Nowe seriale, dla których warto zarwać noc. Tylko Netflix i HBO Max

Żyjemy w czasach, w których niemal codziennie na HBO Max i Netfliksie pojawiają się nowości. Nikt nie ma raczej czasu na to, aby obejrzeć absolutnie wszystko, ale kierując się opiniami innych, można spróbować zainwestować swoją energię w te najlepiej oceniane tytuły. To lista właśnie takich perełek, które wciągną was na całego. Sprawdźcie, co warto nadrobić.

Dla tych nowości warto zarwać noc. Perełki z Netfliksa i HBO Max

„Inwigilacja” (Netflix)



Serial o nowej agentce wywiadu, Tei, która pod przykrywką infiltruje brutalną organizację przestępczą od dłuższego czasu wymykającą się wymiarowi sprawiedliwości. Przyjmuje zupełnie nową tożsamość i otrzymuje zadanie zaprzyjaźnienia się z Ashley, dziewczyną szefa kryminalistów, żeby zdobyć kluczowe informacje. Kiedy jednak Tea zbliża się do swojego celu, zdaje sobie sprawę, jak posępne jest życie uwikłanej w przestępczą pajęczynę dziewczyny, która nie może o sobie decydować. Agentka nabiera wtedy dużych wątpliwości, komu tak naprawdę powinna pomóc.



„Potwór z Florencji” (Netflix)



Jedno z najdłuższych i najbardziej skomplikowanych śledztw w historii Włoch, które dotyczyło pierwszego i najbrutalniejszego seryjnego mordercy na Półwyspie Apenińskim — Potwora z Florencji. Serial oparty na prawdziwych wydarzeniach, bezpośrednich zeznaniach, dokumentach procesowych i ustaleniach dziennikarzy.



„Ród Guinnessów” (Netflix)



Epicka historia inspirowaną jedną z najsłynniejszych i najbardziej wpływowych europejskich dynastii — rodziną Guinnessów. Akcja rozgrywa się w XIX-wiecznym Dublinie i Nowym Jorku, tuż po śmierci sir Benjamina Guinnessa, człowieka, który wyniósł browar Guinnessa na wyżyny sukcesu. Jego testament wywołuje lawinę wydarzeń, które na zawsze odmienią losy czworga dorosłych dzieci — Arthura, Edwarda, Anne i Bena — a także mieszkańców Dublina związanych z legendą Guinnessa.



„Black Rabbit” (Netflix)



Serial osadzony w realiach pełnego presji świata nocnego życia Nowego Jorku, opowiada historię dwóch braci, których obowiązek wobec rodziny i pogoń za sukcesem doprowadzają na skraj wytrzymałości. Jake Friedken (Jude Law) to charyzmatyczny właściciel restauracji i ekskluzywnej loży VIP, która może wkrótce zostać najgorętszym miejscem w Nowym Jorku. Jednak gdy jego brat Vince (Jason Bateman) niespodziewanie wraca do biznesu, szybko pojawiają się kłopoty prowadzące do dawnych traum oraz nowych zagrożeń i mogące zburzyć wszystko, co zbudowali.



„Grupa zadaniowa” (HBO Max)



Były ksiądz, a obecnie odstawiony na boczny tor, agent FBI Tom Brandis (Mark Ruffalo), niespodziewanie musi wrócić do gry. Wszystko przez serię nietypowych napadów na lokalny gang motocyklowy popełnianych przez człowieka, którego trudno byłoby o to podejrzewać. Szybko okazuje się, że dwaj główni bohaterowie (Mark Ruffalo i Tom Pelphrey),chociaż znajdują się po różnych stronach barykady, są do siebie zadziwiająco podobni. Wszystkie wydarzenia i zwroty akcji nieuchronnie prowadzą do ich spotkania.



„Outlander: Krew z krwi” (HBO Max)



Po ośmiu sezonach epickiego romansu Jamiego i Claire Fraserów w serialu „Outlander”, ta ponadczasowa opowieść trwa nadal. A raczej rozpoczyna się w przeddzień rebelii jakobickiej. Prequel opowiada o rodzicach Jamiego i Claire – Fraserach i Beauchampach, którzy walczą o swoje uczucie w obliczu licznych politycznych, społecznych i czasowych przeszkód. Po nagłej śmierci dziedzica klanu MacKenzie, Red Jacob, jego córka Ellen MacKenzie i jej nowa miłość, Brian Fraser, walczą o to, by być razem. Rodzina Ellen knuje intrygi, by utrzymać władzę polityczną, a bliscy Briana zaciekle sprzeciwiają się ich związkowi. Brian chce podążać za głosem serca, ale jego przebiegły ojciec, lord Lovat, naciska na swojego nieślubnego syna, aby wykorzystał swoje powiązania z Ellen do wzmocnienia pozycji rodziny. Tymczasem podczas podróży do szkockich Highlands, Julia i Henry Beauchamp przechodzą przez stojące kamienie i zostają rozdzieleni. Ich podróże są pełne niebezpieczeństw i trudności. Zrobią wszystko by spotkać się ponownie i wrócić do XX wieku, do swojej pięcioletniej córki Claire.



„Ścieżki na daleką północ” (HBO Max)



Rok 1943. Przebywający w ukrytym w dżungli japońskim obozie jenieckim podpułkownik Dorrigo Evans (Jacob Elordi) nieustannie wraca myślami do romansu sprzed dwóch lat z Amy Mulvaney (Odessa Young), żoną swojego wuja. To wspomnienie podtrzymuje go w walce o życie w świecie opanowanym przez śmierć. Jeńcy wykorzystywani są jako niewolnicza siła robocza do budowy kolei birmańskiej. Młody Dorrigo Evans, który posiada wykształcenie medyczne robi wszystko, żeby w tych skrajnie trudnych warunkach pomóc swoim współtowarzyszom. Codziennie musi walczyć o los podlegających mu żołnierzy zmagającymi się z głodem, chorobami i przemocą. Pewnego dnia otrzymuje list, który zmieni jego życie na zawsze.Czytaj też:

„Rewelacja”, „Można śmiało polecić”. Kryminał z Dorocińskim robi furorę na Netflix, ale musicie się pospieszyćCzytaj też:

Co na Netflix w tym tygodniu? Thriller z Colinem Farrellem, duńska perełka i wielkie powroty!