupełnie szalony film (do cna wypełniony takimi psikusami jak dżdżownice w spaghetti czy żaby w łóżku), a także opowieść o naszych czasach i niekończącej się walce między okrucieństwem a empatią.

Premiera: 17/10/2025



„Przypływ”, sezon 2.



Sielskie życie mieszkańców niewielkiej azorskiej wioski Rabo de Peixe zaburza wyrzucony na brzeg ładunek kokainy. Młody rybak o imieniu Eduardo wraz z przyjaciółmi obmyślają biznesplan, ale tona kokainy szybko przyciąga uwagę postronnych osób. W tej niebezpiecznej przygodzie bez odwrotu naszym bohaterom przyjdzie stawić czoła nie tylko właścicielom ładunku, ale także policji i wielu innym nieprzewidywalnym postaciom.

Premiera: 17/10/2025Czytaj też:

10 nowych seriali-thrillerów, przez które zarwiesz nocCzytaj też:

Zatrzęsienie nowości na Netflix! Ten thriller podbije tydzień